Nagyot hibázott a bíró a Barcelona–Real Madrid döntőn, állítja a szakértő

Már a Spanyol Kupa döntője előtt Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezetőről szóltak a hírek, mivel a Real Madrid tiltakozott a személye ellen, de nem tudta elérni a bírócserét. Most az El Clásico után is a bíró az egyik főszereplő, részben azért is, mert a meccs végén a Real Madrid három játékosát – az őt megdobni akaró Antonio Rüdigert, illetve Lucas Vázquezt és Jude Bellinghamet – is kiállította a pályán kívül.

A Barcelona játékosai tizenegyest kérhettek számon a bírón a Real Madrid ellen. Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Az agresszívan viselkedő madridiak piros lapjait a bíró a jegyzőkönyvben alaposan megindokolta, de a meccsen is volt több vitatott jelenet. A vesztes fél, a Real Madrid edzője, Carlo Ancelotti nem akart beszélni a játékvezetőről a meccs után, de a spanyol Marca című lap sorra vette a rangadó leginkább vitatott jeleneteit, és szakértő segítségével elemezte azokat.

Valverde kezezése – lehetséges Barcelona-büntető

A 16. percben Valverde kézzel ért a labdához, amikor megpróbált blokkolni egy Raphinha-beadást. A játékvezető úgy ítélte meg, hogy Valverde keze a föld felé irányult, ezért nem ítélt büntetőt a Barcelona javára.

A Marca játékvezetői szakértője, Pérez Burrull helyesnek tartotta a döntést: „A kézmozdulat lefelé irányult. A bíró közelről látta az esetet. A szabályzat is ezt támasztja alá: ez nem büntető.”

Ceballos és Cubarsí lökdösődése a Real Madrid kapujánál

Az első félidőben volt még egy vitatott szituáció a Real Madrid tizenhatosánál: Ceballos és Cubarsí akadtak össze egymással egy szögletnél, de büntető ezúttal sem járt.