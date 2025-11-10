„Miért provokálsz?" – összecsaptak a korábbi Fradi-edzők, csúnya balhé lett a vége

Sztanyiszlav Csercseszov, Máté Csaba és Dejan Sztankovics 2021 vége és 2024 nyara között egymást követték a magyar bajnok FTC kispadján. Jelenleg a három vezetőedző mindegyike Oroszországban dolgozik: Máté Csercseszov segítőjeként az Ahmat Groznijnél, míg Sztankovics a Szpartak Moszkva csapatánál. Vasárnap este a két együttes egymás ellen játszott, és a fővárosiak Pablo Solari két góljával tudtak is nyerni 2-1-re.

A korábbi FTC-edzők oroszországi összecsapása után Sztanyiszlav Csercseszov a vereség ellenére jóval higgadtabban értékelt, mint Dejan Sztankovics (Fotó: Ladóczki Balázs)

Sztankovics kiborult a bíróval kapcsolatos kérdésen

A nemrég még kirúgás által fenyegetett Sztankovics a lefújást követően a pálya szélén adott egy interjút, amelyben kifejezte elégedettségét csapata hozzáállásával kapcsolatban. A riporter ezután arról érdeklődött, hogy a mérkőzés végén a szerb tréner miért kiabálta a „szégyen" szót a játékvezetőnek, ezzel azonban kiborította Sztankovicsot.

– Nem mondtam ilyet, csupán megköszöntem a mérkőzést, nem tudom, miről beszélsz. Ez az egyetlen kérdésed, hogy mit mondtam a játékvezetőnek?

Milyen riporter vagy te? Miért kérdezel ilyet? Miért provokálsz ezzel?

– fakadt ki Dejan Sztankovics, akit próbált félbeszakítani és ezzel az interjút lezárni a riporter, de az edző folytatta a kérdéssorozatot. – Értesz bármit is a futballhoz? Ha értenél, inkább a felállásról vagy a cserékről kéne kérdezned engem. De te és a társaid csak ilyenekről tudnak faggatni. Mégis mit akarsz?

Csercseszov szerint a Szpartaknál ez megszokott

Sztankovics annyira dühös lett, hogy a sajtótájékoztatón sem volt hajlandó megjelenni, így ott asszisztense, Nenad Szakics helyettesítette, aki szerint a találkozón rémes volt a játékvezetés, és a trénernek nagy önuralomra volt szüksége ahhoz, hogy ne kapjon piros lapot reklamálás miatt.

Sztanyiszlav Csercseszov meglepődött a győztes ellenfél kritikáján: – Gratulálok a Szpartaknak a győzelemhez, de

nem értem, miért kell minden mérkőzés lefújása után tajtékzania az edzői stábnak.

Ez méltatlan a Szpartakhoz, hadd végezze a játékvezető a munkáját nyugodtan – összegzett az Ahmat Groznij orosz vezetőedzője, aki a saját játékosaival a vereség ellenére elégedett volt.