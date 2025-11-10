balhéMáté CsabaDejan SztankovicsAhmat Groznijorosz fociSztanyiszlav CsercseszovSzpartak Moszkva

„Miért provokálsz?" – összecsaptak a korábbi Fradi-edzők, csúnya balhé lett a vége

Az orosz labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában a Dejan Sztankovics vezette Szpartak Moszkva 2-1-re győzött a Sztanyiszlav Csercseszov és Máté Csaba által irányított Ahmat Groznij otthonában. Az egykori FTC-vezetőedzők összecsapása után a szerb tréner a győzelem ellenére kifakadt, majd orosz kollégája is elmondta róla a véleményét.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 5:36
Dejan Sztankovics a győzelem ellenére kiborult a Sztanyiszlav Csercseszovék elleni mérkőzés után (Fotó: Csudai Sándor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sztanyiszlav Csercseszov, Máté Csaba és Dejan Sztankovics 2021 vége és 2024 nyara között egymást követték a magyar bajnok FTC kispadján. Jelenleg a három vezetőedző mindegyike Oroszországban dolgozik: Máté Csercseszov segítőjeként az Ahmat Groznijnél, míg Sztankovics a Szpartak Moszkva csapatánál. Vasárnap este a két együttes egymás ellen játszott, és a fővárosiak Pablo Solari két góljával tudtak is nyerni 2-1-re.

A korábbi FTC-edzők oroszországi összecsapása után Sztanyiszlav Csercseszov a vereség ellenére jóval higgadtabban értékelt, mint Dejan Sztankovics
A korábbi FTC-edzők oroszországi összecsapása után Sztanyiszlav Csercseszov a vereség ellenére jóval higgadtabban értékelt, mint Dejan Sztankovics (Fotó: Ladóczki Balázs)

Sztankovics kiborult a bíróval kapcsolatos kérdésen

A nemrég még kirúgás által fenyegetett Sztankovics a lefújást követően a pálya szélén adott egy interjút, amelyben kifejezte elégedettségét csapata hozzáállásával kapcsolatban. A riporter ezután arról érdeklődött, hogy a mérkőzés végén a szerb tréner miért kiabálta a „szégyen" szót a játékvezetőnek, ezzel azonban kiborította Sztankovicsot.

– Nem mondtam ilyet, csupán megköszöntem a mérkőzést, nem tudom, miről beszélsz. Ez az egyetlen kérdésed, hogy mit mondtam a játékvezetőnek? 

Milyen riporter vagy te? Miért kérdezel ilyet? Miért provokálsz ezzel?

fakadt ki Dejan Sztankovics, akit próbált félbeszakítani és ezzel az interjút lezárni a riporter, de az edző folytatta a kérdéssorozatot. – Értesz bármit is a futballhoz? Ha értenél, inkább a felállásról vagy a cserékről kéne kérdezned engem. De te és a társaid csak ilyenekről tudnak faggatni. Mégis mit akarsz?

Csercseszov szerint a Szpartaknál ez megszokott

Sztankovics annyira dühös lett, hogy a sajtótájékoztatón sem volt hajlandó megjelenni, így ott asszisztense, Nenad Szakics helyettesítette, aki szerint a találkozón rémes volt a játékvezetés, és a trénernek nagy önuralomra volt szüksége ahhoz, hogy ne kapjon piros lapot reklamálás miatt.

Sztanyiszlav Csercseszov meglepődött a győztes ellenfél kritikáján: – Gratulálok a Szpartaknak a győzelemhez, de 

nem értem, miért kell minden mérkőzés lefújása után tajtékzania az edzői stábnak.

Ez méltatlan a Szpartakhoz, hadd végezze a játékvezető a munkáját nyugodtan – összegzett az Ahmat Groznij orosz vezetőedzője, aki a saját játékosaival a vereség ellenére elégedett volt.

Tizenöt forduló után, azaz az orosz bajnokság mostani idényének félidejénél a Szpartak Moszkva a hatodik, míg az Ahmat Groznij a tizenegyedik helyen áll a tabellán.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekadatszivárgás

Magyar Péter, felelőtlenség a neved!

Gajdics Ottó avatarja

Kétszázezer honfitársunk rábízta a legérzékenyebb ada­tait a zsebmessiásra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu