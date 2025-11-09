Robbie Keane a győzelem után is kritikus volt: a mezőkövesdi pálya sem úszta meg

A Ferencváros csütörtökön a Ludogorec ellen az Európa-ligában, majd vasárnap délután a Kazincbarcika ellen nyert 3-1-re. Noha az újonc egy büntetőből szerzett góllal megszerezte a vezetést, az első félidőben Varga Barnabás és Tóth Alex vezérletével az FTC fordított. Az NB I-es mérkőzésen begyűjtött három ponttal a címvédő a második helyre lépett előre a bajnokságban, vesztett pontokat tekintve pedig már jobban áll, mint a Paks. Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a kazincbarcikai győzelem után a mezőkövesdi pályát kritizálta.

Robbie Keane együttese nemcsak az Európa-ligában, de a bajnokságban is nyert a héten (Fotó: Csudai Sándor)

Robbie Keane értékelése a Kazincbarcika elleni győztes meccs után

Az első félóra nem volt olyan jó, kicsit sok felesleges kockázatot vállaltunk, főleg úgy, hogy a pálya kicsit pattogós volt. Én szeretem a szép focit, de néha csak a beadásokra lehet törekedni

– kezdte az ír szakember az M4 Sportnak adott értékelését, majd a 15.15 órás meccskezdési időpontra is kitért. – Leo (Leandro de Almeida, a Fradi korábbi játékosa, jelenleg az edzői stábban pályaedző – a szerk.) mondta a mérkőzés után, hogy a fiúk nem is nagyon szoktak délután három órakor meccset játszani. Nálam ez normális a szigetországban. Összességében az első fél óra után felvettük a ritmust, nyilván a mostani teljesítményben a csütörtöki teljesítményünk is benne volt. Dicséret illeti az ellenfelet, maximálisan nyomást helyeztek ránk az elején.

Ezután Keane kitért arra is, hogy az edzői stábból Phill Hudsoné az érdem a jó pontrúgásokért. A Fradi vasárnap az első gólt szerezte rögzített szituációból, Tóth Alex beadására Varga Barnabás érkezett. Emellett az egész idényben szembetűnő, hogy főként a bajnokságban a címvédő sok gólt szerez pontrúgásból.

– Phill a felelős ezért a szakmai stábban. Amióta itt vagyunk, szerintem is jól mennek a pontrúgások. De kell hozzá egy mínőségi beadás a játékostól is, meg persze az érkezés is fontos – nyilatkozta a vezetőedző, majd zárásként elmondta, a következő napokban, a válogatottszünetre fordulva már a pihenésen lesz a hangsúly.

A Ferencváros legközelebb november 22-én a Nyíregyháza ellen lép pályára az NB I-ben.