A Kazincbarcika sokkolta a Fradit, Varga Barnabás és Tóth Alex tett rendet

A Ludogorec elleni 3-1-es Európa-liga-győzelem után a bajnokságban a Kazincbarcika ellen lépett pályára idegenben a Ferencváros az NB I 13. fordulójában. Robbie Keane a címvédő kezdőcsapatába nevezte ezúttal a Tóth Alex és Varga Barnabás duót is, ami Marco Rossi számára is megnyugtató hír lehet a jövő heti válogatottmeccsek előtt. Varga esetén az FTC vezetőedzője a bolgárok elleni találkozó előtt még lágyéksérülésről beszélt, ez viszont már a múlt.

Varga Barnabás visszatért az FTC kezdőjébe a Kazincbarcika elleni NB I-es mérkőzésen Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség

A Kazincbarcika ráijesztett az FTC-re

Varga Barnabás már a hatodik percben fejjel veszélyeztetett a tizenhatoson belül, a 31 éves támadó is értetlenkedett, hogyan tudta ezt kihagyni. Pár perccel később aztán az újonc és jelenleg a kieső, 11. helyen tanyázó barcikaiak tizenegyeshez jutottak Mezőkövesden.

Martin Slogar harcolt nagyot a bokszon belül, Berke Balázs Ibrahim Cissé szabálytalanságát nem fújta be, de a videóbíró segítségével módosított a döntésén. A büntetőt Kártik Bálint nagyon higgadtan értékesítette, 1-0.

Varga Barnabás és Tóth Alex remek percei

Noha a folytatásban Varga révén a vendégek mentek előre, hátul a zöld-fehérek nem rendezték a soraikat. A 28. percben éppen Könyves Norbert csapott le egy eladott labdára, éles szögből a lövése csak kicsivel ment el a kapu mellett. Aztán a 35. percben egy kazincbarcikai hibát kihasználva egyenlített a Fradi.

Egy bal oldali beadásra Gyollai Dániel kapus rosszul jött ki – saját játékosában elbotlott –, Varga pedig fejjel egyenlített, 1-1. A csatárnak ez már a tizedik gólja volt a bajnokságban, és minden sorozatot figyelembe véve a tizedik fejjel az idényben.

A szünetben pedig már vezetett a Fradi, az előbb előkészítő Tóth Alex remek tekeréssel jelentkezett, 1-2.

Az FTC már a Paks nyomában

A második félidőben a Ferencváros jól láthatóan visszavett az iramból, a vendéggyőzelem azonban így sem forgott veszélyben. A meccs pedig a 83. percben eldőlt, egy kontratámadás végén Cebrail Makreckis lőtt Gyollai kapujába, 1-3.

A Ferencváros sikerével felugrott a második helyre, és a válogatott szünetet ott is fogja tölteni. A Paks előnye két pont a Fradival szemben, de a címvédőnek van egy elhalasztott mérkőzése még a Kisvárda ellen. Kuttor Attila együttese mindeközben egy későbbi nyíregyházi győzelemmel már az utolsó lenne az első osztályban.