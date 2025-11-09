Az MTK gond nélkül taszította le a Debrecent a tabella éléről + videó

A Debrecen a tabella első helyén várhatta a fordulót, így nyilván a három pontért utazott ahhoz az MTK-hoz, amely az előző fordulóban 4-1-re kikapott a Ferencvárostól. Nos, erre a három pontra a Lokinak esélye sem volt, elmaradtak a várt izgalmak, a nagyszerűen futballozó hazai csapat roppant magabiztosan nyerte meg ezt a rangadót. A találkozó elején mindkét csapat előtt adódott lehetőség a gólszerzésre, ám elsőként az MTK élt vele, amikor is Átrok István Kovács okos indításából a bal alsó sarokba lőtt.
Az MTK még ki is hagyott ziccereket
A gól előtt Bognár István lesen volt, de bölcsen nem avatkozott a játékba, így nem történt szabálytalanság. Öt perccel később viszont már labdához ért, és 9 méterről a jobb alsó sarokba továbbította azt, ekkor Átrok adta a gólpasszt. A fordulás után csipkedte magát a DVSC, szemlátomást hitt még a pontszerzésben, ám Molnár Ádin lecsillapította, amikor az 59. percben Bognár passzát közelről a kapus lábai között pörgette a hálóba. Ezután kimaradt néhány ziccer, nőhetett volna a különbség, de nem nőtt, maradt a 3-0-s hazai győzelem, a Debrecen pedig már nem első helyezettként utazott haza.
NB I, 13. forduló
Újpest FC–ETO FC 0-3 (0-1), Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4743 néző, jv.: Bognár T., gólszerző: Schön (27.), Benbuali (54., 70.)
Zalaegerszegi TE–Diósgyőri VTK 2-0 (0-0), Zalaegerszeg, 2610 néző, jv.: Karakó, gólszerző: Skribek (55.), Lima (90.)
Paksi FC–Kisvárda Master Good 5-3 (1-1), Paks, 2410 néző, jv.: Erdős, gólszerző: Hahn (23., 57.), Szabó J. (54), Böde (58.), Galambos (82.), illetve Popoola (36.), Bíró (62., 78.), kiállítva: Popoola (Kisvárda, 93.)
Vasárnap
MTK Budapest–Debreceni VSC 3-0 (2-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2142 néző, jv.: Molnár A., gólszerzők: Átrok (38.), Bognár I. (43.), Molnár Á. (59.)
Kazincbarcika–Ferencváros 15.15 (tv.: M4 Sport)
Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (M4 Sport+)