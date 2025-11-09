Az MTK gond nélkül taszította le a Debrecent a tabella éléről + videó

A Debrecen a tabella első helyén várhatta a fordulót, így nyilván a három pontért utazott ahhoz az MTK-hoz, amely az előző fordulóban 4-1-re kikapott a Ferencvárostól. Nos, erre a három pontra a Lokinak esélye sem volt, elmaradtak a várt izgalmak, a nagyszerűen futballozó hazai csapat roppant magabiztosan nyerte meg ezt a rangadót. A találkozó elején mindkét csapat előtt adódott lehetőség a gólszerzésre, ám elsőként az MTK élt vele, amikor is Átrok István Kovács okos indításából a bal alsó sarokba lőtt.

Az MTK motorja Bognár István volt, gólt lőtt és gólpasszt is adott Fotó: Havran Zoltán

Az MTK még ki is hagyott ziccereket

A gól előtt Bognár István lesen volt, de bölcsen nem avatkozott a játékba, így nem történt szabálytalanság. Öt perccel később viszont már labdához ért, és 9 méterről a jobb alsó sarokba továbbította azt, ekkor Átrok adta a gólpasszt. A fordulás után csipkedte magát a DVSC, szemlátomást hitt még a pontszerzésben, ám Molnár Ádin lecsillapította, amikor az 59. percben Bognár passzát közelről a kapus lábai között pörgette a hálóba. Ezután kimaradt néhány ziccer, nőhetett volna a különbség, de nem nőtt, maradt a 3-0-s hazai győzelem, a Debrecen pedig már nem első helyezettként utazott haza.