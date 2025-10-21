Ez már a vég? Sztankovics hazamenekül a moszkvai kudarc elől

A Szpartak Moszkvánál immár másfél éve dolgozó Dejan Sztankovics helyzete egyre tarthatatlanabb. Az orosz fővárosban újra gyengélkedik a patinás klub: tizenkét forduló elteltével mindössze öt győzelem, négy döntetlen és három vereség szerepel a neve mellett, ami csupán a hatodik helyre elég az orosz Premjer Ligában.

Dejan Sztankovics és Francis Cajigao, a Szpartak Moszkva sportigazgatója Fotó: Szport Express

A helyzet különösen azért kellemetlen, mert a Szpartaknál a nyári átigazolási időszakban komoly befektetéseket hajtottak végre. A vezetőség abban bízott, hogy a szerb szakember második idényében már stabil, támadó futballt játszó együttest épít. Ehelyett a csapat teljesítménye hullámzó és kiszámíthatatlan, a jó mérkőzéseket – mint a Zenit vagy a Rubin ellen – rendre gyenge eredmények követik a Rosztov, az Akron vagy a Dinamo elleni találkozókon.

Sztankovics próbálkozott – változtatott a felállásokon és a játékrendszeren –, ám a várva várt áttörés elmaradt. A Szpartak stagnál, a szurkolók pedig egyre türelmetlenebbek az FTC korábbi edzőjével.

Fogy a bizalom Szpartak Moszkvánál

A moszkvai klub vezetésénél nem először kerül napirendre az edzőváltás kérdése. Már az előző szezonban is felmerült Sztankovics menesztése, ám akkor még türelmet kértek, mondván: időre van szükség a csapat átalakításához. Most azonban ez az érv már nem állja meg a helyét.

Az orosz Szport Express már tényként közli Sztankovics menesztését.

A sportigazgató, Francis Cajigao állítólag már keresi is az utódját A spanyol szakember Luis Garciát, a korábban a Levante, a Getafe, a Mallorca és az Alavés csapatait irányító trénert ajánlka. Cajigao számára a döntés sorsdöntő lehet: ha az általa választott új vezetőedző sem váltja be a hozzá fűzött reményeket, ő maga is távozhat a klubtól.

Sztankovicsot hazahívhatják a szerb válogatotthoz

Sztankovics számára ugyanakkor körvonalazódik egy menekülőút: szerb sajtóhírek szerint a lemondott Dragan Sztojkovics utódjaként akár ő is átveheti a szerb válogatott irányítását. Az egykori kiváló középpályás játékosként is meghatározó alakja volt a nemzeti csapatnak, és sokan úgy vélik, most eljött az idő, hogy hazatérjen, s a pályán megszerzett tekintélyét a kispadon kamatoztassa.