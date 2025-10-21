Dejan SztankovicsFTCSzpartak Moszkva

Ez már a vég? Sztankovics hazamenekül a moszkvai kudarc elől

A Szpartak Moszkva az új idényben is csalódást okoz: a csapat tizenkét forduló után csak a hatodik helyen áll az orosz bajnokságban. A vezetőség Dejan Sztankovics menesztését fontolgatja, miközben szerb források szerint a Ferencváros korábbi trénerére hazájában új kihívás várhat rá, ő is esélyes arra, hogy Draga Sztojkovics utódja legyen a szerb válogatott élén.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 7:17
Dejan Sztankovics egyre nehezebben bírja a nyomást a Szpartak Moszkvánál
Dejan Sztankovics egyre nehezebben bírja a nyomást a Szpartak Moszkvánál Forrás: Szport Express
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Szpartak Moszkvánál immár másfél éve dolgozó Dejan Sztankovics helyzete egyre tarthatatlanabb. Az orosz fővárosban újra gyengélkedik a patinás klub: tizenkét forduló elteltével mindössze öt győzelem, négy döntetlen és három vereség szerepel a neve mellett, ami csupán a hatodik helyre elég az orosz Premjer Ligában.

Dejan Sztankovics és Francis Cajigao, a Szpartak Moszkva sportigazgatója
Dejan Sztankovics és Francis Cajigao, a Szpartak Moszkva sportigazgatója Fotó: Szport Express

A helyzet különösen azért kellemetlen, mert a Szpartaknál a nyári átigazolási időszakban komoly befektetéseket hajtottak végre. A vezetőség abban bízott, hogy a szerb szakember második idényében már stabil, támadó futballt játszó együttest épít. Ehelyett a csapat teljesítménye hullámzó és kiszámíthatatlan, a jó mérkőzéseket – mint a Zenit vagy a Rubin ellen – rendre gyenge eredmények követik a Rosztov, az Akron vagy a Dinamo elleni találkozókon.

Sztankovics próbálkozott – változtatott a felállásokon és a játékrendszeren –, ám a várva várt áttörés elmaradt. A Szpartak stagnál, a szurkolók pedig egyre türelmetlenebbek az FTC korábbi edzőjével.

Fogy a bizalom Szpartak Moszkvánál

A moszkvai klub vezetésénél nem először kerül napirendre az edzőváltás kérdése. Már az előző szezonban is felmerült Sztankovics menesztése, ám akkor még türelmet kértek, mondván: időre van szükség a csapat átalakításához. Most azonban ez az érv már nem állja meg a helyét.

Az orosz Szport Express már tényként közli Sztankovics menesztését.

A sportigazgató, Francis Cajigao állítólag már keresi is az utódját A spanyol szakember Luis Garciát, a korábban a Levante, a Getafe, a Mallorca és az Alavés csapatait irányító trénert ajánlka. Cajigao számára a döntés sorsdöntő lehet: ha az általa választott új vezetőedző sem váltja be a hozzá fűzött reményeket, ő maga is távozhat a klubtól.

Sztankovicsot hazahívhatják a szerb válogatotthoz

Sztankovics számára ugyanakkor körvonalazódik egy menekülőút: szerb sajtóhírek szerint a lemondott Dragan Sztojkovics utódjaként akár ő is átveheti a szerb válogatott irányítását. Az egykori kiváló középpályás játékosként is meghatározó alakja volt a nemzeti csapatnak, és sokan úgy vélik, most eljött az idő, hogy hazatérjen, s a pályán megszerzett tekintélyét a kispadon kamatoztassa.

Bár Moszkvában egyelőre nem született hivatalos döntés, minden jel arra utal, hogy a Szpartaknál napokon belül változások történhetnek. Hogy Sztankovics végül menesztik-e, vagy önként áll fel, és hazatér Belgrádba, talán már csak idő kérdése.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDobrev Klára

Dobrev Klára most a kémbotránytól várja a csodát

Bánó Attila avatarja

Az elnök asszony mostanában mindent elkövet, hogy ne csússzon le a színpadról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.