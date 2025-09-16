Dejan SztankovicsFradibotrányeredménytelenségSzpartak Moszkva

Tombolt az egykori Fradi-edző, Dejan Sztankovicsot most már le is kellett fogni

Nagyon úgy tűnik, hogy Dejan Sztankovics ezúttal kivívott magának egy hosszabb szabadságot. Ugyanis a Fradi volt edzője megint nem bírt a vérével: kiállították a moszkvai városi rangadón, miután a Dinamo megszerezte a második találatát a szerb szakember csapata, a Szpartak ellen. Sztankovicsnál elpattant a húr, a segítői fogták le, hogy ne csináljon nagyobb bajt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 7:42
Dejan Sztankovics ideje lassan lejár a Szpartak kispadján, most hosszabb eltiltás vár rá
Dejan Sztankovics ideje lassan lejár a Szpartak kispadján, most hosszabb eltiltás vár rá Forrás: Facebook
Amióta átvette hatalmas ígéretek közepette a Szpartak Moszkva irányítását Dejan Sztankovics, a legeredményesebb orosz klub egyik bajból esik a másikba. A Fradi volt edzője a Premjer Liga talán legjobb keretével az előző kiírásban nemhogy bajnok, de dobogós sem lett, míg a jelenlegi idényben kiestek a kupából – büntetőkkel maradtak alul a Dinamo Mahacskala ellen –, illetve mindössze a 8. helyen állnak a bajnokságban. A klubvezetők már nagyon unják a szerb eredménytelen munkáját, és folyamatosan keresik az utódját – annak idején felmerült a liverpooli legenda, Steven Gerrard neve is –, ráadásul most vélhetően felgyorsulhatnak a tárgyalások más szakemberekkel, ugyanis Sztankovics hosszabb eltiltás elé néz.

Dejan Sztankovics a Fradi kispadján sem volt a nyugalom szobra, a Szpartak edzőjeként egyik botrányt okozza a másik után
Dejan Sztankovics a Fradi kispadján sem volt a nyugalom szobra, a Szpartak edzőjeként egyik botrányt okozza a másik után    Fotó: MTI/Illyés Tibor

A volt Fradi-edzőt kollégái fogták le, az öltözőbe kellett kísérni a tomboló Sztankovicsot

A szerb már labdarúgóként is elég forrófejű volt, és edzőként sem lett más a vérmérséklete. A moszkvai városi rangadón a Szpartak a Dinamóval csapott össze, az volt a tét, hogy a győztes lépést tarthat az élmezőnnyel. Nos, a találkozó 2-2-es döntetlenre végződött, így Sztankovics csapatának 8 fordulót követően már 7 pont a hátránya a tabellát vezető Krasznodar mögött.

A Szpartak idei statisztikája

  • bajnokság
  • 8 meccs, 3 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség
  • 12-13-as gólkülönbség
  • 12 megszerzett pont
  • Orosz Kupa
  • kiesés a Mahacskala ellen

Sztankovics sosem arról volt híres, hogy kordában tudja tartani az érzelmeit, főleg nem olyan helyzetekben, amikor csapata nehéz pillanatokat él át a pályán. Ez történt a Dinamo ellen is, amikor a hazaiak megszerezték második góljukat az első félidő végén Bitello góljával. 

A már reklamálásért besárgult szerb edző fejében ekkor elpattant valami, elindult a játékvezető felé, miközben keresetlen szavakkal illette a bírót. Jött a piros lap, ami megvadult bikává változtatta Sztankovicsot, és ha a segítői nem lépnek közbe és lökdösik be az öltözőfolyosóra, bizony tettlegességig is fajulhatott volna a jelenet. 

A volt Fradi-edző azonban az öltözőfolyosón sem tett lakatot a szájára, hangosan káromkodva szidta a bírót, ami bekerült a jegyzőkönyvekbe. Az orosz bajnokságban érvényes szabályok szerint Sztankovicsra akár hosszabb, hónapokig tartó eltiltás is várhat.

