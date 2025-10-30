Harminckét emeletes hotelben lakik, és hisz volt csapata továbbjutásában a Fradi korábbi edzője

Tizenegy év. Összesen ennyit töltött el az FTC kötelékében Máté Csaba, aki 2012 és 2023 között pályaedző és megbízott vezetőedző is volt a magyar bajnokcsapatnál, ám miután volt klubja leigazolta az azóta továbbállt Dejan Sztankovicsot, már nem volt maradása . A most 56 esztendős tréner később egy rövid időszakot eltöltött vezetőedzőként a Debrecen élén, majd egy ideig nem volt csapata, az idén augusztusban viszont volt vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov hívására Oroszországba szerződött másodedzőnek.
Máté Csaba szerint a Fradi rajtja alapot adhat a továbbjutáshoz
Máté Csaba most az M1 aktuális csatornának nyilatkozott, és természetesen nem kerülhette meg a volt csapata Európa-liga-szereplésére vonatkozó kérdést sem. A Ferencváros az El alapszakaszában három fordulót követően a Viktoria Plzen elleni döntetlen, valamint a Genk és a Salzburg idegenbeli legyőzése után hét ponttal áll.
A két idegenbeli győzelem és a három mérkőzésen szerzett hét pont kiemelkedő teljesítmény. Még nincs vége a sorozatnak, szükség lesz további pontokra, de ez a rajt alapot adhat arra, hogy továbbjusson a Fradi a következő körbe
– jelentette ki Máté Csaba, aki azt is elismerte, hogy bár próbálja figyelemmel követni korábbi csapatának mérkőzéseit, de a munkája miatt inkább az orosz futballra fókuszál.
Leporolt nyelvtudás és a helyi erőviszonyok
Máté Csaba augusztus óta az orosz első osztályban szereplő, ott jelenleg a 9. helyen álló Ahmat Groznij másodedzője. A magyar edző a csapat központjaként is funkcionáló 32 emeletes szállodában lakik. Bár Máté több nyelven, így angolul is beszél, az öltözőben az orosz a hivatalos nyelv.
Rég elfeledett orosztudásomat elő kellett vennem, amikor a nyáron a klubhoz igazoltam. Igyekszem pótolni a hiányosságokat, a futballnyelvnek is utánajártam már. Hiába van spanyol és angol tolmács a csapat mellett, még a régebben itt futballozó afrikai játékosok is megtanultak oroszul
– magyarázta Máté Csaba, aki kitért az orosz liga erőviszonyaira is. – Elsősorban a moszkvai csapatok, illetve a Krasznodar és a Zenit emelkedik ki a mezőnyből, az anyagi hátterük kimagasló, és mások mellett képesek megfizetni olyan dél-amerikai játékosokat, akik a nyáron majd a világbajnokságon szerepelnek.