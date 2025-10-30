Harminckét emeletes hotelben lakik, és hisz volt csapata továbbjutásában a Fradi korábbi edzője

Tizenegy év. Összesen ennyit töltött el az FTC kötelékében Máté Csaba, aki 2012 és 2023 között pályaedző és megbízott vezetőedző is volt a magyar bajnokcsapatnál, ám miután volt klubja leigazolta az azóta továbbállt Dejan Sztankovicsot, már nem volt maradása . A most 56 esztendős tréner később egy rövid időszakot eltöltött vezetőedzőként a Debrecen élén, majd egy ideig nem volt csapata, az idén augusztusban viszont volt vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov hívására Oroszországba szerződött másodedzőnek.

Máté Csaba több mint egy évtizeden keresztül tartozott az FTC kötelékébe (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Máté Csaba szerint a Fradi rajtja alapot adhat a továbbjutáshoz

Máté Csaba most az M1 aktuális csatornának nyilatkozott, és természetesen nem kerülhette meg a volt csapata Európa-liga-szereplésére vonatkozó kérdést sem. A Ferencváros az El alapszakaszában három fordulót követően a Viktoria Plzen elleni döntetlen, valamint a Genk és a Salzburg idegenbeli legyőzése után hét ponttal áll.

A két idegenbeli győzelem és a három mérkőzésen szerzett hét pont kiemelkedő teljesítmény. Még nincs vége a sorozatnak, szükség lesz további pontokra, de ez a rajt alapot adhat arra, hogy továbbjusson a Fradi a következő körbe

– jelentette ki Máté Csaba, aki azt is elismerte, hogy bár próbálja figyelemmel követni korábbi csapatának mérkőzéseit, de a munkája miatt inkább az orosz futballra fókuszál.

Máté Csaba 2023-ban megbízott vezetőedzőként a Konferencialiga csoportkörébe vezette a Ferencvárost (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Leporolt nyelvtudás és a helyi erőviszonyok

Máté Csaba augusztus óta az orosz első osztályban szereplő, ott jelenleg a 9. helyen álló Ahmat Groznij másodedzője. A magyar edző a csapat központjaként is funkcionáló 32 emeletes szállodában lakik. Bár Máté több nyelven, így angolul is beszél, az öltözőben az orosz a hivatalos nyelv.

Rég elfeledett orosztudásomat elő kellett vennem, amikor a nyáron a klubhoz igazoltam. Igyekszem pótolni a hiányosságokat, a futballnyelvnek is utánajártam már. Hiába van spanyol és angol tolmács a csapat mellett, még a régebben itt futballozó afrikai játékosok is megtanultak oroszul

– magyarázta Máté Csaba, aki kitért az orosz liga erőviszonyaira is. – Elsősorban a moszkvai csapatok, illetve a Krasznodar és a Zenit emelkedik ki a mezőnyből, az anyagi hátterük kimagasló, és mások mellett képesek megfizetni olyan dél-amerikai játékosokat, akik a nyáron majd a világbajnokságon szerepelnek.