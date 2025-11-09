Vinícius Júnior két csapattársával is kitolt, a Real Madridnál most nem örülnek

A Real Madrid vezeti a La Liga tabelláját, a legutóbbi négy meccsét megnyerte, de kedden a Bajnokok Ligájában 1-0-ra kikapott a Liverpool otthonában. Xabi Alonso alakulata a spanyol élvonal 12. fordulójában vasárnap a Rayo Vallecano vendégeként lépett pályára. A királyi gárdából leginkább Vinícius Júnior volt a fókuszban, akinek a jövője napról napra téma a spanyol sajtóban. Nem véletlenül, hiszen a brazil futballistáról az a hír járja, hogy megromlott a kapcsolata Xabi Alonsóval, ami a távozásához vezethet.

Itt jobb lett volna, ha nem Vinícius Júnior lövi el a labdát…

Vinícius Júnior nagyon igyekezett

Vinícius nagyon agilisan kezdett. Az első félidőben az egyik hazai játékosnak „elintézett” egy sárga lapot, de ennél lényegesebb, hogy hét párharcot nyert, volt egy kulcspassza, és két kapura lövése. A 23. percben pedig majdnem be is talált a kapuba, Jude Bellingham visszafejelt labdáját közelről rádurrantotta, a Rayo kapusa nagy bravúrral hárított. Ám ekkor jobb lett volna, ha Vinícius nem lövi el a labdát, mert vissza kellett nyúlnia érte, miközben Arda Güler és Brahim Díaz szemből érkezve sokkal jobb helyzetben lett volna.

✨ Vinicius' first half vs. Rayo:



• 2 shots

• 7 duels won

• 35 touches

• 1 key pass

• 2 dribbles

• 100% long balls pic.twitter.com/Sx5pAnj6vt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 9, 2025

A Real Madrid nem tudott nyerni

A Real Madrid fordulás után sem tudta feltörni a Rayo Vallecano védelmét, maradt a 0-0. A Real másodszor veszített pontokat a bajnokságban, és először játszott döntetlent. Barcelona 21 órakor lép pályára a Celta Vigo otthonában, és három pontra megközelítheti a királyi gárdát.

A Sofascore Viníciusnak 7,3-as osztályzatot adott, ezzel a Real egyik legjobbja lett.

La Liga, 12. forduló:

Elche–Real Sociedad 1-1 (0-0)

Espanyol–Villarreal 0-2 (0-1)

Atlético Madrid–Levante 3-1 (1-1)

Girona–Alavés 1-0 (1-0)

Sevilla–Osasuna 1-0 (0-0)

Athletic Bilbao–Oviedo 1-0 (1-0)

Rayo Vallecano–Real Madrid 0-0

Real Mallorca–Getafe 18.30

Valencia–Real Betis 18.30

Celta Vigo–Barcelona 21.00

Az élcsoport: