Ég a ház a Videotonnál, az újabb vereség után közleményt adtak ki

Mélyrepülésben van a Videoton FC Fehérvár. A labdarúgó NB II legutóbbi két fordulóban kikapott – a Vasas otthonában 2-0-ra, most vasárnap pedig hazai pályán a BVSC-től 1-0-ra –, a 13 forduló alatt szerzett 13 pontjával a a 12. helyen állt a tabellán, és mindössze két pont választja el a kiesést jelentő 15. helytől. A BVSC elleni meccsen Zsótér Donát a 14. percben büntetőt hibázott – semmi sem sikerül a Vidinek.
Boér Gábor hiányolta a szenvedélyt
A találkozó után a Vidi vezetőedzője, Boér Gábor a következőt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak:
– A tizenegyesig kimaradt két nagy helyzetünk, majd a kapott gól után új mérkőzés vette kezdetét. A csapatnál olyan szintű az önbizalomvesztés, hogy a játékosok nem tudtak helyzeteket kidolgozni. Fel kell tudni dolgozni a kritikát, ez nem sikerült, és kijöttek a technikai hibák is. Hiányoltam a szenvedélyt.
Videoton FC Fehérvár: Most szükséges értékelni a helyzetet
A klub később közleményt adott ki: „Az eredeti szándék szerint az őszi szezont követően került volna sor a szezon első részének szakmai értékelésére, de a mai vereség és főleg a mutatott játék miatt most szükséges értékelni a helyzetet, kihasználva a válogatott szünetet is. Az értékelés eredményéről és a továbbiakról a hét elején tájékoztatjuk szurkolóinkat” – tájékoztatott a klub.
NB II, 13. forduló:
Videoton FC Fehérvár–BVSC 0-1 (0-1)
Békéscsaba–Tiszakécske 0-3 (0-1)
Kecskemét–Kozármisleny 3-0 (3-0)
Csákvár–Mezőkövesd 2-1 (1-1)
Ajka–Soroksár 2-1 (1-0)
Budapest Honvéd–Szeged 0-0
Budafok–Vasas 0-3 (0-3)
Szentlőrinc–Karcag 1-1 (0-0)
A tabella:
1. Vasas 13 9 2 2 24-12 29 pont
2. Budapest Honvéd 13 8 2 3 26-12 26
3. Kecskemét 13 7 2 4 22-15 23
4. Mezőkövesd 13 7 2 4 22-18 23
5. Csákvár 13 6 5 2 20-12 23
6. Szeged 13 6 4 3 17-10 22
7. Karcag 13 6 4 3 17-17 22
8. Tiszakécsk 13 5 3 5 17-21 18
9. BVSC 13 4 2 7 12-13 14
10. Kozármisleny 13 3 5 5 12-20 14
11. Ajka 13 4 1 8 10-18 13
12. Videoton 13 3 4 6 13-16 13
13. Soroksár 12 3 3 6 17-21 12
14. Szentlőrinc 13 2 5 6 15-18 11
15. Békéscsaba 13 2 5 6 16-24 11
16. Budafok 12 2 3 7 7-20 9