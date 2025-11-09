Ég a ház a Videotonnál, az újabb vereség után közleményt adtak ki

Mélyrepülésben van a Videoton FC Fehérvár. A labdarúgó NB II legutóbbi két fordulóban kikapott – a Vasas otthonában 2-0-ra, most vasárnap pedig hazai pályán a BVSC-től 1-0-ra –, a 13 forduló alatt szerzett 13 pontjával a a 12. helyen állt a tabellán, és mindössze két pont választja el a kiesést jelentő 15. helytől. A BVSC elleni meccsen Zsótér Donát a 14. percben büntetőt hibázott – semmi sem sikerül a Vidinek.

A Videoton FC Fehérvár egy góllal kikapott a BVSC csapatától (Forrás: Facebook/FC Fehérvár)

Boér Gábor hiányolta a szenvedélyt

A találkozó után a Vidi vezetőedzője, Boér Gábor a következőt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak:

– A tizenegyesig kimaradt két nagy helyzetünk, majd a kapott gól után új mérkőzés vette kezdetét. A csapatnál olyan szintű az önbizalomvesztés, hogy a játékosok nem tudtak helyzeteket kidolgozni. Fel kell tudni dolgozni a kritikát, ez nem sikerült, és kijöttek a technikai hibák is. Hiányoltam a szenvedélyt.

Videoton FC Fehérvár: Most szükséges értékelni a helyzetet

A klub később közleményt adott ki: „Az eredeti szándék szerint az őszi szezont követően került volna sor a szezon első részének szakmai értékelésére, de a mai vereség és főleg a mutatott játék miatt most szükséges értékelni a helyzetet, kihasználva a válogatott szünetet is. Az értékelés eredményéről és a továbbiakról a hét elején tájékoztatjuk szurkolóinkat” – tájékoztatott a klub.

NB II, 13. forduló:

Videoton FC Fehérvár–BVSC 0-1 (0-1)

Békéscsaba–Tiszakécske 0-3 (0-1)

Kecskemét–Kozármisleny 3-0 (3-0)

Csákvár–Mezőkövesd 2-1 (1-1)

Ajka–Soroksár 2-1 (1-0)

Budapest Honvéd–Szeged 0-0

Budafok–Vasas 0-3 (0-3)

Szentlőrinc–Karcag 1-1 (0-0)

A tabella:

1. Vasas 13 9 2 2 24-12 29 pont

2. Budapest Honvéd 13 8 2 3 26-12 26

3. Kecskemét 13 7 2 4 22-15 23

4. Mezőkövesd 13 7 2 4 22-18 23

5. Csákvár 13 6 5 2 20-12 23

6. Szeged 13 6 4 3 17-10 22

7. Karcag 13 6 4 3 17-17 22

8. Tiszakécsk 13 5 3 5 17-21 18

9. BVSC 13 4 2 7 12-13 14

10. Kozármisleny 13 3 5 5 12-20 14

11. Ajka 13 4 1 8 10-18 13

12. Videoton 13 3 4 6 13-16 13

13. Soroksár 12 3 3 6 17-21 12

14. Szentlőrinc 13 2 5 6 15-18 11

15. Békéscsaba 13 2 5 6 16-24 11

16. Budafok 12 2 3 7 7-20 9