Döbbenet: mindössze három pontra van az NB III-tól a Videoton - videó

Visszavette a vezetést az NB II-ben a Vasas csapata. A 12. forduló hétfő esti mérkőzésén a Fáy utcában az angyalföldi csapat 2-0-ra verte a Videotont.

2025. 11. 03. 21:54
A Vasas újabb győzelmet ünnepelhetett az NB II-ben Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A mérkőzés előtt a Vasas a második, a Videoton a tizedik helyen állt a tabellán az NB II-ben. Azt is tudni lehetett, hogy a Vasas győzelme esetén a hazai csapat újra a tabella első helyére ugrik.

Bajban a Videoton a labdarúgó NB II-ben

A mérkőzés első gólja az első félidő 22. percében esett. A jobb oldalról végzett el szögletet a Vasas, amelyet Doktorics ívelt be középre. A védők kifejelték a labdát, amely Hős elé került, ő 16 méterről lőtt, de a labda nem a kapuba, hanem Tóth Milán elé került. Tóth első lövését még blokkolni tudták a védők, az ismétlést azonban már nem. 1-0 a Vasas javára.

A Vasasnak tökéletesen megfelelt az 1-0, a Videoton nem tudott mit kezdeni a budapesti csapattal.  A 73. percben kissé elszabadultak az indulatok, a vendégek tizenegyest reklamáltak.

A Videoton a 77. percben járt a legközelebb ahhoz, hogy egyenlítsen: Bedi az alapvonalról passzolta vissza a labdát, amelyet Bertók 7 méterről fölé lőtt. A 84. percben újabb Vidi-helyzet maradt ki: ekkor Ominger lövését védte Uram János.

A hosszabbításban a Vasas aztán bevitte a kegyelemdöfést: Girsik lőtte be a második angyalföldi gólt. Ezzel minden kérdés eldőlt. 

A Videoton ezzel a vereséggel nagyon nehéz helyzetbe került, s már csak három pont választja el őket a 15., azaz az egyik kieső helytől.

A meccs végén kisebb izgalmat okozott, hogy az elkeseredett Videoton-szurkolók tüzet gyújtottak a lelátón. A székek is égtek, de a Videoton is, amelynek nem volt esélye ezen a találkozón.

A Vasas sorozatban a tizedik tétmérkőzésén nem szenvedett vereséget, az elmúlt 5 bajnoki mérkőzésen gólt sem kaptak az angyalföldiek. Úgy tűnik, hogy Erős Gábor megtalálta és összerakta csapatát a Fáy utcában. A Vasas ezzel az első a tabellán, a másik feljutó helyen a Honvéd áll az angyalföldiek mögött.

Labdarúgó NB II. 12. forduló: Vasas–Videoton 2-0 (1-0)

