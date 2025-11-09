Lamine YamalBarcelonaIván ZamoranoReal Madrid

„Yamalnak lelke és karizmája sincs” – durva kritikát kapott a csodagyerek

A Real Madridnál és a Barcelonánál minden alkalmat kihasználjanak arra, hogy belerúgjanak a másikba. Lamine Yamal még az El Clásico előtt szúrt oda a Blancóknak, azóta pedig ezt többszörösen visszakapta. Most éppen a Real Madrid egykori játékosa, Iván Zamorano szólt be neki.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 11:21
Lamine Yamal a Barcelona büszkesége, a Real Madrid mezére viszont nem méltó? Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Lamine Yamal az október végi El Clásico előtt azzal hergelte a királyi gárda játékosait és szurkolóit, hogy elejtette, a Real Madrid csak lop és panaszkodik. A riválisnál ezt nem vették jó néven, és a mérkőzésen aztán elégtételt is vettek rajta, hiszen a fővárosiak 2-1-re győztek, és aztán a Real Madrid több futballistája is kiosztotta a Barcelona 18 éves csillagát.

Lamine Yamal nem volt a helyzet magaslatán a Real Madrid elleni rangadón
Lamine Yamal nem volt a helyzet magaslatán a Real Madrid elleni rangadón. Fotó: NurPhoto

A katalánok legendája, Gerard Piqué még a meccs előtt megvédte a fiatal játékost, ő úgy látja, általánosak az ilyen beszólások a rangadókra készülve, és persze a spanyol védő is odaszúrt a madridiaknak, miszerint csak irigyek, mert nekik nincsenek Yamalhoz fogható labdarúgóik.

 

Yamal nem való Madridba

Az 1990-es években a Realt erősítő Iván Zamorano szerint azonban ilyesmiről szó sincs, a csodagyereknek nem való a hófehér mez.

Nem szerződtetném Lamine-t. Zseniális játékos, csak a személyisége miatt nem való ehhez a klubhoz. Pedrit viszont leigazolnám, ő egy jelenség, és ezt anélkül is megmutatja, hogy dumálna. Alázatos, csak annyit mond, amennyit kell, és ez a lényeg. Lamine Yamalnak lelke és madridi karizmája nincs. Barcelonába jó, de ide nem, ez egy teljesen más klub. A Real Madrid az elegancia és a kultúra csapata, a játékosoknak ezt kell képviselniük

– szögezte le a 71-szeres chilei válogatott játékos.

 

Szorosabbra kellene húznia a gyeplőt a Barcelonának

Zamorano ezután Lionel Messivel is összehasonlította Yamalt. Szerinte az argentin zseni ilyesmit nem engedett volna meg magának. –  Soha nem hallottam Messitől, hogy azt mondta volna, hogy megloptunk bárkit is. Pedig ő volt a világ legjobbja, aztán itt van egy fiatal srác, aki hatalmas figyelmet kap azért, amit beszél. Szerintem a pályán kellene bizonyítania, a többi csak azután jöhet. A Barcelonának meg kellene próbálnia a helyes irányba terelni Lamine Yamalt, csak úgy válhat igazán nagy játékossá. A korszakos focisták más fából vannak faragva.

Lamine Yamal este megmutathatja, milyen fából van faragva, a Barcelona ugyanis a Celta Vigo otthonába látogat 21 órakor (tv: Spíler2).

