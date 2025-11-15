Arteta foghatja a fejét, ez most nagyon nem hiányzott az Arsenalnak

Az Arsenal évek óta ott van a tűz közelében, 2004 óta mégsem sikerült megnyernie a Premier League-et, mert a Manchester City vagy a Liverpool az útjába állt. Most azonban úgy tűnik, minden összeállt Londonban, és a riválisok botlásainak is köszönhetően Mikel Arteta csapata a 11. fordulóra négypontos előnyt épített ki a City előtt, és bár a legutóbbi körben nem bírt a PL eddigi meglepetéscsapatával, az újonc Sunderlanddel, általában megállíthatatlan, míg a második manchesterieknél azért be-becsúszik egy-egy váratlan eredmény.

Gabriel Magalhaes (jobbra) fontos láncszem a brazil válogatottban és az Arsenalban is Fotó: IAN KINGTON/AFP

Gabriel megsérült

Az Arsenal erőssége elsősorban a védelme,

David Raya kapuja általában bevehetetlen, olyannyira, hogy tíz forduló alatt mindössze három gólt kaptak az Ágyúsok (ebből az egyik Szoboszlai Dominik gyönyörű szabadrúgásgólja volt), a Sunderland elleni 2-2 alkalmával fordult elő először – minden sorozatot figyelembe véve –, hogy két gólt is kaptak egy meccsen.

A csapat remek védekezésében Gabriel Magalhaesnek fontos szerepe van. A brazil futballista nemcsak a saját tizenhatosában teljesít jól, két gólja és három gólpassza van az idényben. Nem csoda, hogy kihagyhatatlan az Arsenalból, a PL-ben az összes találkozót végigjátszotta, a BL-ben pedig csak két győztes meccs hajrájában cserélte őt le Arteta. A spanyol tréner most bánhatja, hogy Gabrielre nemcsak ő, hanem a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti is számít. A Kanárik már kvalifikálták magukat a vb-re, így nekik novemberben csak felkészülési mérkőzések vannak a programjukban, szombaton Szenegállal csaptak össze. A brazilok 2-0-s győzelemnek örülhettek, ám Arteta elborzadva figyelhette, hogy Gabrielt bő egy óra után sérülés miatt le kellett cserélni egy tét nélküli meccsen.

Rangadók várnak az Arsenalra

Az előző évekkel ellentétben már elég hosszú az Arsenal kispadja, a 27 éves védő kiesése ennek ellenére is nagy érvágás lenne az angol bajnokság éllovasának. Már csak azért is, mert nehéz hetek következnek az Ágyúsok életében, sorrendben a Tottenham Hotspur (PL), a Bayern München (BL) és a Chelsea (PL) elleni rangadókkal folytatják az idényt a válogatottszünet befejeztével.