Finn politikusnő, akit a hite miatt perelnek: Elrettentő példaként akartak felmutatni

Päivi Räsänen eredetileg orvos, de évtizedek óta a finn politikai élet egyik leghosszabb ideje szolgáló szereplője. A Finn Kereszténydemokrata Párton belül több mint tíz évig frakcióvezető, majd 2011 és 2015 között belügyminiszter volt, a rendvédelmi szervek felett is felügyeletet gyakorolva. Közéleti tevékenységét mindvégig mélyen áthatotta a keresztény értékrend: kiállt a családvédelem, az élet tisztelete és a bibliai erkölcs mellett, több könyvet is írt ezekről a témákról.

Päivi Räsänen parlamenti képviselő, a finn Kereszténydemokraták korábbi elnöke és egykori belügyminiszter a Mit jelent embernek lenni? című konferencián, amelyet az Axioma Központ és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezett (Fotó: Danube Institute/Gyurkovits Tamás)

Az elmúlt években azonban nem politikai tisztségei, hanem egy példa nélküli büntetőeljárás miatt került a nemzetközi figyelem középpontjába. 2019-ben – miután bírálta a finn evangélikus egyház Pride-partnerségét – eljárás indult ellene, később pedig a homoszexuálisok elleni uszítás vádját is megfogalmazták vele szemben, mert nyilvánosan hivatkozott a Biblia tanításaira.

Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén…

– idézett Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből. – Ezek teológiai kérdések, és nem hiszem, hogy bíróságon kellene eldönteni őket – mondta a per előtt Räsänen, aki a tárgyalóterembe is egy nagy, keménykötésű Bibliával érkezett. Következetesen állítja: hitét fejezte ki, amit a finn alkotmány is véd.