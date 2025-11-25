Finn politikusnő, akit a hite miatt perelnek: Elrettentő példaként akartak felmutatni

Rendkívüli

Päivi Räsänen finn orvos-politikus, egykori belügyminiszter több mint harminc éve meghatározó alakja hazája közéletének, ám az elmúlt években nem politikai tisztségei, hanem egy nemzetközi jelentőségű per tette széles körben ismertté. A Magyar Nemzetnek adott interjújában arról beszélt: bibliai idézetek miatt áll bíróság előtt, és szerinte az ügy már messze túlmutat Finnország határain – Európában a szólásszabadság jövője forog kockán.

Hagyánek Andrea
2025. 11. 25. 4:57
Päivi Räsänen parlamenti képviselő, a finn Kereszténydemokraták korábbi elnöke és egykori belügyminiszter a „Mit jelent embernek lenni?” című konferencián, amelyet az Axioma Központ és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezett Fotó: Gyurkovits Tamás / Danube Institute
Päivi Räsänen eredetileg orvos, de évtizedek óta a finn politikai élet egyik leghosszabb ideje szolgáló szereplője. A Finn Kereszténydemokrata Párton belül több mint tíz évig frakcióvezető, majd 2011 és 2015 között belügyminiszter volt, a rendvédelmi szervek felett is felügyeletet gyakorolva. Közéleti tevékenységét mindvégig mélyen áthatotta a keresztény értékrend: kiállt a családvédelem, az élet tisztelete és a bibliai erkölcs mellett, több könyvet is írt ezekről a témákról.

Päivi Räsänen parlamenti képviselő, a finn Kereszténydemokraták korábbi elnöke és egykori belügyminiszter a „Mit jelent embernek lenni?” című konferencián, amelyet az Axioma Központ és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezett
Päivi Räsänen parlamenti képviselő, a finn Kereszténydemokraták korábbi elnöke és egykori belügyminiszter a Mit jelent embernek lenni? című konferencián, amelyet az Axioma Központ és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezett (Fotó: Danube Institute/Gyurkovits Tamás)

Az elmúlt években azonban nem politikai tisztségei, hanem egy példa nélküli büntetőeljárás miatt került a nemzetközi figyelem középpontjába. 2019-ben – miután bírálta a finn evangélikus egyház Pride-partnerségét – eljárás indult ellene, később pedig a homoszexuálisok elleni uszítás vádját is megfogalmazták vele szemben, mert nyilvánosan hivatkozott a Biblia tanításaira

Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén…

– idézett Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből. – Ezek teológiai kérdések, és nem hiszem, hogy bíróságon kellene eldönteni őket – mondta a per előtt Räsänen, aki a tárgyalóterembe is egy nagy, keménykötésű Bibliával érkezett. Következetesen állítja: hitét fejezte ki, amit a finn alkotmány is véd.

A volt belügyminiszternek emellett két másik ügyben is bíróság elé kellett állnia, egy 2004-ben készített írása és a közmédiában a Mit gondolt Jézus a homoszexualitásról? címmel 2018-ban adásba került beszélgetős műsorban elhangzott megjegyzései miatt. Vádat emeltek Juhana Pohjola evangélikus püspök ellen is, mert 2004-ben ő publikálta Räsänen írását, amely arról szólt, hogy az ember férfinak és nőnek teremtetett.

Az államügyészség közleménye szerint Räsänen megsértette a meleg közösség tagjainak méltóságát. Ezért akár két évig tartó börtönbüntetésre is ítélhető. A 2022 márciusában tartott helsinki kerületi bírósági tárgyaláson a politikusnőt első fokon felmentették. A bíróság megállapította, hogy az állításai „sértők lehetnek, de nem minősülnek uszításnak”. Az ügyészség azonban fellebbezett.

Ügye ma már jóval túlmutat Finnországon. Emberi jogi szervezetek, köztük az ADF International, precedensértékű ügyként tekintenek rá, mert szerintük a 2026-ban várható legfelsőbb bírósági ítélet akár európai szinten is meghatározhatja, hogyan kell értelmezni a szólás- és vallásszabadságot, és jogi következménye lehet-e a Biblia idézésének. Räsänen közben a nemzetközi konzervatív események keresett előadója – 2022-ben a brüsszeli National Conservatism Conference, 2024-ben a budapesti CPAC Hungary vendége volt, legutóbb pedig a Mit jelent embernek lenni? című konferencián adott elő, amelyet az Axioma Központ és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezett. Öt gyerek édesanyja és tizenkét unoka nagymamája.

A Finn Kereszténydemokrata Párt parlamenti képviselője, Päivi Räsänen a helsinki kerületi bíróság tárgyalásán 2022. január 24-én
A Finn Kereszténydemokrata Párt parlamenti képviselője, Päivi Räsänen a helsinki kerületi bíróság tárgyalásán 2022. január 24-én Fotó: AFP

„Egészen abszurdnak tűnt” – így indult a hat éve tartó eljárás

A Magyar Nemzetnek nyilatkozva Räsänen arról beszélt, hogy személyesen és politikailag is megrendítette, hogy immár hat éve büntetőeljárás zajlik ellene hitbéli meggyőződésének kifejezése miatt. Úgy fogalmazott: 

Az egész folyamat, ez a jogi ügy nagy meglepetésként ért, és néha egészen abszurdnak tűnt. Hét évvel ezelőtt nem tudtam volna elhinni, hogy ilyesmi megtörténhet Finnországban.

Felidézte, hogy a 2019-ben közzétett bibliai idézet után indult az eljárás, amely azóta is tart. A rendőrségi kihallgatások légkörét szokatlannak nevezte: „Nagyon valószerűtlen érzés volt a rendőrségi kihallgatóban ülni, ahol ott hevert az asztalon a Biblia, és a rendőr teológiai kérdéseket tett fel.” Azt is elmondta, hogy magyaráznia kellett a Rómaiknak írt levél és a Teremtés könyve egyes részeit is.

A politikusnő szerint különösen abszurd volt mindez azért, mert néhány évvel korábban még ő felügyelte belügyminiszterként a rendőrséget, most pedig saját hite miatt hallgatták ki. Azzal vádolták, hogy gyűlöletbeszédet folytatott kisebbségek ellen.

Räsänen hangsúlyozta: 

Nem éreztem gyűlöletet ezekkel a kisebbségekkel szemben. Hiszem, hogy Isten szereti őket. Isten teremtett minden embert, mind egyenlők vagyunk…

 Szerinte a bűn teológiai fogalom, Isten és ember viszonyában értendő, és ezt következetesen hangsúlyozta minden fórumon – a rendőrségtől a bíróságig.

A rendőr együtt érzett – az utasítás viszont egyértelmű volt

Arra a kérdésre, hogyan bántak vele a kihallgatás során, elmondta: a rendőr udvarias és empatikus volt, „és azt mondta: ha rajta múlna, nem is ülnék ott.”

Räsänen szerint nem a rendőrségen múlt az eljárás folytatása: „A legfőbb ügyész rendelte el, hogy folytassák a nyomozást, mert a hatóság nem talált bűncselekményt az írásaimban.”

Úgy látja, az ügy megmutatta, hogy Európa-szerte nő a törekvés a kényes témákról szóló viták korlátozására, ezért szerinte eljött az idő felemelni a hangot ez ellen. 

Az egész folyamat alatt úgy éreztem, minden Isten kezében van és, hogy eljött az ideje annak, hogy megvédjük ezeket a szabadságjogokat – a szólásszabadságot és a vallásszabadságot –, amely sok európai országban veszélyben van. Egyre inkább próbálják szabályozni, hogy ne beszéljünk ellentmondásos kérdésekről. Ezért gondolom úgy, hogy most van itt az idő beszélni, nem szabad hallgatni

– mondta.

„Elrettentő példáként akartak felmutatni”

Az egykori belügyminiszter szerint azért is célozhatták meg őt, mert ismert közéleti szereplő, és mindig nyíltan vállalta hitét. Úgy fogalmazott: „Nem én vagyok az egyetlen, aki ezekről beszélt Finnországban. De engem akartak elrettentő példaként felmutatni, hogy mi történhet, ha valaki él a szabadságjogaival.”

Räsänen szerint ha a legfelsőbb bíróság 2026-ban ellene döntene, annak súlyos következményei lennének. „Nagyon veszélyes lenne” – fogalmazott, hozzátéve, hogy emberek ezrei kerülnének veszélybe Finnországban és más európai országokban is, ahol hasonló jogszabályok vannak érvényben.

Kijelentette: elítélés esetén az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulna.

A képviselőnőt meglepte, milyen nagy figyelem övezi ügyét világszerte. Felidézte, hogy 2022-ben, a kerületi bírósági tárgyalás előtti napon Budapestről olyan videókat kapott, amelyeken emberek ezrei tüntettek mellette a finn nagykövetség előtt.

Elmondta, hogy az Egyesült Államoktól Ázsiáig, Ausztráliáig és Dél-Amerikáig érkeztek hozzá támogató üzenetek: szerinte sok országban hasonló helyzetben vannak a keresztények, ezért figyelik, hogy mi zajlik Finnországban.

„Bibliaolvasáshoz és megtérésekhez vezetett az ügy”

Räsänen kétféle társadalmi hatást érzékelt az ügy kirobbanása óta: egyeseket elbizonytalanított, félni kezdtek, másokat viszont bátorított az, ami vele történt. Hangsúlyozta, hogy sokan éppen az ő ügye hatására kezdtek Bibliát olvasni, azon belül is különösen a Rómaiaknak írt levelet, sőt olyan visszajelzéseket is kapott, hogy „megtalálták Jézust” a folyamat során – köztük LMBT-hátterű emberek is. 

Lehetőségem volt a médiában, sajtótájékoztatókon, a bíróság előtt és a rendőrségen is elmondani, mi a bűn problémájának megoldása: hogy Jézus meghalt értünk, hogy megváltson minket a bűneinktől, és ez mindenki számára szól. Isten szakértő abban, hogy a rossznak tűnő dolgokat jóra fordítsa. Ha az egyház történelmét nézzük, látjuk, hogy éppen a korlátozások és üldözések nyitottak lehetőséget az evangélium terjedésére. Úgy gondolom, Isten felhasználja ezeket a helyzeteket

 – magyarázta. Kiemelte, üldöztetés nélkül nem kapta volna meg azokat a lehetőségeket, amelyeket megkapott és nagyon sok öröm is érte a folyamat során. 

„Jézus hűségesen beteljesíti azt, amit ígért. Konkrétan éreztem, amit ígért például azzal kapcsolatban, amikor az ember bíróság elé kerül: hogy az alkalom a tanúságtételre ad lehetőséget, és ő megadja a szavakat. Úgy érzem, ez meg is történt ezeken az alkalmakon. Százszor annyi örömet és támogatást adott, mint amennyi enélkül jutott volna nekem. Hálás vagyok. Isten jó!”

„Magyarország nagyon különleges ország”

A politikus kifejezetten hálás Magyarország támogatásáért. Úgy fogalmazott: 

Magyarország egy igazán… nagyon különleges ország.

Elmondta, hogy a magyar kormány részéről is jelentős támogatást kapott: Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is jelezte, hogy folyamatosan figyeli az ügyét. „Ez egészen lenyűgöző” – mondta. Budapestet pedig egyenesen a családja kedvenc úti céljának nevezte.

Családja és hite adja neki az erőt

„Először is, nagyon-nagyon hálás vagyok a családomnak, a férjemnek, Niilónak, aki rendíthetetlen támasz. Az öt felnőtt gyermekemnek és tizenkét unokámnak – mindannyian imádkoznak értem. Nagy kiváltság, amikor a családod mögötted áll. És persze végig azt éreztem, hogy ez Isten elhívása számomra, és ezért nem volt hiábavaló kiállni ezekért a tanításokért és írásokért. Bízom benne, hogy bármi lesz is a következmény, az Isten kezében lesz” – zárta gondolatait.

Päivi Räsänen és férje, Niilo Räsänen
Päivi Räsänen és férje, Niilo Räsänen (Fotó: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto)

Borítókép: Päivi Räsänen parlamenti képviselő, a finn Kereszténydemokraták korábbi elnöke és egykori belügyminiszter a Mit jelent embernek lenni? című konferencián, amelyet az Axioma Központ és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szervezett (Fotó: Danube Institute/Gyurkovits Tamás)

