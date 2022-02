Biblia-per: az európai cenzúra sokkoló példája

Päivi Räsänen senkit nem bántott meg, nem volt sértő a megnyilatkozása, egyszerűen a meggyőződését osztotta meg a közösségi térben – hangsúlyozta az ADF Inernational nemzetközi jogvédő szervezet vezetőségi tagja a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Robert Clarke szerint éppen ezért az, hogy a főügyész egészen a vádemelésig vitte az ügyet, őket is meglepte, hiszen az úgynevezett gyűlöletbeszédügyekkel kapcsolatos eljárások nagyon ritkán jutnak el a tárgyalásig, illetve az ítéletig. Ez a mostani ügy viszont nem erről szól – mutatott rá.

Azt hiszem, számomra ez az eddigi egyik legsokkolóbb példája az Európában egyre inkább látszódó és erősödő cenzúrának

– fogalmazott a jogi szakértő, továbbá felhívta a figyelmet, hogy ez az eset másoknak is azt az üzenetet közvetíti, hogy jobban teszik, ha öncenzúrát gyakorolnak, és inkább nem beszélnek. Ugyanis ha egy volt minisztert megvádolhatnak, akkor bárki mással is megteszik – húzta alá.

Mint ismert, Päivi Räsänen finn kereszténydemokrata parlamenti képviselőt gyűlöletbeszéddel vádolják, amiért 2019-ben egy Twitter-üzenetben vonta kérdőre egyháza vezetőit a Pride-rendezvények támogatása miatt. A volt belügyminiszter Twitter-bejegyzését Pál apostol rómaiakhoz írt levelének egy részletével (Róma 1,24–27) támasztotta alá, amelyek szégyenként bélyegzik meg az azonos neműek kapcsolatát. A január 24-én kezdődő büntetőeljárás – amelynek eredményeként a képviselő akár két év börtönt is kaphat – a hazai keresztény körökben is nagy visszhangot váltott ki, így sokan, köztük több magyar politikus is szolidaritásáról biztosította a képviselőt. Azbej Tristan a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kijelentette:

nem fogadjuk el azt, hogy a bibliai tanítás megvallása bűncselekmény, továbbá elutasítjuk, hogy bárkinek az „érzékenységét” a Szentírás cenzúrázásával lehetne „megvédeni”.

A Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkára továbbá rögzítette: a vallási és lelkiismereti szabadság alapvető emberi jog, ami a keresztény embereknek is kijár.

Azbej Tristanhoz hasonlóan Bocskor Andrea fideszes európai parlamenti képviselő is megerősítette: Päivi Räsänen meghurcolása elfogadhatatlan, hiszen semmi mást nem tett, csak hangosan kimondta, hogy az Isten férfinak és nőnek teremtett minket, a házasság szentsége pedig férfi és nő között valósul meg. Emellett aktívan kiállt azon véleménye mellett, mely szerint a gyermekekre károsan hatnak a gender- és transzgender-ideológiák. Ezzel szemben

mikor állítottak bíróság elé olyan aktivistákat, akik az egynemű házasságot propagálták vagy akik a gyermekek nemváltoztató beavatkozásait, az iskolákba belopakodó transzgender-ideológiákat hirdették?

– vetette fel Bocskor Andrea. Hozzátette: ebben az ügyben ismét a szólás- és véleményszabadság kettős mércéje mutatkozott meg.

A politikusok támogató megnyilvánulásai mellett szimpátiatüntetés is szerveződik Päivi Räsänenért. A felhívás szerint a vallás- és szólásszabadság, valamint a képviselő támogatására meghirdetett demonstrációra február 13-án – egy nappal az eljárás folytatása előtt – Finnország budapesti nagykövetsége előtt, délután két órakor kerül sor.

KDNP: Lelkiismereti szabadságot és szabad vallásgyakorlást Finnországban! „A magyar kereszténydemokraták kiállnak Paivi Rasanen mellett, akit bibliai idézete miatt most börtönnel fenyegetnek” – írta Vejkey Imre, a kisebbik kormánypárt frakcióvezető-helyettese hétfő este kiadott közleményében. Mint fogalmazott: wlfogadhatatlannak tartják azt, ami most a finn parlamenti képviselővel szemben büntetőeljárás címen a finn bíróság előtt folyik. „Ez maga a liberális diktatúra” – írta. A KDNP visszautasítja, hogy a Biblia-idézeten alapuló hitet Finnország vagy bármely más EU-tagállam kriminalizálja, ez ugyanis már maga a keresztényüldözés. Szintén visszautasítják, hogy szabadságvesztéssel fenyegetve meghurcolják Rasanen asszonyt, mert kiáll a Biblia igazsága és keresztény meggyőződése mellett, valamint azt is, hogy a Nyugat és benne Finnország azt a volt kommunista doktrínát alkalmazza, mely szerint a Biblia igazságait tiltani és üldözni kell. Hangsúlyozták: visszautasítják ezt az őrült narratívát, mely odavezet, hogy tiltani fogják a Bibliát és magát a kereszténységet. „Önök pár éve még csak a keresztény gyökereket tagadták – mikor az EU alaptörvényének vitájáról volt szó –, ma pedig már ott tartanak, hogy a kereszténységet tagadják” – fogalmaztak, hozzátéve, hogy „az Írás szerint az az ország, amelyik magával meghasonlik, az elpusztul”.