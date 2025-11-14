Tarr ZoltánKocsis MátétiszásszuverenitásfelvételMagyar Péter

A tiszások szerint a határkerítés feleleges, az illegális bevándorlás pedig álprobléma + videó

Ütős videóban válaszolt Magyar Péter és Tarr Zoltán valóságtagadására a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 21:53
Fotó: Pozsgai Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Jó hír, hogy Európában csökken a migrációs nyomás – állítja egy felvételen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke. A videóban – amelyet Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője tett közzé – egy vágást követően Magyar Péter szólal meg, aki élesen kritizálja a hazánk déli határára felhúzott kerítést. 

Hogyha az EU nem tud önmaga ellállni a migrációnak, vagy egy jó szabályozást kitalálni, akkor majd Magyarország fog egyedül? Körbekerítjük magunkat és megemeljük még három méterrel a kerítést?

– tette fel a kérdést gúnyosan Magyar Péter.

Amint arról már korábban beszámoltunk, a mai napon már megjelent Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének közösségi oldalán egy felvétel, amelyen Tisza Párthoz köthető személyek bevándorláspárti véleményt fogalmaznak meg. A videóban Bod Péter Ákos tiszás szakértő azt mondta,

 azt nem tudja csinálni, mint most, hogy napi egymillió euróba kerül az a büntetés, mert nem jól fogalmaztuk meg a bevándorlási törvényt, ezért kivesszük.

Dávid Dórától, a Tisza Párt politikusától pedig elhangzik:  

Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit, reprezentatív demokráciában élünk!

Ezt követően Bódis Kriszta szólal meg: „Nem a legfontosabb dolgok, nem a legégetőbb dolgok. Mélyen egyetértek a Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok”.

Simonits András szintén tiszás szakértő szerint pedig

Bevándorlók kellenek Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan a bevándorlás kérdését is kezelni kell. Nincsenek Magyarországon emberek, akik az autógumit kicserélnék.

„Valóban egy pici részéről, a nemzeti szuverenitásról le kell mondani” – zárul Magyar Péter mondatával a videó vége.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pozsgai Ákos/Petőfi Népe)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu