A tiszások szerint a határkerítés feleleges, az illegális bevándorlás pedig álprobléma + videó

– Jó hír, hogy Európában csökken a migrációs nyomás – állítja egy felvételen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke. A videóban – amelyet Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője tett közzé – egy vágást követően Magyar Péter szólal meg, aki élesen kritizálja a hazánk déli határára felhúzott kerítést.

Hogyha az EU nem tud önmaga ellállni a migrációnak, vagy egy jó szabályozást kitalálni, akkor majd Magyarország fog egyedül? Körbekerítjük magunkat és megemeljük még három méterrel a kerítést?

– tette fel a kérdést gúnyosan Magyar Péter.

Amint arról már korábban beszámoltunk, a mai napon már megjelent Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének közösségi oldalán egy felvétel, amelyen Tisza Párthoz köthető személyek bevándorláspárti véleményt fogalmaznak meg. A videóban Bod Péter Ákos tiszás szakértő azt mondta,

azt nem tudja csinálni, mint most, hogy napi egymillió euróba kerül az a büntetés, mert nem jól fogalmaztuk meg a bevándorlási törvényt, ezért kivesszük.

Dávid Dórától, a Tisza Párt politikusától pedig elhangzik:

Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit, reprezentatív demokráciában élünk!

Ezt követően Bódis Kriszta szólal meg: „Nem a legfontosabb dolgok, nem a legégetőbb dolgok. Mélyen egyetértek a Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok”.