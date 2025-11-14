Jó hír, hogy Európában csökken az illegális migrációs nyomás. Ez annak az eredménye, hogy az EU komolyan veszi a határvédelmet, együttműködik harmadik országokkal, és célzottan lép fel az embercsempészek ellen. Mi, a Tisza közössége világosan beszélünk Budapesten is és Brüsszelben is. Támogatjuk az erős, közös európai fellépést az illegális migráció ellen – mondja a videóban Tarr Zoltán.
Lebuktak Magyar Péterék: ez a Tisza valódi terve a migrációval + videó
Kocsis Máté egy videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Párt több politikusa és szakértője szólal meg a bevándorlás és a határvédelem témájában.
Ezután Bod Péter Ákos tiszás szakértő szólal meg: „Azt nem tudja csinálni, mint most, hogy napi egymillió euróba kerül az a büntetés, mert nem jól fogalmaztuk meg a bevándorlási törvényt, ezért kivesszük.”
Dávid Dórától, a Tisza Párt politikusától pedig elhangzik:
Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit, reprezentatív demokráciában élünk!
Majd Bódis Kriszta szólal meg: „Nem a legfontosabb dolgok, nem a legégetőbb dolgok, nem a lényeges, igazi problémákat illeti. Mélyen egyetértek a Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok?”
Simonits András, szintén tiszás szakértő szerint:
Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan a bevándorlás kérdését is kezelni kell. Nincsenek Magyarországon emberek, akik a gumit kicserélnék.
„Valóban egy pici részéről, a nemzeti szuverenitásról le kell mondani” – zárul Magyar Péter mondatával a videó vége.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
