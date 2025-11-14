migrációTisza Párthatárvédelem

Lebuktak Magyar Péterék: ez a Tisza valódi terve a migrációval + videó

Kocsis Máté egy videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Párt több politikusa és szakértője szólal meg a bevándorlás és a határvédelem témájában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 16:51
Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
 Jó hír, hogy Európában csökken az illegális migrációs nyomás. Ez annak az eredménye, hogy az EU komolyan veszi a határvédelmet, együttműködik harmadik országokkal, és célzottan lép fel az embercsempészek ellen. Mi, a Tisza közössége világosan beszélünk Budapesten is és Brüsszelben is. Támogatjuk az erős, közös európai fellépést az illegális migráció ellen – mondja a videóban Tarr Zoltán.

Magyar Péter és Tarr Zoltán
Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ezután Bod Péter Ákos tiszás szakértő szólal meg: „Azt nem tudja csinálni, mint most, hogy napi egymillió euróba kerül az a büntetés, mert nem jól fogalmaztuk meg a bevándorlási törvényt, ezért kivesszük.”

Dávid Dórától, a Tisza Párt politikusától pedig elhangzik:  

Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit, reprezentatív demokráciában élünk!

Majd Bódis Kriszta szólal meg: „Nem a legfontosabb dolgok, nem a legégetőbb dolgok, nem a lényeges, igazi problémákat illeti. Mélyen egyetértek a Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok?”

Simonits András, szintén tiszás szakértő szerint:

Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan a bevándorlás kérdését is kezelni kell. Nincsenek Magyarországon emberek, akik a gumit kicserélnék.

„Valóban egy pici részéről, a nemzeti szuverenitásról le kell mondani” – zárul Magyar Péter mondatával a videó vége.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

