Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Szijjártó PéterEurópakülügyminiszterpaktummigráció

Szijjártó Péter: Hiába a brüsszeli nyomás, Magyarország nem fogja beengedni az illegális migránsokat

Magyarország a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogja beengedni az illegális migránsokat, s az is fontos, hogy össze kell fogni minden, hasonló állásponton lévő erővel Európában – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 16:51
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
A tárcavezető a bolgár elnökkel folytatott tárgyalása után lényegesnek nevezte Brüsszel megfékezését a migráció tekintetében, mivel szavai szerint „Brüsszel egy új migrációs paktumot akar, azt, hogy illegális migránsok árasszák el Európát”. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter  Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

„Brüsszel azt akarja, hogy Magyarország is migránsokat fogadjon be, s hogy még fizessünk is ezért. Erre nem vagyunk hajlandók” – szögezte le. Szijjártó Péter kiemelte, hogy össze kell fogni minden olyan politikussal Európában, aki fellép a migráció ellen. „Egyetértettünk Bulgária elnökével abban is, hogy meg kell védeni Európát, az európai identitást, a nemzeti identitásokat, ezért távol kell tartani az illegális migránsokat Európától” – fejtette ki. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

