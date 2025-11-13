Szijjártó Péter: Hiába a brüsszeli nyomás, Magyarország nem fogja beengedni az illegális migránsokat

A tárcavezető a bolgár elnökkel folytatott tárgyalása után lényegesnek nevezte Brüsszel megfékezését a migráció tekintetében, mivel szavai szerint „Brüsszel egy új migrációs paktumot akar, azt, hogy illegális migránsok árasszák el Európát”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

„Brüsszel azt akarja, hogy Magyarország is migránsokat fogadjon be, s hogy még fizessünk is ezért. Erre nem vagyunk hajlandók” – szögezte le. Szijjártó Péter kiemelte, hogy össze kell fogni minden olyan politikussal Európában, aki fellép a migráció ellen. „Egyetértettünk Bulgária elnökével abban is, hogy meg kell védeni Európát, az európai identitást, a nemzeti identitásokat, ezért távol kell tartani az illegális migránsokat Európától” – fejtette ki.

