Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Orbán ViktorBrüsszelUkrajna

Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz! + videó

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett egy új videóval. Orbán Viktor a videóhoz fűzött kommentárjában hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a béke pártján áll.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 9:28
Orbán Viktor miniszterelnök
Közösségi oldalán jelentkezett a miniszterelnök. Orbán Viktor egy videót osztott meg, amelyen Nacsa Olivér beszél a háborúról. A miniszterelnök kommentárjában hangsúlyozta: Ukrajna EU-csatlakozása háborús kockázatot hozna az egész uniónak, Magyarország azonban továbbra is a béke pártján áll. 

Orbán Viktor szerint amíg nemzeti kormány van, addig béke lesz
Orbán Viktor szerint amíg nemzeti kormány van, addig béke lesz 
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Nacsa a videóban hangsúlyozta, az, hogy Magyarországon „mi ilyen biztonságban, ilyen békében élhetünk, hogy tulajdonképpen ez a minden”. A humorista szerint azonban a brüsszeli tervek véget vethetnek ennek. 

Most azt akarják, hogy vegyük fel az Európai Unióba Ukrajnát, azt az Ukrajnát, amelyik háborúban áll. Na most el tetszenek tudni képzelni, hogy ha Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akkor onnantól kezdve nem Ukrajna áll háborúban Oroszországgal, hanem az Európai Unió.

– jelentette ki a videóban. 

Nacsa egyúttal hangsúlyozta: „Amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és a Fidesz van kormányon, addig Magyarországon béke van és biztonság”.

Orbán Viktor a bejegyzésében szintén hangsúlyozta, hogy amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig béke lesz. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

