Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz! + videó

Közösségi oldalán jelentkezett a miniszterelnök. Orbán Viktor egy videót osztott meg, amelyen Nacsa Olivér beszél a háborúról. A miniszterelnök kommentárjában hangsúlyozta: Ukrajna EU-csatlakozása háborús kockázatot hozna az egész uniónak, Magyarország azonban továbbra is a béke pártján áll.
Nacsa a videóban hangsúlyozta, az, hogy Magyarországon „mi ilyen biztonságban, ilyen békében élhetünk, hogy tulajdonképpen ez a minden”. A humorista szerint azonban a brüsszeli tervek véget vethetnek ennek.
