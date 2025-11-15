Megdöbbentő részletek derültek ki Brüsszel tervéből, Magyarország lehet a fekete bárány

– Egyértelműen politikai nyomásgyakorlás zajlik. Magyarország évek óta az Európai Unió fekete báránya. Az, hogy a nyugat-balkáni útvonalon fekvő és az egyik fő belépési pontnak számító ország semmiféle kedvezményben nem részesül, az megdöbbentő – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, akit az új uniós szolidaritási alapról kérdeztünk.

Marsai Viktor tájékoztatott: Brüsszel politikai nyomásgyakorlást hajt végre a migrációs paktummal. Fotó: MCC

Mint ismert, az Európai Bizottság kedden közzétett elsőéves migrációs és menekültügyi jelentésében bejelentette: egy új, uniós szolidaritási alap létrehozását tervezi. Ez az alap határozná meg, hogy évente hány menedékkérőt kell áthelyezni, illetve mekkora összeget kell befizetniük azoknak az országoknak, amelyek nem kívánnak részt venni az áttelepítésekben.

A tagállamok kötelezettségei

A tervezet szerint minden tagállamnak – a migrációs nyomás alatt lévő országok kivételével – a népessége és a GDP-je arányában kellene hozzájárulnia a közös teherviseléshez. A bizottság három opciót kínálna a kormányoknak:

menedékkérők befogadása saját területükre, 20 ezer euró fizetése minden egyes be nem fogadott személy után, vagy pénzügyi támogatás nyújtása a frontországok számára.

A szolidaritási alap minimális méretét 30 ezer áttelepítésben és 600 millió eurós hozzájárulásban állapítanák meg.

A döntést a tagállamok minősített többséggel hoznák meg – vagyis a kisebbségben maradó országokat is kötelezhetnék a részvételre.

Görögországot, Ciprust, Spanyolországot és Olaszországot formálisan „éles migrációs nyomás” alá helyezték, így ezek a tagállamok 2026 közepétől jogosultak az alapból támogatásra. Ezzel párhuzamosan Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Ausztria és Lengyelország olyan helyzetben vannak, hogy kérhetik részleges mentességüket is a hozzájárulási kötelezettség alól.

Magyarország esetében viszont az Európai Bizottság sem kedvezményt, sem ideiglenes mentességet nem tervez, mivel állításuk szerint nincs menekültügyi nyomás alatt.

Az uniós végrehajtó testület továbbá felsorolta azokat az országokat – például Belgium, Németország, Franciaország, Lengyelország és Finnország –, amelyek „migrációs nyomás kockázatának” vannak kitéve a következő évben. A mechanizmus életbe lépése 2026 áprilisa–júniusa körül várható.