Brüsszel újabb lépést tett Ukrajna gyorsított uniós tagsága felé

A megállapodásra néhány héttel azután került sor, hogy Ukrajnát a 2022 elején kezdődött orosz teljes körű invázió óta a legsúlyosabb korrupciós botrány rázta meg, amely Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetét is érintette – írja a Politico.

A bizottság ezt az új tárgyalási szakaszt lehetőségként látja arra, hogy növeljük a tempót és az intenzitást Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseiben

– mondta Kos. Hozzátette: a megállapodásban rögzített tíz pont mind a jogállamiság megerősítésére, a korrupció elleni fellépésre, valamint erős és elszámoltatható demokratikus intézmények kiépítésére irányul Ukrajnában.

Egy, Marta Kos és Ukrajna miniszterelnök-helyettese által közösen aláírt nyilatkozatban a biztos üdvözölte a „kétoldalú átvilágítási folyamat” lezárását. Egyúttal jelezte:

a technikai munka hat úgynevezett tárgyalási klaszter megnyitásához már befejeződött, annak ellenére, hogy Magyarország továbbra is blokkolja a csatlakozási tárgyalások hivatalos megkezdését Kijevvel, amihez mind a 27 uniós tagállam jóváhagyására szükség van.

Kijev eltökélt abban, hogy gyors előrelépést érjen el az Európai Unióhoz vezető úton, ezt pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is támogatta, kijelentve: Ukrajna helye az Európai Unión belül van.