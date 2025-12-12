A nyugat-ukrajnai Lvivben csütörtökön felszólaló Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa közölte: a terv tíz „reformprioritást” tartalmaz, amelyek mind az igazságszolgáltatási intézmények megerősítésének szükségességére összpontosítanak – számolt be az Origo.
Brüsszel újabb lépést tett Ukrajna gyorsított uniós tagsága felé
Ukrajna és az Európai Unió megállapodásra jutott egy reformintézkedés-csomagról, amellyel Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását tennék lehetővé a magyar vétó ellenére. A svéd EU-ügyi miniszter ráadásul elszólta magát: Brüsszel azzal számol, hogy ha az áprilisi választáson a Tisza Párt győz, akkor nincs több akadály Ukrajna EU-tagsága előtt.
A megállapodásra néhány héttel azután került sor, hogy Ukrajnát a 2022 elején kezdődött orosz teljes körű invázió óta a legsúlyosabb korrupciós botrány rázta meg, amely Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetét is érintette – írja a Politico.
A bizottság ezt az új tárgyalási szakaszt lehetőségként látja arra, hogy növeljük a tempót és az intenzitást Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseiben
– mondta Kos. Hozzátette: a megállapodásban rögzített tíz pont mind a jogállamiság megerősítésére, a korrupció elleni fellépésre, valamint erős és elszámoltatható demokratikus intézmények kiépítésére irányul Ukrajnában.
Egy, Marta Kos és Ukrajna miniszterelnök-helyettese által közösen aláírt nyilatkozatban a biztos üdvözölte a „kétoldalú átvilágítási folyamat” lezárását. Egyúttal jelezte:
a technikai munka hat úgynevezett tárgyalási klaszter megnyitásához már befejeződött, annak ellenére, hogy Magyarország továbbra is blokkolja a csatlakozási tárgyalások hivatalos megkezdését Kijevvel, amihez mind a 27 uniós tagállam jóváhagyására szükség van.
Kijev eltökélt abban, hogy gyors előrelépést érjen el az Európai Unióhoz vezető úton, ezt pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is támogatta, kijelentve: Ukrajna helye az Európai Unión belül van.
A közelmúltbeli korrupciós botrány ugyanakkor – amelynek nyomán Zelenszkij elnök menesztette egyik legközelebbi munkatársát – visszalépést jelentett a folyamatban. A csütörtökön bemutatott reformterv célja ennek a megtorpanásnak a kezelése.
Ha klaszterről klaszterre haladunk, és Ukrajna teljesíti a rá háruló feladatokat, biztosíthatjuk, hogy Ukrajna a lehető legfelkészültebb legyen a tagságra, amint a magyar vétó lekerül az asztalról
– mondta a Politicónak Jessica Rosencrantz svéd Európa-ügyi miniszter, utalva arra a lehetőségre, hogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor szerinte vereséget szenvedhet a 2026 áprilisára tervezett parlamenti választásokon. Vagyis
Brüsszel azzal számol, hogy ha az áprilisi választáson a Tisza Párt győzne, akkor nincs több akadály Ukrajna EU-tagsága előtt, Magyar Péterék azonnal beleegyeznének a csatlakozásba.
A csatlakozási tárgyalások központi szerepet játszanak az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által vezetett béketárgyalásokban is. Mivel Washington nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát, az EU-csatlakozás kilátása jelentős ösztönzőként jelenik meg Ukrajna számára a harc folytatására és a belső reformok végrehajtására.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Putyin nincs egyedül az aggályaival
Az unió veszélyes precedenst teremthet.
Robert C. Castel: Az ukrajnai háború kritikus szakaszba lépett
A szakértő részletesen beszélt a fronthelyzet valós állásáról.
Szijjártó Péter hatalmas sikerekről számolt be Szegeden
A tárcavezető a METRANS új beruházásának alapkőletételén vett részt.
Moszkva: az amerikai béketerv módosított változata több ponton is elfogadhatatlan lehet
Moszkva átláthatóságot szeretne.
Putyin nincs egyedül az aggályaival
Az unió veszélyes precedenst teremthet.
Robert C. Castel: Az ukrajnai háború kritikus szakaszba lépett
A szakértő részletesen beszélt a fronthelyzet valós állásáról.
Szijjártó Péter hatalmas sikerekről számolt be Szegeden
A tárcavezető a METRANS új beruházásának alapkőletételén vett részt.
Moszkva: az amerikai béketerv módosított változata több ponton is elfogadhatatlan lehet
Moszkva átláthatóságot szeretne.
