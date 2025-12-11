Marta Kos: Ukrajna uniós csatlakozása elkerülhetetlen

Ukrajna EU-tagsága – ami elkerülhetetlen – politikai értelemben biztonsági garanciát jelent

– tette hozzá, megjegyezve: „Az Európai Unió területén még soha nem zajlott háború.”

Ukrajna azt reméli, hogy az évtized végére csatlakozhat az EU-hoz, miközben csalódott amiatt, hogy a NATO-tagság kilátásai bizonytalanok – számolt be az AP News.

Kijev 2022-ben, nem sokkal az orosz teljes körű invázió után nyújtotta be csatlakozási kérelmét. Kos most csütörtökre összehívja az európai ügyek minisztereinek informális találkozóját, hogy előkészítsék a csatlakozási tárgyalások következő szakaszát. A biztos azt is jelezte, hogy a folyamat akár fel is gyorsulhat:

Minél gyorsabban haladnak a szükséges reformok, annál gyorsabban haladhat a csatlakozás.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenzi a tárgyalások megkezdését. Kos azonban ezt nem tartja akadálynak: