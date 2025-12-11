UkrajnaMarta KosMagyarországeu

Marta Kos: Ukrajna uniós csatlakozása elkerülhetetlen

Az Európai Unió bővítési biztosa szerdán kijelentette, hogy bízik abban, hogy Magyarország nem fogja kisiklatni Ukrajna útját a tagság felé, amelyet „elkerülhetetlennek” nevezett. Brüsszel mindent megtesz, hogy Ukrajna gyorsítósávon legyen az EU tagja, a háborúpárti elit ezért az uniós tagországokkal is szembemegy.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 8:21
Marta Kos, az EU bővítési biztosa Fotó: YURIY DYACHYSHYN Forrás: AFP
„Nem aggódom” – mondta Marta Kos biztos újságíróknak egy nyugat-ukrajnai hőerőműben, amely súlyos károkat szenvedett az orosz támadások miatt. „Akkor aggódnék, ha valódi ok lenne rá.”

Marta Kos szerint Magyarország nem fogja megakasztani Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát (Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP)
Ukrajna EU-tagsága – ami elkerülhetetlen – politikai értelemben biztonsági garanciát jelent

– tette hozzá, megjegyezve: „Az Európai Unió területén még soha nem zajlott háború.”

Ukrajna azt reméli, hogy az évtized végére csatlakozhat az EU-hoz, miközben csalódott amiatt, hogy a NATO-tagság kilátásai bizonytalanok – számolt be az AP News.

Kijev 2022-ben, nem sokkal az orosz teljes körű invázió után nyújtotta be csatlakozási kérelmét. Kos most csütörtökre összehívja az európai ügyek minisztereinek informális találkozóját, hogy előkészítsék a csatlakozási tárgyalások következő szakaszát. A biztos azt is jelezte, hogy a folyamat akár fel is gyorsulhat:

Minél gyorsabban haladnak a szükséges reformok, annál gyorsabban haladhat a csatlakozás.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenzi a tárgyalások megkezdését. Kos azonban ezt nem tartja akadálynak: 

Nincs szükségünk Orbánra ahhoz, hogy Ukrajna végrehajtsa az EU-tagsághoz szükséges reformokat.

A szlovén diplomata bejárta a súlyosan megrongálódott erőművet, ahol a berendezések elszenesedtek, az irányítópultok megolvadtak, és az egyik épület tetején hatalmas lyuk keletkezett.

A hőerőmű egyike annak a hat DTEK-létesítménynek, amely súlyos károkat szenvedett az elmúlt hetekben a folyamatos orosz drón- és rakétacsapások miatt.

Kos méltatta az energetikai dolgozók és az ukrán társadalom kitartását.

Nem ismerek a világon még egy ilyen ellenálló nemzetet

 – mondta, felidézve Vlagyimir Putyin korábbi várakozását a gyors győzelemről. „Putyin szerint egy hét alatt vége lett volna. Ehhez képest közel négy év telt el – vagyis önök már most győztesek.”

Borítókép: Marta Kos (Fotó: AFP)

