„Nem aggódom” – mondta Marta Kos biztos újságíróknak egy nyugat-ukrajnai hőerőműben, amely súlyos károkat szenvedett az orosz támadások miatt. „Akkor aggódnék, ha valódi ok lenne rá.”
Marta Kos: Ukrajna uniós csatlakozása elkerülhetetlen
Az Európai Unió bővítési biztosa szerdán kijelentette, hogy bízik abban, hogy Magyarország nem fogja kisiklatni Ukrajna útját a tagság felé, amelyet „elkerülhetetlennek” nevezett. Brüsszel mindent megtesz, hogy Ukrajna gyorsítósávon legyen az EU tagja, a háborúpárti elit ezért az uniós tagországokkal is szembemegy.
Ukrajna EU-tagsága – ami elkerülhetetlen – politikai értelemben biztonsági garanciát jelent
– tette hozzá, megjegyezve: „Az Európai Unió területén még soha nem zajlott háború.”
Ukrajna azt reméli, hogy az évtized végére csatlakozhat az EU-hoz, miközben csalódott amiatt, hogy a NATO-tagság kilátásai bizonytalanok – számolt be az AP News.
Kijev 2022-ben, nem sokkal az orosz teljes körű invázió után nyújtotta be csatlakozási kérelmét. Kos most csütörtökre összehívja az európai ügyek minisztereinek informális találkozóját, hogy előkészítsék a csatlakozási tárgyalások következő szakaszát. A biztos azt is jelezte, hogy a folyamat akár fel is gyorsulhat:
Minél gyorsabban haladnak a szükséges reformok, annál gyorsabban haladhat a csatlakozás.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenzi a tárgyalások megkezdését. Kos azonban ezt nem tartja akadálynak:
Nincs szükségünk Orbánra ahhoz, hogy Ukrajna végrehajtsa az EU-tagsághoz szükséges reformokat.
A szlovén diplomata bejárta a súlyosan megrongálódott erőművet, ahol a berendezések elszenesedtek, az irányítópultok megolvadtak, és az egyik épület tetején hatalmas lyuk keletkezett.
A hőerőmű egyike annak a hat DTEK-létesítménynek, amely súlyos károkat szenvedett az elmúlt hetekben a folyamatos orosz drón- és rakétacsapások miatt.
Kos méltatta az energetikai dolgozók és az ukrán társadalom kitartását.
Nem ismerek a világon még egy ilyen ellenálló nemzetet
– mondta, felidézve Vlagyimir Putyin korábbi várakozását a gyors győzelemről. „Putyin szerint egy hét alatt vége lett volna. Ehhez képest közel négy év telt el – vagyis önök már most győztesek.”
