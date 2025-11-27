UkrajnaKijevukrán vezetésuniós csatlakozásZelenszkij

Ukrajna EU-csatlakozása: ambiciózus tervek, kevés valós esély

Vezető ukrán politikusok újra megerősítették a teljes jogú európai uniós tagság iránti elkötelezettségüket, miközben a Nyugat fokozatos támogatása és a valós politikai feltételek közötti feszültség továbbra is kérdésessé teszi a gyors előrehaladást. Olekszandr Kornyijenko, az ukrán parlament első alelnöke nemrégiben hangsúlyozta: Ukrajna ambiciózus, 2028-as célt tűzött ki az EU-csatlakozás elérésére, és elvárja a tárgyalási klaszterek azonnali megnyitását, amelyek a csatlakozási folyamat következő szakaszát jelenthetik.

Sebők Barbara
2025. 11. 27. 21:45
Ukrajna EU-csatlakozása: ambiciózus tervek, kevés valós esély Forrás: AFP
Olekszandr Kornyijenko, az ukrán parlament első alelnöke X-oldalán tájékoztatott arról, hogy Gert Jan Koopmannal, az Európai Bizottság bővítésért felelős főigazgatójával tárgyaltak Ukrajna parlamenti képviselői. A találkozón a hangsúly a pénzügyi támogatás fenntartható biztosításán volt: Kornyijenko kiemelte az EU nyújtotta forrásokat, valamint az Európai Bizottság terveit a 2026–2027-es időszak stabil finanszírozására. A parlamenti alelnök szerint a befagyasztott orosz szuverén eszközökből létrehozott jóvátételi alapú hitelmechanizmus szolgálhatna a legerősebb alapként a költségvetési és védelmi támogatás biztosítására.

Ukrajna vezetése folyamatosan hangsúlyozza az európai integráció és az euroatlanti irányváltás fontosságát
Ukrajna vezetése folyamatosan hangsúlyozza az európai integráció és az euroatlanti irányváltás fontosságát Fotó: AFP

Mint írta: 

Ukrajna parlamenti képviselőinek részvételével tartalmas megbeszélést folytattunk Gert Jan Koopmannal, az Európai Bizottság bővítésért felelős főigazgatójával. A teljes jogú uniós tagság Ukrajna stratégiai célja, és ennek elérésén dolgozunk, egy ambiciózus, 2028-as határidővel. Hangsúlyoztam, hogy elvárjuk a tárgyalási klaszterek megnyitását, hogy a következő szakaszba léphessünk az EU-csatlakozás felé vezető úton.

Mindez azonban több kérdést is felvet. Az ambiciózus, három év múlva teljes EU-tagságot ígérő menetrend nehezen illeszthető a valós politikai és intézményi feltételekhez. 

Az uniós csatlakozás eddigi gyakorlata alapján a tagjelölt országoknak évekig tartó, mélyreható reformokra és a jogállamiság szigorú biztosítására van szükségük. 

Ukrajna EU-csatlakozása: ambiciózus tervek, kevés valós esély

Kornyijenko kijelentései a tárgyalási klaszterek azonnali megnyitásáról inkább politikai nyomásgyakorlásnak tűnnek, semmint garantált előrelépésnek. A Rada beszámolója alapján Ruszlan Sztefancsuk, a parlament elnöke a Krími Platform negyedik parlamenti csúcstalálkozóján megerősítette, hogy 

Ukrajna továbbra is ragaszkodik az igazságos békéhez, és nem hajlandó kompromisszumot kötni az orosz megszállás elismerésében vagy védelmi képességeinek csorbításában.

Sztefancsuk világossá tette: nem lehet blokkolni Ukrajna euroatlanti útját, és hangsúlyozta az érdemi diplomáciai párbeszédre való készséget. 

A két vezető politikus nyilatkozatai egyértelműen jelzik, hogy Ukrajna a nyugati integrációt nem csupán gazdasági, hanem biztonsági célként is kezeli. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

