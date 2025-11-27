Ukrajna EU-csatlakozása: ambiciózus tervek, kevés valós esély

Olekszandr Kornyijenko, az ukrán parlament első alelnöke X-oldalán tájékoztatott arról, hogy Gert Jan Koopmannal, az Európai Bizottság bővítésért felelős főigazgatójával tárgyaltak Ukrajna parlamenti képviselői. A találkozón a hangsúly a pénzügyi támogatás fenntartható biztosításán volt: Kornyijenko kiemelte az EU nyújtotta forrásokat, valamint az Európai Bizottság terveit a 2026–2027-es időszak stabil finanszírozására. A parlamenti alelnök szerint a befagyasztott orosz szuverén eszközökből létrehozott jóvátételi alapú hitelmechanizmus szolgálhatna a legerősebb alapként a költségvetési és védelmi támogatás biztosítására.

Ukrajna vezetése folyamatosan hangsúlyozza az európai integráció és az euroatlanti irányváltás fontosságát Fotó: AFP

Mint írta:

Ukrajna parlamenti képviselőinek részvételével tartalmas megbeszélést folytattunk Gert Jan Koopmannal, az Európai Bizottság bővítésért felelős főigazgatójával. A teljes jogú uniós tagság Ukrajna stratégiai célja, és ennek elérésén dolgozunk, egy ambiciózus, 2028-as határidővel. Hangsúlyoztam, hogy elvárjuk a tárgyalási klaszterek megnyitását, hogy a következő szakaszba léphessünk az EU-csatlakozás felé vezető úton.

Mindez azonban több kérdést is felvet. Az ambiciózus, három év múlva teljes EU-tagságot ígérő menetrend nehezen illeszthető a valós politikai és intézményi feltételekhez.