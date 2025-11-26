BrüsszelhitelEurópai Bizottságukrajna támogatásUrsula von der Leyen

Brüsszel nem áll le: jogi keretet építenek a 140 milliárd eurós ukrán hitel mögé

Brüsszel ismét jogi úton próbálja felszabadítani Oroszország befagyasztott pénzét, hogy abból finanszírozza Ukrajna következő, 140 milliárd eurós hitelét. Az unió terve szerint a lefoglalt orosz eszközök szolgálnának garanciaként.

Sebők Barbara
2025. 11. 26. 12:24
Brüsszel ismét központi szerepet vállal Ukrajna pénzügyi mentésében Forrás: AFP
Brüsszel ismét központi szerepet vállal Ukrajna pénzügyi mentésében: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban kijelentette, hogy a testület készen áll a jogi keret előterjesztésére, amely lehetővé tenné Oroszország lefoglalt eszközeinek felhasználását. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy szerinte nem az európai adófizetőknek kellene egyedül állniuk a számlát, és az unió a befagyasztott orosz tartalékok bevonásában látja Kijev segítésének megoldását. A terv azonban vitákat váltott ki a tagállamok között, és továbbra is kérdéses, hogy Brüsszel hogyan tudja biztosítani a kockázatok elosztását – írja a Bloomberg forrásaira hivatkozva az Origo.

Brüsszel ismét központi szerepet vállal Ukrajna pénzügyi megmentésében. Fotó: AFP

 

Brüsszel nem hátrál

A befagyasztott orosz eszközök felhasználásáról szóló uniós tárgyalások hetek óta holtpontra jutottak

Belgium ragaszkodik ahhoz, hogy a belga területen kezelt pénzeszközök kockázatait ne egyedül viselje az ország, mert félt Moszkva esetleges jogi lépéseitől, amelyek az EU által lefoglalt tartalékok visszaszerzésére irányulhatnának.

Közben Ukrajna pénzügyi helyzete egyre kritikusabb: a kijevi kormány 2026 második negyedévére kifogyhat a rendelkezésre álló forrásokból, így a nemzetközi támogatás mielőbbi biztosítása sürgető szükséglet. Az unió terve, hogy a befagyasztott orosz eszközöket hitelfedezetként használja, nem csupán gazdasági, hanem stratégiai lépés is a háborús szomszéd stabilizálása érdekében.

Brüsszel jogi mechanizmusának előkészítése lassan, de kitartóan halad: a cél, hogy a tagállamok közösen vállaljanak garanciát.

Von der Leyen többször hangsúlyozta, hogy a javaslat mielőbbi elfogadása kulcsfontosságú, hogy Ukrajna hozzáférhessen a hitelhez, és elkerülje a közelgő pénzügyi válságot.

A következő hetekben Brüsszel várhatóan intenzív tárgyalások helyszíne lesz.

 

Borítókép: EU-s vezetők a G20-csúcstalálkozón (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

