Brüsszel nem áll le: jogi keretet építenek a 140 milliárd eurós ukrán hitel mögé

Brüsszel ismét központi szerepet vállal Ukrajna pénzügyi mentésében: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban kijelentette, hogy a testület készen áll a jogi keret előterjesztésére, amely lehetővé tenné Oroszország lefoglalt eszközeinek felhasználását. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy szerinte nem az európai adófizetőknek kellene egyedül állniuk a számlát, és az unió a befagyasztott orosz tartalékok bevonásában látja Kijev segítésének megoldását. A terv azonban vitákat váltott ki a tagállamok között, és továbbra is kérdéses, hogy Brüsszel hogyan tudja biztosítani a kockázatok elosztását – írja a Bloomberg forrásaira hivatkozva az Origo.

Brüsszel ismét központi szerepet vállal Ukrajna pénzügyi megmentésében. Fotó: AFP

Brüsszel nem hátrál

A befagyasztott orosz eszközök felhasználásáról szóló uniós tárgyalások hetek óta holtpontra jutottak.

Belgium ragaszkodik ahhoz, hogy a belga területen kezelt pénzeszközök kockázatait ne egyedül viselje az ország, mert félt Moszkva esetleges jogi lépéseitől, amelyek az EU által lefoglalt tartalékok visszaszerzésére irányulhatnának.

Közben Ukrajna pénzügyi helyzete egyre kritikusabb: a kijevi kormány 2026 második negyedévére kifogyhat a rendelkezésre álló forrásokból, így a nemzetközi támogatás mielőbbi biztosítása sürgető szükséglet. Az unió terve, hogy a befagyasztott orosz eszközöket hitelfedezetként használja, nem csupán gazdasági, hanem stratégiai lépés is a háborús szomszéd stabilizálása érdekében.