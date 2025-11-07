Olyat tenne Brüsszel az orosz állami vagyonnal, amire még a második világháborúban sem volt példa

Még a második világháború idején sem nyúltak hadviselő államok a másik fél központi banki vagyonához. Minden államnak működő fizetési rendszerekre van szüksége

– hangsúlyozta a professzor.

Brüsszel minden jogi alap nélkül cselekedne

Kerber szerint Von der Leyen úgy viselkedik, mintha kormányfő lenne, és az EU védelmi unió volna.

A katonai támogatások és hitelek biztosítása olyan harmadik államnak, amely sem tag, sem tagjelölt, teljesen nélkülözi a jogalapot. Ennek ellenére az uniós kormányfők meglepő könnyedséggel hagyják jóvá az újabb döntéseket.

A tervezett lépés értelmében az EU az Euroclear belga elszámolóházban őrzött orosz központi banki tartalékokat zárolná, és azok kamataiból finanszírozná Ukrajna védelmét.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

Kerber ezt soha nem látott történelmi precedensnek nevezte.

Ha egy nemzetközi szereplőnek, például Oroszországnak azt mondjuk, hogy a devizatartalékai mostantól az Európai Unióé, az a szuverén immunitás megsértése és a nemzetközi jogrend elleni támadás

– fogalmazott.

Belgium teljes garanciát követel

A belga kormány teljes körű garanciákat követel Brüsszeltől. Kerber szerint ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak nemcsak a pénzügyi veszteségekért, hanem a jövőbeni orosz szankciókért és kártérítési igényekért is felelősséget kell vállalniuk.

A professzor figyelmeztet: ezeket a garanciákat csak a nemzeti parlamentek jóváhagyásával lehetne megadni, hiszen a kockázat gyakorlatilag százszázalékos.

„Soha a történelemben nem fizettek ekkora jóvátételeket – még Németország sem az első világháború után. A veszteséget a nagyobb tagállamok viselnék, miközben Brüsszel felelősség nélkül lép túl a legalitás határain.”