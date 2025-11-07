Brüsszel újabb példátlan lépésre készül: Ursula von der Leyen bizottsági elnök javaslatára az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait, sőt ezekből finanszírozná Ukrajna további támogatását. Markus C. Kerber professzor, a Berlini Műszaki Egyetem alkotmányjogásza egy interjúban történelmi jogsértésnek nevezte a tervet, amely szerinte a nemzetközi jog egyik legfontosabb tabuját dönti meg, írja az Exxpress.
Olyat tenne Brüsszel az orosz állami vagyonnal, amire még a második világháborúban sem volt példa
Egy német alkotmányjogász szerint az Európai Bizottság elnöke veszélyes precedenst teremt, és a tagállamok viselik majd a következményeket.
Még a második világháború idején sem nyúltak hadviselő államok a másik fél központi banki vagyonához. Minden államnak működő fizetési rendszerekre van szüksége
– hangsúlyozta a professzor.
Brüsszel minden jogi alap nélkül cselekedne
Kerber szerint Von der Leyen úgy viselkedik, mintha kormányfő lenne, és az EU védelmi unió volna.
A katonai támogatások és hitelek biztosítása olyan harmadik államnak, amely sem tag, sem tagjelölt, teljesen nélkülözi a jogalapot. Ennek ellenére az uniós kormányfők meglepő könnyedséggel hagyják jóvá az újabb döntéseket.
A tervezett lépés értelmében az EU az Euroclear belga elszámolóházban őrzött orosz központi banki tartalékokat zárolná, és azok kamataiból finanszírozná Ukrajna védelmét.
Kerber ezt soha nem látott történelmi precedensnek nevezte.
Ha egy nemzetközi szereplőnek, például Oroszországnak azt mondjuk, hogy a devizatartalékai mostantól az Európai Unióé, az a szuverén immunitás megsértése és a nemzetközi jogrend elleni támadás
– fogalmazott.
Belgium teljes garanciát követel
A belga kormány teljes körű garanciákat követel Brüsszeltől. Kerber szerint ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak nemcsak a pénzügyi veszteségekért, hanem a jövőbeni orosz szankciókért és kártérítési igényekért is felelősséget kell vállalniuk.
A professzor figyelmeztet: ezeket a garanciákat csak a nemzeti parlamentek jóváhagyásával lehetne megadni, hiszen a kockázat gyakorlatilag százszázalékos.
„Soha a történelemben nem fizettek ekkora jóvátételeket – még Németország sem az első világháború után. A veszteséget a nagyobb tagállamok viselnék, miközben Brüsszel felelősség nélkül lép túl a legalitás határain.”
Kerber emlékeztetett: a német Szövetségi Alkotmánybíróság már korábban is kimondta, hogy az EU csak előre látható pénzügyi kockázatokat vállalhat. A mostani döntés ezzel teljesen ellentétes, amely a szakember szerint a lépés az Európai Központi Bankba vetett bizalmat is alááshatja.
Kerber szerint az uniós stratégia három pilléren nyugszik: fegyverkezés, szankciók és hatáskörbővítés. Mindez elsősorban gazdasági érdekeket szolgál – a fegyvergyártók történelmi profitokat érnek el, miközben a demokratikus kontroll gyengül.
Von der Leyen a közelmúltban védelmi biztost is kinevezett, ami Kerber szerint újabb jogsértés: az EU-szerződésekben ilyen poszt nem létezik.
Ez is a hatáskörök fokozatos kiterjesztésének politikája – minden válságot ürügyként használnak arra, hogy a brüsszeli bürokrácia újabb hatalmat kapjon
– mondta.
A transzatlanti szövetség válságban
Kerber szerint a jelenlegi helyzet az amerikai–európai szövetség mély válságát is megmutatja. Az Egyesült Államok sem pénzügyileg, sem katonailag nem hajlandó komoly szerepet vállalni, miközben védelmi hozzájárulást követel az európaiaktól.
A NATO szerinte már nem a demokráciák szövetsége, hanem egyre inkább gazdasági és hatalmi érdekek mentén szerveződő blokk, amelynek következménye a kontinens mélyülő megosztottsága.
Kerber szerint Európának most realista külpolitikára van szüksége, nem újabb ideologikus kampányokra. A professzor szerint a Krím visszaszerzése jelenleg nem reális cél, a háború lezárásához tűzszünetre és diplomáciára van szükség.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Yves Herman)
