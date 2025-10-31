Brüsszel lábon lövi Európát, az EU úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül

A történelem azt tanítja, hogy a háborúk akkor törnek ki, amikor a kormányok úgy érzik, hogy az agresszió ára alacsony

– érvelt Ronald Reagan amerikai elnök 1984-ben. Ő felügyelte Amerika védelmi költségvetésének jelentős növelését, amit a Szovjetunió csak nehezen tudott ellensúlyozni, és az évtized végére összeomlott.

A The Economist cikke szerint Európát ma hasonló külső fenyegetés éri: Oroszország Ukrajna elpusztítására törekszik és a NATO egységét kívánja meggyengíteni. A lap hangsúlyozza, hogy Ukrajnának elegendő pénzügyi és katonai támogatásra van szüksége a védekezéshez és gazdasága fenntartásához.