Brüsszel lábon lövi Európát, az EU úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül

A szakértők számításai szerint Ukrajnának a következő négy évben körülbelül kétszer annyi támogatásra lesz szüksége a védelem fenntartásához és a költségvetési hiány finanszírozásához, mint amennyi pénzt Európa 2022 óta biztosított számukra. Eközben az Egyesült Államok Donald Trump elnöksége alatt kivonult a támogatók közül, így várhatóan még több pénz folyik majd ki az európai költségvetésből. Belgium ellenállása és a belső viták pedig lassítják az orosz pénzekre alapozott hitelfelvételt is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 11:56
Zelenszkij és von der Leyen
Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Az európai országok az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta – eddig – körülbelül kétszázmilliárd dollárral támogatták Ukrajnát. A The Economist számításai szerint Ukrajnának a következő négy évben további négyszázmilliárd dollárra lesz szüksége védelme fenntartásához és a költségvetési hiány finanszírozásához. Eközben az Egyesült Államok, Donald Trump elnöksége alatt bejelentette, hogy nem nyújt további pénzügyi támogatást Ukrajnának. A háborús kiadások finanszírozása részben az Európai Unió költségvetéséből és egy 163 milliárd dolláros hitelből érkezne, amelyre a fedezetet a befagyasztott orosz vagyon biztosítaná. Belgium ellenállása és a belső viták azonban akadályozzák az orosz pénzekre alapozott hitelfelvételt, közli az Origo.

Fotó: AFP

A történelem azt tanítja, hogy a háborúk akkor törnek ki, amikor a kormányok úgy érzik, hogy az agresszió ára alacsony

 – érvelt Ronald Reagan amerikai elnök 1984-ben. Ő felügyelte Amerika védelmi költségvetésének jelentős növelését, amit a Szovjetunió csak nehezen tudott ellensúlyozni, és az évtized végére összeomlott.

A The Economist cikke szerint Európát ma hasonló külső fenyegetés éri: Oroszország Ukrajna elpusztítására törekszik és a NATO egységét kívánja meggyengíteni. A lap hangsúlyozza, hogy Ukrajnának elegendő pénzügyi és katonai támogatásra van szüksége a védekezéshez és gazdasága fenntartásához.

A különbség most az, hogy Európának szinte teljes egészében saját forrásaiból kell fedeznie ezeket a kiadásokat.

A portál számításai szerint 2026 és 2029 között Ukrajna körülbelül 389 milliárd dollárnyi támogatást igényel majd. Ez majdnem kétszerese annak a mintegy 206 milliárd dollárnak, amit az európai országok a háború kezdete, 2022 februárja óta biztosítottak. Ugyanezen idő alatt az Egyesült Államok 133 milliárd dollár értékű pénzt és fegyvert juttatott Ukrajnának.

Eddig ez elég volt ahhoz, hogy Ukrajna megtartsa pozícióit a fronton, de éppen csak.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Orbán Balázs szerint a diplomácia szerepe még mindig a legfontosabb a világban.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője új videójában kifejtette, hogy Európában létezik egy háborús szövetség, amit Hajlandók Koalíciójaként ismerünk, ennek az európai parlamenti fő szárnya pedig az Európai Néppárt. Jövőre már tíz európai uniós tagállamban lesz érvényben a sorkatonai szolgálat, miközben a kontinens számos további országában zajlanak az előkészületek a fiatalok kötelező bevonultatására. A háborús pszichózis terjedése megállíthatatlannak látszik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

