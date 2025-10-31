Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, melyben azt írja, hogy Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök legutóbbi tárgyalása emlékeztetőül szolgál arra, hogy a világpolitikában a diplomácia még mindig a legfontosabb eszköz.
Orbán Balázs: A világpolitikában a diplomácia még mindig a legfontosabb
Orbán Balázs szerint az amerikai és a kínai elnök legutóbbi dél-koreai találkozója emlékeztetőül szolgál a diplomácia fontosságára. A több mint másfél órás tárgyaláson a gazdasági kapcsolatok és az ukrajnai háború is szóba került. Orbán Balázs hangsúlyozta, Magyarország szempontjából sem közömbös, hogy merre tart a kínai–amerikai viszony.
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a két vezető Dél-Koreában folytatott megbeszélést, amely több mint másfél órán át tartott, és a gazdasági kapcsolatok mellett az ukrajnai háború jövője is szóba került. Donald Trump szerint „nagyszerű” megbeszélést folytatott a kínai elnökkel, ugyanakkor formális kereskedelmi megállapodásra még nem került sor. Trump elnök arról beszélt, hogy a kínai elnökkel közösen kívánnak dolgozni az orosz–ukrán háború lezárásán – ez a kijelentés pedig a háborús retorikától hangos Európában különös súlyt kap a világgazdaság két legnagyobb hatalmának vezetőjétől – hangsúlyozta a politikai igazgató.
Magyarország szempontjából sem közömbös, hogy merre tart a kínai–amerikai viszony. Pár hónapja még attól tartott a világ, hogy a két nagyhatalom közötti kereskedelmi háború tovább mélyül, ugyanakkor már akkor is érzékelhető volt mindkét fél részéről a szándék a megegyezésre és a kapcsolatok stabilizálására.
– emelte ki Orbán Balázs. Úgy folytatta, hogy miközben az Európai Unió kapcsolatai Kínával és az Egyesült Államokkal is fagyos irányt vettek, Magyarország továbbra is képes megőrizni a kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést a világ meghatározó gazdasági és politikai szereplőivel.
A konnektivitás politikája Magyarország számára nem elvont elmélet, hanem a nemzeti érdekérvényesítés egyik legfontosabb eszköze: a Kelet és a Nyugat közötti kapcsolódási pontok erősítésével biztosítja az ország szuverén döntéshozatali pozícióját.
– írta a bejegyzésben a politikus. A mostani amerikai–kínai tárgyalás is azt mutatja, hogy a stabilitás alapja továbbra is a kölcsönös tiszteleten nyugvó diplomácia – ez határozza meg Magyarország külpolitikáját is.
Borítókép: Az amerikai a kínai elnök Dél-Koreában ült tárgyalóasztalhoz (Fotó: AFP)
Pokrovszk: Putyin csapatai nyerésre állnak a döntő ütközetben
Ukrajna többi részén is súlyos károkat okoztak az orosz rakéta- és dróntámadások.
Szijjártó Péter fellépést sürgetett a sportban fellépő diszkrimináció ellen
A tárcavezető az UNESCO 43. közgyűlésén szólalt fel.
Brüsszel Ukrajna felvételével alakítaná át az unió politikai egyensúlyát
Örök baloldali többséget teremtene Brüsszel.
Ukrajnából diktálják az Európai Bizottság új védelmi stratégiáját
A Szuverenitásvédelmi Hivatal friss jelentést közölt.
