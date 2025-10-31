Orbán Balázs: A világpolitikában a diplomácia még mindig a legfontosabb

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a két vezető Dél-Koreában folytatott megbeszélést, amely több mint másfél órán át tartott, és a gazdasági kapcsolatok mellett az ukrajnai háború jövője is szóba került. Donald Trump szerint „nagyszerű” megbeszélést folytatott a kínai elnökkel, ugyanakkor formális kereskedelmi megállapodásra még nem került sor. Trump elnök arról beszélt, hogy a kínai elnökkel közösen kívánnak dolgozni az orosz–ukrán háború lezárásán – ez a kijelentés pedig a háborús retorikától hangos Európában különös súlyt kap a világgazdaság két legnagyobb hatalmának vezetőjétől – hangsúlyozta a politikai igazgató.

Magyarország szempontjából sem közömbös, hogy merre tart a kínai–amerikai viszony. Pár hónapja még attól tartott a világ, hogy a két nagyhatalom közötti kereskedelmi háború tovább mélyül, ugyanakkor már akkor is érzékelhető volt mindkét fél részéről a szándék a megegyezésre és a kapcsolatok stabilizálására.

– emelte ki Orbán Balázs. Úgy folytatta, hogy miközben az Európai Unió kapcsolatai Kínával és az Egyesült Államokkal is fagyos irányt vettek, Magyarország továbbra is képes megőrizni a kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést a világ meghatározó gazdasági és politikai szereplőivel.