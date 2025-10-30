TrumpUkrajnaKínaHszi Csin-pingorosz-ukrán háború

Trump bejelentést tett Ukrajnáról a kínai elnökkel való találkozó után

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető csütörtökön tárgyalt egymással. Trump jelezte, hogy a fentanil-export korlátozásáért cserébe csökkentheti a kínai importvámokat, miközben mindketten „baráti” hangulatban nyilatkoztak a kapcsolatok javulásáról. Az amerikai elnök a hazafelé úton újságíróknak elmondta: beleegyezett, hogy „együttműködik” Hszi Csin-pinggel Ukrajna ügyében.

Kozma Zoltán
2025. 10. 30. 6:14
Donald Trump amerikai elnök (balra) beszélget Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (balra) beszélget Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető csütörtökön személyesen találkozott Dél-Koreában, hogy enyhítsék a két nagyhatalom közötti kereskedelmi feszültségeket. A találkozó Trump ázsiai körútjának utolsó állomása volt, amely Malajzián és Japánon keresztül vezetett. A tárgyalások középpontjában a Washington és Peking közötti gazdasági szembenállás csillapítása állt.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Trump januárban történt fehér házi visszatérése óta jelentős vámokat vetett ki a kínai importárukra, mire Peking szigorította a ritkaföldfém-export ellenőrzését. Mindkét vezető jelezte, hogy érdekelt a feszültségek csökkentésében, hogy elkerüljék a globális gazdaság további sokkjait.

A két elnök rövid sajtónyilatkozatot tett, mielőtt kevesebb mint két órára zárt ajtók mögött folytatták a megbeszélést magas rangú tanácsadóikkal.

Nagy megtiszteltetés egy barátommal lenni

 – mondta Trump Hszi Csin-pingről, hozzátéve, hogy bár néhány kérdés megoldatlan, „szerintem már sok mindenben megegyeztünk.”

Hszi Csin-ping így fogalmazott nyitóbeszédében:

Nagyon meleg érzés újra látni Önt, mert sok év telt el.

A kínai vezető elismerte, hogy a nagyhatalmak között természetes az alkalmankénti súrlódás, de hozzátette: az Egyesült Államok és Kína „még mindig találhat utakat arra, hogy egymás mellett boldoguljon”.

Trump szerint ez jön Ukrajnával kapcsolatban

A találkozón jelen volt Marco Rubio külügyminiszter és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter is az amerikai oldalról. Ukrajna ügye is szóba került a találkozón. Ezzel kapcsolatban Trump megjegyezte: mindketten együtt fogunk működni.

Hszi segíteni fog nekünk, és együtt fogunk működni Ukrajna ügyében. Nem tehetünk mást

 – mondta Trump.

 Tajvanról viszont nem volt szó a megbeszéléseken.

Trump az Air Force One fedélzetén, Dél-Korea felé tartva újságíróknak nyilatkozva utalt arra, hogy csökkentheti a Kínára kivetett vámokat.

Várom, hogy csökkentsem azokat, mert hiszem, hogy segíteni fognak nekünk a fentanil-helyzettel

 – mondta Trump, majd hozzátette: 

A kapcsolat Kínával nagyon jó.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (balra) beszélget Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Putyin bejelentést tett a háború folytatásáról, Zelenszkij durva helyzetben

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu