Trump bejelentést tett Ukrajnáról a kínai elnökkel való találkozó után

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető csütörtökön személyesen találkozott Dél-Koreában, hogy enyhítsék a két nagyhatalom közötti kereskedelmi feszültségeket. A találkozó Trump ázsiai körútjának utolsó állomása volt, amely Malajzián és Japánon keresztül vezetett. A tárgyalások középpontjában a Washington és Peking közötti gazdasági szembenállás csillapítása állt.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Trump januárban történt fehér házi visszatérése óta jelentős vámokat vetett ki a kínai importárukra, mire Peking szigorította a ritkaföldfém-export ellenőrzését. Mindkét vezető jelezte, hogy érdekelt a feszültségek csökkentésében, hogy elkerüljék a globális gazdaság további sokkjait.

A két elnök rövid sajtónyilatkozatot tett, mielőtt kevesebb mint két órára zárt ajtók mögött folytatták a megbeszélést magas rangú tanácsadóikkal.

Nagy megtiszteltetés egy barátommal lenni

– mondta Trump Hszi Csin-pingről, hozzátéve, hogy bár néhány kérdés megoldatlan, „szerintem már sok mindenben megegyeztünk.”

Hszi Csin-ping így fogalmazott nyitóbeszédében:

Nagyon meleg érzés újra látni Önt, mert sok év telt el.

A kínai vezető elismerte, hogy a nagyhatalmak között természetes az alkalmankénti súrlódás, de hozzátette: az Egyesült Államok és Kína „még mindig találhat utakat arra, hogy egymás mellett boldoguljon”.