A magyargyűlölő Frans Timmermans lemondott a bukás után

A centrista D66 párt szerezte meg a legtöbb mandátumot az új holland parlamentben, 27 mandátummal a NOS exit poll eredményei szerint. A jobboldali Geert Wilders pártja, a PVV várhatóan a második helyen végzett 25 mandátummal. A harmadik helyen várhatóan a VVD végez 23 mandátummal,

míg a magyargyűlölő Frans Timmermans korábbi EU-biztos vezetésével a GroenLinks-PvDA csak a negyedik helyre futott be 20 mandátummal

– derült ki a The Guardien tudósításából. A NOS ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az exit poll becslése akár három mandátumot is tévedhet, így egyelőre túl szoros az eredmény.

Az első felmérési eredményeket látva Frans Timmermans elhagyta a süllyedő hajót, és lemondott a pártelnökségről.

Mint mondta, „itt az ideje, hogy tegyek egy lépést hátra, és átadjam a mozgalmunk vezetését a következő generációnak.”

Borítókép: Frans Timmermans (Fotó: AFP)