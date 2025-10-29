HollandiaválasztásFrans Timmermans

A magyargyűlölő Frans Timmermans lemondott a bukás után

Geert Wilders pártja a második helyen végzet az első exit pollok szerint a hollandiai választásokon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 22:31
Frans Timmermans Fotó: KOEN VAN WEEL Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A centrista D66 párt szerezte meg a legtöbb mandátumot az új holland parlamentben, 27 mandátummal a NOS exit poll eredményei szerint. A jobboldali Geert Wilders pártja, a PVV várhatóan a második helyen végzett 25 mandátummal. A harmadik helyen várhatóan a VVD végez 23 mandátummal, 

míg a magyargyűlölő Frans Timmermans korábbi EU-biztos vezetésével a GroenLinks-PvDA csak a negyedik helyre futott be 20 mandátummal

derült ki a The Guardien tudósításából. A NOS ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az exit poll becslése akár három mandátumot is tévedhet, így egyelőre túl szoros az eredmény. 

Az első felmérési eredményeket látva Frans Timmermans elhagyta a süllyedő hajót,  és lemondott a pártelnökségről. 

Mint mondta, „itt az ideje, hogy tegyek egy lépést hátra, és átadjam a mozgalmunk vezetését a következő generációnak.”

Borítókép: Frans Timmermans (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.