Donald Trump: Több témában megállapodtunk Hszi Csin-pinggel

A kiemelten fontos ásványkincsek kínai szállításáról és amerikai mezőgazdasági termékek nagy mennyiségű kínai vásárlásáról is megállapodott Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök Dél-Koreában tartott találkozóján – erősítette meg az amerikai elnök a közösségi oldalán csütörtökön. Donald Trump szerint „nagyszerű” megbeszélést folytatott a kínai elnökkel, ugyanakkor formális kereskedelmi megállapodásra még nem került sor – írja a BBC.

Trump szerint fantasztikus megbeszélést folytattak Hszi Csin-pinggel

Fotó: SHEN HONG / XINHUA

Donald Trump „igazán nagyszerű találkozóként” jellemezte hivatalba lépése óta első személyes megbeszélését a kínai államfővel, amelyet Puszanban tartottak az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) tagországainak csúcstalálkozóját követően.

„Kína beleegyezett abba, hogy folytassa a ritkaföldfémek, kiemelten fontos ásványkincsek és magnetit szállítását nyitottan és szabadon” – írta az amerikai elnök. Ez lezárhatja a Kína által közelmúltban kilátásba helyezett exportkorlátozás miatt kialakult vitát, amelynek keretében Donald Trump elnök büntetővámok alkalmazását is kilátásba helyezte a közelmúltban.