Hszi Csin-ping: Kína és az Egyesült Államok legyenek partnerek és barátok

Kína és az Egyesült Államok legyenek partnerek és barátok; ezt tanítja a történelem, és ezt kívánja a valóság

– mondta a kínai államfő.

A kínai elnök szerint a két ország eltérő nemzeti adottságai miatt természetes, hogy időnként nézetkülönbségek és súrlódások jelentkeznek, hiszen a világ két legnagyobb gazdaságáról van szó – fogalmazott.

„Ön és én a kínai–amerikai kapcsolatok kormányál állunk; a hullámok és a viharok közepette is tartanunk kell az irányt, és biztosítanunk kell, hogy a kétoldalú kapcsolatok hajója egyenletesen haladjon előre” – mondta Hszi az amerikai elnöknek.

Hszi elmondta azt is, hogy Kína gazdasága az idei év első három negyedévében 5,2 százalékkal bővült, miközben az árukereskedelem volumene négy százalékkal nőtt a nehézségek ellenére. Elmondása szerint hazájának gazdasága nagy, rugalmas és ígéretes, és elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a különféle külső és belső kihívásoknak

– jelentette ki.

„Nem akarunk senkit sem kihívni vagy felváltani. Mindig arra összpontosítunk, hogy jól végezzük a saját dolgainkat, fejlődjünk, és megosszuk a fejlődés lehetőségeit a világgal” – hangsúlyozta az elnök.