Szijjártó Péternek fantasztikus híre van a magyar gazdaságról

Szijjártó Péter szerint a magyar gazdaság szempontjából kifejezetten kedvező fejlemény Donald Trump és Hszi Csin-ping sikeres tárgyalása és kereskedelmi megállapodása. A külgazdasági és külügyminiszter közösségi bejegyzésében kiemelte: Magyarország számára egyértelműen hátrányos lenne, ha a világgazdaság blokkokra szakadna.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 9:59
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a minszki Eurázsiai biztonsági nemzetközi konferencia megnyitóján 2025. október 28-án (Fotó: MTI/KKM)
„A magyar gazdaság szempontjából fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping sikeres találkozót bonyolított le egymással és megállapodásra jutottak kereskedelmi kérdésekben” – írta Szijjártó Péter a közösségi médiában.

Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A miniszter posztjában hangsúlyozta:

A magyar gazdaság érdeke a világgazdaság szabályokra, józan észre és kölcsönös tiszteletre alapuló működése, egy blokkokra osztott világgazdasági rendszerrel mi egyértelműen rosszul járnánk.

Hozzátette:  

Az Egyesült Államok és Kína hazánk két legfontosabb beruházási és kereskedelmi partnere az Európai Unión kívül, így ha ez a két ország gazdasági-kereskedelmi együttműködésről állapodik meg, akkor az nekünk jó hír.

Majd aláhúzta:

A két országból érkező beruházások és a velük folytatott kereskedelem fontos erőforrása a magyar gazdaság fejlődésének.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

