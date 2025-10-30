„A magyar gazdaság szempontjából fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping sikeres találkozót bonyolított le egymással és megállapodásra jutottak kereskedelmi kérdésekben” – írta Szijjártó Péter a közösségi médiában.
Szijjártó Péternek fantasztikus híre van a magyar gazdaságról
Szijjártó Péter szerint a magyar gazdaság szempontjából kifejezetten kedvező fejlemény Donald Trump és Hszi Csin-ping sikeres tárgyalása és kereskedelmi megállapodása. A külgazdasági és külügyminiszter közösségi bejegyzésében kiemelte: Magyarország számára egyértelműen hátrányos lenne, ha a világgazdaság blokkokra szakadna.
A miniszter posztjában hangsúlyozta:
A magyar gazdaság érdeke a világgazdaság szabályokra, józan észre és kölcsönös tiszteletre alapuló működése, egy blokkokra osztott világgazdasági rendszerrel mi egyértelműen rosszul járnánk.
Hozzátette:
Az Egyesült Államok és Kína hazánk két legfontosabb beruházási és kereskedelmi partnere az Európai Unión kívül, így ha ez a két ország gazdasági-kereskedelmi együttműködésről állapodik meg, akkor az nekünk jó hír.
További Külföld híreink
Majd aláhúzta:
A két országból érkező beruházások és a velük folytatott kereskedelem fontos erőforrása a magyar gazdaság fejlődésének.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Holland választások: Wilders pártja a győzelem kapujában
A PVV javított.
Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata formálja a nemzetközi politikát + videó
Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata 2016 óta folyamatosan erősödik.
Így lesz Macron tervéből világháború
Nem lesz visszaút!
A hírszerzéshez fordult az amerikai lépés után Zelenszkij
Zelenszkij egyben újabb szankciókat sürget Oroszország ellen.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Holland választások: Wilders pártja a győzelem kapujában
A PVV javított.
Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata formálja a nemzetközi politikát + videó
Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata 2016 óta folyamatosan erősödik.
Így lesz Macron tervéből világháború
Nem lesz visszaút!
A hírszerzéshez fordult az amerikai lépés után Zelenszkij
Zelenszkij egyben újabb szankciókat sürget Oroszország ellen.