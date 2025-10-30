Szijjártó Péter: Folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt

Folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, konzuljaink készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését – közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. Szijjártó Péter elmondta: a konzuli védelemre regisztrált állampolgárokkal felvették a kapcsolatot.

Szijjártó Péter szerint figyelemmel kísérik a helyzetet

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Tanzániában a választásokat követően tüntetések robbantak ki, helyszíni tudósítások szerint lövéseket lehetett hallani, és felgyújtottak egy rendőrkapitányságot.