Szijjártó Péter: Folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt

A külgazdasági és külügyminiszter szerint folyamatosan figyelik a kialakult helyzetet. Szijjártó Péter hangsúlyozta: minden konzuli védelemre regisztrált állampolgárral felvették a kapcsolatot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 19:05
Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: ANADOLU
Folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, konzuljaink készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését – közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. Szijjártó Péter elmondta: a konzuli védelemre regisztrált állampolgárokkal felvették a kapcsolatot. 

Szijjártó Péter szerint figyelemmel kísérik a helyzetet
Szijjártó Péter szerint figyelemmel kísérik a helyzetet 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Tanzániában a választásokat követően tüntetések robbantak ki, helyszíni tudósítások szerint lövéseket lehetett hallani, és felgyújtottak egy rendőrkapitányságot.

A zavargások ugyanakkor főleg az ország szárazföldi részét érintették, a turisták körében is népszerű Zanzibár szigetet nem – tájékoztatott a tárcavezető.

Diplomáciai források szerint az internetszolgáltatás délután rövid időre helyreállt, ám jelenleg nem működik, így a banki szolgáltatások sem elérhetők. A közúti tömegközlekedés és a tengeri kompjáratok továbbra sem működnek. A Kenya Airways és az Ethiopian Airlines nemzetközi járatai viszont továbbra is repülnek, de a megmaradt kapacitások hamar beteltek, és több repülőteret is lezártak.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, a konzulok készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését.

„Jelenleg nincs tudomásunk veszélyben lévő magyarokról a térségben, de folyamatosan nyomon követjük az eseményeket” – közölte.

Majd hozzátette, hogy a délelőtt folyamán a konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgárok mindegyikének közvetlen üzenetet küldtek a Konzinfo applikáción keresztül, és folyamatosan tartják a kapcsolatot a térségben tartózkodó magyarokkal.

„Veszélyben lévő magyar állampolgárról jelenleg nincs tudomásunk, a konzuli szolgálathoz sem érkezett ilyen jellegű segítségkérés” – erősítette meg.

„Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az érintett utazási irodákkal annak érdekében hogy mielőbb megoldást találjunk a magyarok hazautazására” – tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

