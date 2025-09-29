Szijjártó Péter: Magyarország diplomáciai képviseletet nyitott Dar es-Salaamban

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az ünnepélyes megnyitón kiemelte, hogy inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban, 34 évvel ezelőtt, működött magyar képviselet a városban, és most eljött az ideje a bezárásra vonatkozó rossz döntés korrekciójának, ugyanis Tanzánia a hatezer kilométeres földrajzi távolság ellenére fontos partnere Magyarországnak.

Magyarország, a kétoldalú együttműködésben rejlő lehetőségekre tekintettel, diplomáciai képviseletet nyitott Tanzánia legnépesebb városában – jelentette be Szijjártó Péter. Forrás: Facebook

Méltatta az ország kiállását a szuverenitása, a kulturális, vallási és történelmi öröksége mellett, illetve terrorizmus elleni küzdelmét, részvételét a békefenntartásban és a menekültek befogadásában.

És emellett Tanzánia az egyik legdinamikusabban fejlődő ország az afrikai kontinensen. Dar es-Salaam Kelet-Afrika legnagyobb városa, s az ország pénzügyi és gazdasági központja. Mindez elegendő ok arra, hogy azt mondjuk: most van itt az ideje a diplomáciai képviseletünk újbóli megnyitásának

– közölte.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy az iroda legfőbb feladata a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének felgyorsítása lesz, amihez adottak a jó alapok, miután a kétoldalú kereskedelmi forgalom az elmúlt tíz évben a háromszorosára nőtt.

A magyar vállalatok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a tanzániai piac iránt. Azokon a területeken, ahol a hazai technológiák világelsők – ideértve a vízgazdálkodást, az élelmiszer-biztonságot, valamint az egészségügyet és a mezőgazdaságot – készek vagyunk hozzájárulni Tanzánia sikeréhez

– jelentette ki.

Példaként említette, hogy magyar cégek fejlesztési munkája nyomán negyedmillió ember juthat hamarosan biztonságos ivóvízhez a Viktória-tó környékén, továbbá van magyar részvétel a felsőoktatás modernizációjában is.

– Egyre több magyar cég érdeklődik a piacra lépés iránt, a biztonsági nyomdászattól a napelemparkok telepítéséig – tájékoztatott. Arra is kitért, hogy a képviselet feladata lesz az ösztöndíjprogram népszerűsítése is, mert jelenleg is több mint száz tanzániai hallgató tanul Magyarországon, de ideje lenne új célokat kitűzni.

– Mindannyian tudjuk, hogy ambiciózus és sikeres együttműködést lehetetlen személyes jelenlét nélkül építeni. A személyes jelenlétet nem lehet digitálisan helyettesíteni (…) A Dar es-Salaam-i képviseletünk újbóli megnyitása a kétoldalú együttműködésünk új, sikeres fejezetének kezdetét jelenti – vélekedett.