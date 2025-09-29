Szijjártó PéterbiztonságTanzániakülügyminiszter

Szijjártó Péter: A mai nap mérföldkő lesz a kapcsolatainkban

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tanzániából üzent közösségi oldalán. „Afrika komoly biztonsági kihívásokkal szembesül, ezért különösen fontos szerepet töltenek be azok az országok, amelyek képesek garantálni a felelősségteljes politikájukkal a regionális biztonságot” – írta a külügyminiszter.

2025. 09. 29. 11:57
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)
„Dar es-Salaam: Kelet-Afrika legnagyobb városa, Tanzánia gazdasági és pénzügyi központja, szinte beláthatatlan növekedési potenciál. A mai nap mérföldkő lesz a kapcsolatainkban” – kezdte közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Szijjártó
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook)

Európa biztonsága Afrikában kezdődik. Afrika komoly biztonsági kihívásokkal szembesül, ezért különösen fontos szerepet töltenek be azok az országok, amelyek képesek garantálni a felelősségteljes politikájukkal a regionális biztonságot.

Ezen országok nélkül Európa a jelenleginél is nagyobb migrációs nyomással nézne szembe. Tanzániának kiemelkedő szerepe van a kontinens stabilitásának biztosításában – tette hozzá a külügyminiszter.

„Mahmoud Thabit Kombo külügyminiszter-kollégámat biztosítottam arról, hogy nagyra becsüljük az országa régióban betöltött szerepét, amely a világ jelenlegi konfliktusokkal teli időszakában elengedhetetlen, hiszen jelentős mértékben járul hozzá a globális biztonság megteremtéséhez” – zárta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Facebook) 

 

