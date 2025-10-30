Putyin nyitna, Kijev zár

Putyin azt mondta, hogy ezeken a településeken az orosz erők bekerítették az ukrán katonákat, az ukrán hadsereg szerint azonban ez nem felel meg a valóságnak. „Őszintén szólva nem javaslom az újságíróknak, hogy bármilyen, a harci övezetben lévő zöldfolyosókra vonatkozó putyini javaslatban bízzanak. Saját szememmel láttam, hogyan valósulnak meg ezek a javaslatok: úgy, ahogyan 2014. augusztus 29-én Ilovajszkban” – írta a szóvivő.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: ALEXEI BABUSHKIN/POOL

Tihij arra utalt, hogy 2014 augusztusában ukrán csapatok a Donyeck megyei Ilovajszk településen ellenséges ostromgyűrűben rekedtek, és folyamatos tűz alatt tartották őket.

Vlagyimir Putyin 2014. augusztus 29-re virradóra a Moszkva-barát szakadár fegyveresekhez fordult azzal a felhívással, hogy nyissanak zöldfolyosót, és engedjék szabadon kivonulni az ukrán katonákat. Aznap reggel a fegyvereiket hátrahagyó ukrán katonák megkezdték a kivonulást a városból az orosz féllel előzetesen egyeztetett útvonalon, útközben azonban tűz alá vették őket.

Moszkva tagadta, hogy a támadásban orosz erők is részt vettek, és később sem ismerte el, hogy lettek volna orosz katonák Ukrajna területén, a Donyec-medencében az orosz-ukrán háború 2022. februári kirobbanása előtt.