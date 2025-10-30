Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Putyin nyitna, Kijev zár

Az ukrán külügyminisztérium nem javasolja külföldi és ukrán újságíróknak, hogy éljenek Vlagyimir Putyin orosz elnök ajánlatával, és ellátogassanak a Donyeck megyei Pokrovszkba, Mirnohradba, valamint a harkivi régióbeli Kupjanszkba – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő csütörtökön az X-en.

2025. 10. 30. 18:47
2025. 10. 30. 18:47
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: MIKHAIL TERESHCHENKO Forrás: POOL
Putyin azt mondta, hogy ezeken a településeken az orosz erők bekerítették az ukrán katonákat, az ukrán hadsereg szerint azonban ez nem felel meg a valóságnak. „Őszintén szólva nem javaslom az újságíróknak, hogy bármilyen, a harci övezetben lévő zöldfolyosókra vonatkozó putyini javaslatban bízzanak. Saját szememmel láttam, hogyan valósulnak meg ezek a javaslatok: úgy, ahogyan 2014. augusztus 29-én Ilovajszkban” – írta a szóvivő.

Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: ALEXEI BABUSHKIN/POOL

Tihij arra utalt, hogy 2014 augusztusában ukrán csapatok a Donyeck megyei Ilovajszk településen ellenséges ostromgyűrűben rekedtek, és folyamatos tűz alatt tartották őket. 

Vlagyimir Putyin 2014. augusztus 29-re virradóra a Moszkva-barát szakadár fegyveresekhez fordult azzal a felhívással, hogy nyissanak zöldfolyosót, és engedjék szabadon kivonulni az ukrán katonákat. Aznap reggel a fegyvereiket hátrahagyó ukrán katonák megkezdték a kivonulást a városból az orosz féllel előzetesen egyeztetett útvonalon, útközben azonban tűz alá vették őket. 

Moszkva tagadta, hogy a támadásban orosz erők is részt vettek, és később sem ismerte el, hogy lettek volna orosz katonák Ukrajna területén, a Donyec-medencében az orosz-ukrán háború 2022. februári kirobbanása előtt. 

A hivatalos adatok szerint 366 ukrán katona esett el, 249 sebesült meg, 128-an fogságba estek, 158 katonát pedig eltűntnek nyilvánítottak. Heorhij Tihij bejegyzésében azt írta, hogy Putyin egyetlen célja az Ukrajna elleni háború folytatása, és soha nem tartotta be a tűzszünetre vonatkozó ígéreteit a frontvonalon. 

Ne segítsenek neki újságírók elleni orosz provokációk révén bűnei igazolásában! Emlékeztetem az összes sajtóorgánumot arra is, hogy bármilyen látogatás Ukrajna engedélye nélkül az Oroszország által megszállt területekre sérti törvényeinket és a nemzetközi jogot. Ennek hosszú távú reputációs és jogi következményei lesznek. Figyelemmel kísérjük ezt

 – fűzte hozzá a szóvivő. Vlagyimir Putyin szerdán jelentette ki, hogy a Kreml nem ellenezné, ha a média – beleértve az ukrán és a külföldi sajtót is – bejutna azokra a területekre, ahol az ukrán erőket bekerítették, hogy lássák a helyzetet és beszélhessenek az ukrán katonákkal. 

Később Putyin arra utasította az orosz csapatokat, hogy engedjék be az újságírókat Pokrovszk, Mirnohrad és Kupjanszk térségébe. Az orosz hadsereg kész néhány órára felfüggeszteni a harci tevékenységet ezeken a területeken – idézte őt az UNIAN hírügynökség.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: Mikhail Tereshchenko)

