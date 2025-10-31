Hszi Csin-ping kínai elnök kész tovább dolgozni Donald Trump amerikai elnökkel azon, hogy szilárd alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat, és kedvező környezetet teremtsenek mindkét ország fejlődéséhez – jelentette a kínai állami média csütörtökön, miután a két vezető hosszú idő után újra találkozott. Habár konkrét megállapodás nem született, Donald Trump kiválónak nevezte a kínai elnökkel folytatott tárgyalásokat.
Közeledik egymáshoz Kína és az Egyesült Államok, Európa háborús lázban ég
Hszi Csin-ping kínai elnök kész tovább dolgozni Donald Trump amerikai elnökkel azon, hogy szilárd alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat. Eközben Európa háborús lázban ég. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint tisztán látszik, hogy mivel jár a brüsszeli háborúpárti politika. Hiába a nyugati reformígéretek és a nemzetközi támogatás, Ukrajnában továbbra sem sikerült felszámolni a korrupciót, a legnagyobb horderejű ügyek pedig évek óta elakadnak a bíróságokon. Lapunk Jair Netanjahut kérdezte az Alapjogokért Központ által megrendezett III. International Pro Israel Summiten. Újabb részletek derültek ki a kenyai gép katasztrófájáról. Mutatjuk a nap legfontosabb híreit.
Európa továbbra is háborús lázban ég. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint tisztán látszik, hogy mivel jár a brüsszeli háborúpárti politika. Orbán Balázs közösségi oldalán hangsúlyozta, még nagyobb ellenállás kell, ezért bejelentette: a digitális polgári körök megindítják Magyarország háborúellenes nagygyűléssorozatát.
Egyre több uniós országban vezetik vissza a sorkatonaságot, megtelnek a kaszárnyák, a fiatalokat pedig ismét katonai szolgálatra kötelezik. Ez nem a béke felé vezető út – épp ellenkezőleg
– fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója, aki egyúttal bejelentette a háborús tervek elleni aláírásgyűjtés és a valaha volt legnagyobb Békemenet után újabb lépésként a digitális polgári körök megindítják Magyarország háborúellenes nagygyűléssorozatát. Az első állomás Győr-Moson-Sopron vármegyében lesz.
Hiába a nyugati reformígéretek és a nemzetközi támogatás, Ukrajnában továbbra sem sikerült felszámolni a korrupciót, a legnagyobb horderejű ügyek pedig évek óta elakadnak a bíróságokon. Erre maga Olekszandr Klimenko, az ország fő korrupcióellenes ügyésze is felhívta a figyelmet egy nemrégiben adott interjúban.
2026 és 2028 között rengeteg ügy fog megszűnni az elévülés miatt. Valakinek ezért felelősséget kell vállalnia. Miért nem tárgyalják ezeket az ügyeket?
– tette fel a kérdést Klimenko.
A Magyar Nemzet Jair Netanjahut kérdezte az Alapjogokért Központ által megrendezett III. International Pro Israel Summiten. Lapunk többek között arra volt kíváncsi, hogyan látják az izraeli miniszterelnök fia az elmúlt két év eseményeit, a konfliktust lezáró békét, valamint mit gondol az egyetemeken terjedő antiszemitizmusról és a közelgő magyar választások tétjéről.
Megszólalt egy korábbi utas a kenyai repülőgép-szerencsétlenség kapcsán. Korábban utazott azzal a géppel egy amatőr pilóta, amelyen Süllős Gyula és családja, gyermekei, sógora és testvére, valamint egy bébiszitter is életét vesztette. A Bors bukkant rá arra, hogy a Bildnek a pilóta azt mondta, már másfél éve is katasztrofális állapotban volt a kisrepülő.
