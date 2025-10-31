Közeledik egymáshoz Kína és az Egyesült Államok, Európa háborús lázban ég

Európa továbbra is háborús lázban ég. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint tisztán látszik, hogy mivel jár a brüsszeli háborúpárti politika. Orbán Balázs közösségi oldalán hangsúlyozta, még nagyobb ellenállás kell, ezért bejelentette: a digitális polgári körök megindítják Magyarország háborúellenes nagygyűléssorozatát.

Egyre több uniós országban vezetik vissza a sorkatonaságot, megtelnek a kaszárnyák, a fiatalokat pedig ismét katonai szolgálatra kötelezik. Ez nem a béke felé vezető út – épp ellenkezőleg

– fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója, aki egyúttal bejelentette a háborús tervek elleni aláírásgyűjtés és a valaha volt legnagyobb Békemenet után újabb lépésként a digitális polgári körök megindítják Magyarország háborúellenes nagygyűléssorozatát. Az első állomás Győr-Moson-Sopron vármegyében lesz.