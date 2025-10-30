Jair Netanjahu: Az antiszemitizmus nemcsak Izrael, hanem a Nyugat problémája is

Lapunk többek között arra volt kíváncsi, hogyan látják az izraeliek az elmúlt két év eseményeit, a konfliktust lezáró békét, valamint mit gondol az egyetemeken terjedő antiszemitizmusról és a közelgő magyar választások tétjéről. „Először is, nagyszerű itt lenni Magyarországon, ez mindig öröm. Az izraeliek nagyon izgatottak, mert megnyertük a háborút. Az elmúlt két évben egzisztenciális háborút vívtunk a túlélésünkért, amely a Hamász október 7-i, Gázából indított, provokáció nélküli invázióval kezdődött – fogalmazott a Magyar Nemzetnek a politikai aktivista.

Jair Netanjahu évek óta tevékenykedik politikai aktivistaként, többek között a budapesti CPAC-en is fellépett (Fotó: Csudai Sándor)

Netanjahu egyúttal hangsúlyozta: A holokauszt óta ez volt a legnagyobb, zsidók ellen elkövetett mészárlás.

Erről a nagyon mélypontról emelkedtünk fel, hogy megváltoztassuk a Közel-Keletet, hogy felszámoljuk az összes egzisztenciális fenyegetést, amit Irán 30 éven át épített körülöttünk, hogy felszámoljuk a Hamász egzisztenciális fenyegetését Gázában, hogy felszámoljuk a Hezbollah egzisztenciális fenyegetését Libanonban északon, és hogy Trump elnök és a Midnight Hammer hadművelet segítségével felszámoljuk az iráni nukleáris programot, amelyet Izrael megsemmisítésére építettek. Végül pedig visszaszereztük a túszainkat

– fogalmazott.