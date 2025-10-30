Yair NetanyahuIzraelMagyarország

Jair Netanjahu: Az antiszemitizmus nemcsak Izrael, hanem a Nyugat problémája is

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 30. 13:50

Az Alapjogokért Központ idén is megrendezte az International Pro Israel Summitot. A Magyarországra érkező Jair Netanjahu, az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu legidősebb fia évek óta politikai aktivistaként ténykedik, valamint saját podcast műsora is van. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Netanjahu kemény kritikával illette a nyugat-európai országokat, s utalt a magyarországi választás tétjére.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lapunk többek között arra volt kíváncsi, hogyan látják az izraeliek az elmúlt két év eseményeit, a konfliktust lezáró békét, valamint mit gondol az egyetemeken terjedő antiszemitizmusról és a közelgő magyar választások tétjéről. „Először is, nagyszerű itt lenni Magyarországon, ez mindig öröm. Az izraeliek nagyon izgatottak, mert megnyertük a háborút. Az elmúlt két évben egzisztenciális háborút vívtunk a túlélésünkért, amely a Hamász október 7-i, Gázából indított, provokáció nélküli invázióval kezdődött – fogalmazott a Magyar Nemzetnek a politikai aktivista. 

Jair Netanjahu évek óta tevékenykedik politikai aktivistaként, többek között a budapesti CPAC-en is fellépett
Jair Netanjahu évek óta tevékenykedik politikai aktivistaként, többek között a budapesti CPAC-en is fellépett (Fotó: Csudai Sándor)

Netanjahu egyúttal hangsúlyozta: A holokauszt óta ez volt a legnagyobb, zsidók ellen elkövetett mészárlás. 

Erről a nagyon mélypontról emelkedtünk fel, hogy megváltoztassuk a Közel-Keletet, hogy felszámoljuk az összes egzisztenciális fenyegetést, amit Irán 30 éven át épített körülöttünk, hogy felszámoljuk a Hamász egzisztenciális fenyegetését Gázában, hogy felszámoljuk a Hezbollah egzisztenciális fenyegetését Libanonban északon, és hogy Trump elnök és a Midnight Hammer hadművelet segítségével felszámoljuk az iráni nukleáris programot, amelyet Izrael megsemmisítésére építettek. Végül pedig visszaszereztük a túszainkat

– fogalmazott.

Jair Netanjahu szerint habár nagyon örül mindenki ennek a győzelemnek, azonban súlyos árat kellett fizetni érte. „Több mint ezer katonánk van, akik életüket adták ezért a győzelemért és Izrael államért. 

Ez súlyos ár. De örülünk, hogy megnyertük ezt a háborút, mert olyan emberek vagyunk, akik szeretik a békét, hiszen azért harcoltunk, mert kényszerítettek minket. Nem volt más választásunk. De hála Istennek, most már vége” – fogalmazott.  

Netanjahu szerint baj van az oktatási rendszerrel

A fiatal podcaster szerint az elmúlt időben tapasztalható Izrael elleni megmozdulások nem függetlenek a Nyugati oktatási rendszer problémáitól. Jair Netanjahu lapunknak kiemelte: a fiatalok manapság megtanulják gyűlölni a saját kultúrájukat, ez pedig elképesztően veszélyes. Véleménye szerint a Nyugat-ellenesség, és zsidó-keresztény értékekkel való szembenállás végső soron mindenki problémája. 

A fiatalok megtanulják gyűlölni a saját országaikat. Megtanulják gyűlölni a kereszténységet. Megtanulják gyűlölni az örökségüket és a kultúrájukat. És az Izrael-ellenesség csak egy kis része ennek. Tehát ez nemcsak Izrael, hanem az egész Nyugat problémája

–fogalmazott.

Magyarország Nyugat-Európa sorsára juthat 

Jair Netanjahu egyúttal háláját fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnök támogatásáért, akit saját szavai szerint „nagyszerű barátság fűz édesapjához, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökhöz”. A magyar választások kérdésére kitérve kiemelte, hogy kívülállóként tud ugyan csak nyilatkozni, azonban véleménye szerint valóban sorsdöntő lehet a választás.  

Azt hiszem, a magyar nép előtt álló lehetőség ezen a választáson az, hogy vajon azt az utat választja-e, amelyen Nyugat-Európához hasonlóvá válik, és több millió muszlim bevándorlót importál az országba, ami megváltoztatja a társadalom szövetét, megváltoztatja az itteni kultúrát, és magával hozza a terrorizmus problémáját, ami súlyos probléma Nyugat-Európában, de Magyarországon eddig nem létezik, vagy Magyarország továbbra is szuverén ország marad erős határokkal, amely védi identitását és társadalmát

– foglalta össze. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu