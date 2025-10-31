Orbán Viktor: Közelebb kerülhetünk a békéhez és a békecsúcshoz is

Régóta dolgozunk ezen a találkozón. Nemcsak arról van szó, hogy találkozom az USA elnökével, hanem szinte egy magyar napot csinálunk Washingtonban, gazdasági vezetők, több miniszter, nemzetbiztonsági főtanácsadó is jelen lesz. Teljes áttekintése történik az amerikai,magyar kapcsolatoknak. Persze ennek a legfontosabb eleme a béke, de egy amerikai–magyar gazdasági együttműködés is létrejöhet majd.

– mondta el a miniszterelnök.

A kormányfő azzal folytatta, hónapok óta dolgozik azon, hogy az amerikaiak maguk elé tudják képzelni az EU térképét, mert ugyan egy glóbusz létezik, de többféle nézőpont van.

Miután nem vagyunk elég nagyok, mások szemével is látnunk kell a világot. A magyarok számára a kétoldalú kapcsolatok a legfontosabbak, hogy az amerikai–magyar kapcsolatokból kézzelfogható előnyök is származzanak a magyar emberek számára. Magyarországra egymás után érkeznek amerikai befektetések, amelyek megegyezés alapján jönnek ide. Azonban ahhoz hogy egy befektető hosszú távú beruházásról dönthessen, látnia kell a termelés költségének fontos alakulását, ez pedig az energia ára.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy meg kell értetnie Amerikával: „miután nincs tengerünk, kiszolgáltatottak vagyunk a szállítási útvonalaknak.”

Ezek nehézségeit meg kell értetnünk. De nem vagyunk teljesen egyedül, mert a németek, akiknek van ugyan tengerpartjuk, kivételt kértek az egyik szankció alól, úgy, hogy eddig persze rángatták a zakónk szárát

– jegyezte meg.