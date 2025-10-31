Donald Trumppal való közelgő találkozója kapcsán a miniszterelnök a Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kérdésre válaszolva elmondta: közelebb kerülhetünk a békéhez és a békecsúcshoz is.
Orbán Viktor: Közelebb kerülhetünk a békéhez és a békecsúcshoz is
Donald Trumppal való közelgő találkozója kapcsán Orbán Viktor a Kossuth rádióban kijelentette: Magyarország közelebb kerülhet a békéhez és a békecsúcshoz. Mint fogalmazott, régóta készülnek a washingtoni látogatásra.A miniszterelnök szerint a találkozó nemcsak a béke előmozdítását szolgálja, hanem az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok új szintre emelését is.
Régóta dolgozunk ezen a találkozón. Nemcsak arról van szó, hogy találkozom az USA elnökével, hanem szinte egy magyar napot csinálunk Washingtonban, gazdasági vezetők, több miniszter, nemzetbiztonsági főtanácsadó is jelen lesz. Teljes áttekintése történik az amerikai,magyar kapcsolatoknak. Persze ennek a legfontosabb eleme a béke, de egy amerikai–magyar gazdasági együttműködés is létrejöhet majd.
– mondta el a miniszterelnök.
A kormányfő azzal folytatta, hónapok óta dolgozik azon, hogy az amerikaiak maguk elé tudják képzelni az EU térképét, mert ugyan egy glóbusz létezik, de többféle nézőpont van.
Miután nem vagyunk elég nagyok, mások szemével is látnunk kell a világot. A magyarok számára a kétoldalú kapcsolatok a legfontosabbak, hogy az amerikai–magyar kapcsolatokból kézzelfogható előnyök is származzanak a magyar emberek számára. Magyarországra egymás után érkeznek amerikai befektetések, amelyek megegyezés alapján jönnek ide. Azonban ahhoz hogy egy befektető hosszú távú beruházásról dönthessen, látnia kell a termelés költségének fontos alakulását, ez pedig az energia ára.
Orbán Viktor emlékeztetett, hogy meg kell értetnie Amerikával: „miután nincs tengerünk, kiszolgáltatottak vagyunk a szállítási útvonalaknak.”
Ezek nehézségeit meg kell értetnünk. De nem vagyunk teljesen egyedül, mert a németek, akiknek van ugyan tengerpartjuk, kivételt kértek az egyik szankció alól, úgy, hogy eddig persze rángatták a zakónk szárát
– jegyezte meg.
További Külföld híreink
Rámutatott, a szankciókkal szemben egy nemzetgazdasági szintű védekezéshez minden államnak joga van, még a tengerrel rendelkező Németországnak is. A miniszterelnök hangsúlyozta, ilyen módon „nekünk, akiknek tengerünk nincs, hogyne lenne jogunk”.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel megint a zsebünkben turkálna Ukrajna miatt
Friss hírek érkeztek, mindannyian rosszul járnánk az EU tervével.
Orbán Balázs: A világpolitikában a diplomácia még mindig a legfontosabb
A stabilitás alapja a kölcsönös tiszteleten nyugvó diplomácia.
Magyar Péter szövetségese erőszakkal fenyegeti az ellenfeleit
Donald Tusk agresszív hadjáratot kezdett a másként gondolkodókkal szemben.
Európai anyák gyermekeit küldenék a frontra a háborúpárti politikusok
Európa a háborús utat választja, de Magyarország nem kér belőle.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel megint a zsebünkben turkálna Ukrajna miatt
Friss hírek érkeztek, mindannyian rosszul járnánk az EU tervével.
Orbán Balázs: A világpolitikában a diplomácia még mindig a legfontosabb
A stabilitás alapja a kölcsönös tiszteleten nyugvó diplomácia.
Magyar Péter szövetségese erőszakkal fenyegeti az ellenfeleit
Donald Tusk agresszív hadjáratot kezdett a másként gondolkodókkal szemben.
Európai anyák gyermekeit küldenék a frontra a háborúpárti politikusok
Európa a háborús utat választja, de Magyarország nem kér belőle.