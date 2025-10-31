Rendkívüli

Orbán Viktor: Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak + videó

Orbán Viktorfegyverrendszerbékepárti kormányszempontháború

Orbán Viktor: Aki békét akar, az békét teremt!

Ma Európa kótyagosan kóvályog egy olyan helyzet felé, ami egyre közvetlenebb háborús veszélyt jelent, figyelmeztet a kormányfő.

Munkatársunktól
2025. 10. 31. 9:00
– Új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, érezhetően egy fegyverkezési verseny, spirál kezdőpontján vagyunk, és mindenki a katonai költségvetések nagyságrendekkel történő növeléséről beszél – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelök veszélyesnek tartja az olyan mondatokat, mint amilyeneket Ursula von der Leyen mondott, miszerint öt éven belül készen kell állni a háborúra.

Ajelenlegi helyzetet az első világháború előtti időszakhoz hasonlítva úgy értékelte: 

az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak.

A kormányfő azzal folytatta, ma Európa kótyagosan kóvályog egy olyan helyzet felé, ami egyre közvetlenebb háborús veszélyt jelent. – Ebben a helyzetben nagyon tudatosan meg kell vetni a lábunkat, a sarkunkat, és a béke oldalán kell maradni, előre be kell jelenteni, hogy minden mostani kis döntésből ki fogunk maradni, nehogy a végén még egy háború kellős közepén találjuk magunkat – mondta, kiemelve, hogy

éppen ezért kulcsfontosságú a magyar jövő szempontjából, hogy háborúellenes és békepárti kormánya legyen az országnak.

A miniszterelnök szerint fontos, hogy az emberek is megértsék, ők is kifejezzék az akaratukat, hogy nem akarnak együtt tántorogni az európai országokkal egy veszélyes helyzet felé. – Akik azt hiszik, hogy folytatni kell a háborút, tévednek: ez egy befagyott frontvonalat eredményez, ami rengeteg életbe és pénzbe kerül, és berántja a többi országot is a háborúba – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, egyben megjegyezve, hogy:

nagyon veszélyes helyzetben vagyunk. Aki békét akar, az békét teremt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

