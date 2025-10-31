Rendkívüli

Orbán Viktor: Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak + videó

Magyar PéterMenczer Tamásnyugdíjidősek

Menczer Tamás: A Tisza a 13. havit is elvenné, mi bevezetjük a 14. havi nyugdíjat is

„Ezek a generációk súlyos történelmi csapások között építették az országot azért, hogy mi és a gyerekeink minél jobb körülmények között élhessünk” – vélekedik Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója megjegyezte: Magyar Péter szerint büdösek az idősek. Nincs abban meglepő, hogy aki így beszél az idősekről, az a nyugdíjukat is el akarja venni.

Forrás: Facebook2025. 10. 31. 8:14
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
„A 14. havi nyugdíjról. Büdösek az idősek Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint. Emlékszünk. Meg azt is mondta, hogy »vegyenek maguknak új unokát«” – idézte fel Magyar Péter sértő szavait Menczer Tamás. 

Menczer Tamás
Menczer Tamás Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán arról írt,  

nincs abban meglepő, hogy aki így beszél az idősekről, az a nyugdíjukat is el akarja venni.

„Nincs benne sem tisztelet, sem köszönet az idősek felé. Igaz, mások felé sem.

Mi másképp gondolunk az idősekre. A nyugdíj számunkra nemcsak egy szám, hanem szüleink és nagyszüleink generációja. 

Ezek a generációk súlyos történelmi csapások között építették az országot azért, hogy mi és a gyerekeink minél jobb körülmények között élhessünk. Az idősek tiszteletet és köszönetet érdemelnek” – húzta alá. Menczer Tamás hozzátette: a kormány az erkölcsi, érzelmi megbecsülésen túl anyagilag is megbecsüli az időseket.

Jön a 14. havi nyugdíj! A Tisza a 13. havit is elvenné és nyugdíjadót vezetne be. Ezzel szemben mi megvédjük az időseket, és jön a 14. havi nyugdíj is!” –  zárta gondolatait Menczer Tamás. 

 


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

