Menczer Tamás: A Tisza a 13. havit is elvenné, mi bevezetjük a 14. havi nyugdíjat is

„A 14. havi nyugdíjról. Büdösek az idősek Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint. Emlékszünk. Meg azt is mondta, hogy »vegyenek maguknak új unokát«” – idézte fel Magyar Péter sértő szavait Menczer Tamás.

Menczer Tamás Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán arról írt,

nincs abban meglepő, hogy aki így beszél az idősekről, az a nyugdíjukat is el akarja venni.

„Nincs benne sem tisztelet, sem köszönet az idősek felé. Igaz, mások felé sem.

Mi másképp gondolunk az idősekre. A nyugdíj számunkra nemcsak egy szám, hanem szüleink és nagyszüleink generációja.

Ezek a generációk súlyos történelmi csapások között építették az országot azért, hogy mi és a gyerekeink minél jobb körülmények között élhessünk. Az idősek tiszteletet és köszönetet érdemelnek” – húzta alá. Menczer Tamás hozzátette: a kormány az erkölcsi, érzelmi megbecsülésen túl anyagilag is megbecsüli az időseket.

„Jön a 14. havi nyugdíj! A Tisza a 13. havit is elvenné és nyugdíjadót vezetne be. Ezzel szemben mi megvédjük az időseket, és jön a 14. havi nyugdíj is!” – zárta gondolatait Menczer Tamás.