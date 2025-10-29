Menczer Tamás: Még hogy ezek nem tiszások?

– Elkezdte Magyar Péter mondani, hogy ezek a szakértők nem tiszások. Ez a Simonovits nevű sem tiszás. Nem tiszás? Hát ezek az úgynevezett szakértők, akiket itt láttunk, ezek az emberek mind a Tisza-szigetek rendezvényein vesznek részt – mutatott rá Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban. Mint hangsúlyozta, ők tartják az előadásokat, ők képzik a tiszásokat, ők írják a programot és ők szabnak irányt.

Menczer Tamás a Békemeneten (Fokrrás: Facebook)

A kommunikációs igazgató jelezte: Simonovits András el is mondta egy másik videóban, amikor valami programról beszélt, hogy ezt nem ő találta ki, „ezt kérték”, nyilván a tiszások. Egy harmadik videóban pedig azt mondta, hogy az a fontos, hogy megnyerjék a választást.

Mi, tiszások. Ő nem tiszás? Petschnig Mária Zita nem tiszás? Kéri László nem tiszás? Bod Péter Ákos nem tiszás? Aki elmondta, hogy találkozik és konzultál a Tisza Párt vezetőivel és más szakértőivel? Hát ennél tiszásabbak nem is lehetnének.

– El akarják venni az idősek pénzét is. Ezért fontos, hogy mindenki tudja, hogy gondolkozni kell, mérlegelni kell, hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre – fogalmazott Menczer Tamás.