Brüsszel hitelt vesz fel, ha nem engednek a belgák

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos figyelmeztetett, hogy az EU-nak áthidaló finanszírozást kell nyújtania Ukrajnának, ha az uniós fővárosok hamarosan nem támogatják a befagyasztott eszközök hiteltervét. Brüsszel tervei szerint tehát ha kell, akkor hitelből is finanszírozzák a háború folytatását – írja a Politico.

Brüsszel ha kell, hitelt is fölvenne. Fotó: AFP/Oliver Contreras

„Minél tovább halogatjuk a folyamatot, annál nagyobb kihívást jelent majd. Ez kérdéseket vethet fel néhány lehetséges áthidaló megoldással kapcsolatban” – mondta Dombrovskis Szófiában, az ország közelgő euróbevezetéséről szóló magas szintű konferencia alkalmából. Brüsszel terve, hogy az uniós garanciákat a belga székhelyű Euroclear által birtokolt orosz eszközök készpénzállományával kombinálva támogatná egy olyan hitel feltöltését, amely Ukrajna 60 milliárd dolláros költségvetési hiányát hivatott betömni.

Belgium azonban eddig blokkolta a tervet, hivatkozva a jogi és pénzügyi kockázatokkal kapcsolatos aggályaira.

Dombrovskis igyekezett ezeket a kétségeket eloszlatni, és úgy fogalmazott: az Európai Bizottság Jogi Szolgálata nagyon alaposan felmérte az összes jogi kockázatot vagy lehetséges peres kockázatot, és azokat korlátozottnak tartja. Kérdés persze az, hogy ez elég lesz-e Belgium számára.