BrüsszelUkrajnaEurópai Unió

Brüsszel hitelt vesz fel, ha nem engednek a belgák

Az Európai Unió vezetése kész áthidaló megoldást találni Ukrajna finanszírozására. Brüsszel terve szerint ha a belgák nem járulnak hozzá a befagyasztott orosz vagyon felhasználásához, akkor hitelből finanszírozzák a háború folytatását.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 18:57
Fotó: OLIVER CONTRERAS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos figyelmeztetett, hogy az EU-nak áthidaló finanszírozást kell nyújtania Ukrajnának, ha az uniós fővárosok hamarosan nem támogatják a befagyasztott eszközök hiteltervét. Brüsszel tervei szerint tehát ha kell, akkor hitelből is finanszírozzák a háború folytatását – írja a Politico

Brüsszel ha kell, hitelt is fölvenne
Brüsszel ha kell, hitelt is fölvenne. Fotó: AFP/Oliver Contreras

„Minél tovább halogatjuk a folyamatot, annál nagyobb kihívást jelent majd. Ez kérdéseket vethet fel néhány lehetséges áthidaló megoldással kapcsolatban” – mondta Dombrovskis Szófiában, az ország közelgő euróbevezetéséről szóló magas szintű konferencia alkalmából. Brüsszel terve, hogy az uniós garanciákat a belga székhelyű Euroclear által birtokolt orosz eszközök készpénzállományával kombinálva támogatná egy olyan hitel feltöltését, amely Ukrajna 60 milliárd dolláros költségvetési hiányát hivatott betömni. 

Belgium azonban eddig blokkolta a tervet, hivatkozva a jogi és pénzügyi kockázatokkal kapcsolatos aggályaira.

Dombrovskis igyekezett ezeket a kétségeket eloszlatni, és úgy fogalmazott: az Európai Bizottság Jogi Szolgálata nagyon alaposan felmérte az összes jogi kockázatot vagy lehetséges peres kockázatot, és azokat korlátozottnak tartja. Kérdés persze az, hogy ez elég lesz-e Belgium számára. 

Mint ismeretes nemrég a belga miniszterelnök Bart De Wever arról beszélt Brüsszelben, hogy a befagyasztott orosz eszközök komoly kérdéseket vetnek fel. A politikus szerint ugyanis ezt csakis egyöntetű döntés alapján és a megfelelő, Belgiumnak nyújtott garanciákért cserébe lehetne megtenni. 

Borítókép: Valdis Dombrovskis gazdasági biztos (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekadatbotrány

A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka

Csépányi Balázs avatarja

Lehullt a függetlenség álarca.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu