UkrajnaEurópai Uniópénzügyi támogatásorosz-ukrán háború

Európa így csúszik bele a háborúba, Brüsszel mindent megad Ukrajnának

Az Európai Unió Tanácsa november 4-én jóváhagyta az Ukrajna-támogatási alap ötödik részletét, 1,8 milliárd euró értékben. Ebben az összegben szerepelnek azok a pénzek is Ukrajnának, amelyeket az előző kifizetéskor tartottak vissza.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 21:35
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
„Ez az összeg tükrözi, hogy Ukrajna sikeresen teljesítette az ötödik kifizetéshez szükséges kilenc feltételt, valamint az előző, negyedik részlet egy elmaradt lépését” – áll a hivatalos közleményben.

Az Ukrajna-támogatási alap ötvenmilliárd eurót biztosít hitel és támogatás formájában Ukrajna háború utáni újjáépítésére és modernizációjára 2024 és 2027 között.

Ebből 32 milliárd euró kifizetése ahhoz kötött, hogy Kijev megvalósítsa a „Ukrajna-tervben” vállalt reformokat.

A negyedik részletet augusztusban folyósították, de az eredetileg tervezett 4,5 milliárd euró helyett csak 3,2 milliárdot, mivel Ukrajna három vállalt reformot nem hajtott végre – írja a The Kyiv Independent.

Az előző csomagból kimaradt egyik lépés – az állami vagyonkezelő ügynökség, az ARMA reformja – bekerült az ötödik kifizetésbe.

Az European Pravda beszámolója szerint Ukrajna eredetileg kétmilliárd eurót kapott volna az ötödik részletben. Az EU azonban visszatartott egy részt, amíg Ukrajna nem fogad el két további igazságügyi reformot.

Ha ezeket 2026 közepéig nem hajtják végre, az összeget elveszíthetik.

Az Ukrajna-támogatási alap 2024 márciusi indulása óta – a mostani kifizetést nem számolva – 22,89 milliárd euró makrofinanszírozási támogatást biztosított Ukrajnának.

A külső finanszírozás szerepe egyre kritikusabb, mivel Ukrajna a háború növekvő költségeivel és jelentős költségvetési hiánnyal küzd.

Az Európai Bizottság egy 140 milliárd eurós (160 milliárd dolláros) jóvátételi hitelt javasolt, amelyet befagyasztott orosz vagyon fedezne, hogy stabilizálják Ukrajna pénzügyi helyzetét az orosz invázió közepette.

Belgium azonban – ahol a befagyasztott vagyon jelentős részét kezelő pénzügyi vállalat található – blokkolja ezt a hitelt, ami a hírek szerint az IMF-program keretében Ukrajna támogatását is veszélyeztetheti.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

