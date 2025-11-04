„Ez az összeg tükrözi, hogy Ukrajna sikeresen teljesítette az ötödik kifizetéshez szükséges kilenc feltételt, valamint az előző, negyedik részlet egy elmaradt lépését” – áll a hivatalos közleményben.
Európa így csúszik bele a háborúba, Brüsszel mindent megad Ukrajnának
Az Európai Unió Tanácsa november 4-én jóváhagyta az Ukrajna-támogatási alap ötödik részletét, 1,8 milliárd euró értékben. Ebben az összegben szerepelnek azok a pénzek is Ukrajnának, amelyeket az előző kifizetéskor tartottak vissza.
Az Ukrajna-támogatási alap ötvenmilliárd eurót biztosít hitel és támogatás formájában Ukrajna háború utáni újjáépítésére és modernizációjára 2024 és 2027 között.
Ebből 32 milliárd euró kifizetése ahhoz kötött, hogy Kijev megvalósítsa a „Ukrajna-tervben” vállalt reformokat.
A negyedik részletet augusztusban folyósították, de az eredetileg tervezett 4,5 milliárd euró helyett csak 3,2 milliárdot, mivel Ukrajna három vállalt reformot nem hajtott végre – írja a The Kyiv Independent.
Az előző csomagból kimaradt egyik lépés – az állami vagyonkezelő ügynökség, az ARMA reformja – bekerült az ötödik kifizetésbe.
Az European Pravda beszámolója szerint Ukrajna eredetileg kétmilliárd eurót kapott volna az ötödik részletben. Az EU azonban visszatartott egy részt, amíg Ukrajna nem fogad el két további igazságügyi reformot.
Ha ezeket 2026 közepéig nem hajtják végre, az összeget elveszíthetik.
Az Ukrajna-támogatási alap 2024 márciusi indulása óta – a mostani kifizetést nem számolva – 22,89 milliárd euró makrofinanszírozási támogatást biztosított Ukrajnának.
A külső finanszírozás szerepe egyre kritikusabb, mivel Ukrajna a háború növekvő költségeivel és jelentős költségvetési hiánnyal küzd.
Az Európai Bizottság egy 140 milliárd eurós (160 milliárd dolláros) jóvátételi hitelt javasolt, amelyet befagyasztott orosz vagyon fedezne, hogy stabilizálják Ukrajna pénzügyi helyzetét az orosz invázió közepette.
Belgium azonban – ahol a befagyasztott vagyon jelentős részét kezelő pénzügyi vállalat található – blokkolja ezt a hitelt, ami a hírek szerint az IMF-program keretében Ukrajna támogatását is veszélyeztetheti.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A BBC körül hatalmas botrány körvonalazódik, Trump elnök is érintett
Komoly kétségek merültek fel a csatorna pártatlanságával kapcsolatban.
Leleplezte Magyar Pétert az ukrán kém
Tseber Roland Ivanovics elárulta, többször is találkoztak – de ezekről Magyar nem beszélt.
Orbán Viktor bemutatta a tényeket Zelenszkij vádaskodására válaszolva
„Zelenszkij elnök ma egy brüsszeli konferencián változatos vádakkal támadta újra Magyarországot és a magyar kormányt. Nézzük hát a tényeket!” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Oroszország egyre nyíltabban üzen a Nyugatnak, harmadik világháborúval fenyegetnek
Ez a konfliktus sok szempontból nem egy átlagos államok közötti háború – fogalmazott a lapunknak nyilatkozó szakértő.
