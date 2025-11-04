Európa így csúszik bele a háborúba, Brüsszel mindent megad Ukrajnának

Az Európai Bizottság egy 140 milliárd eurós (160 milliárd dolláros) jóvátételi hitelt javasolt, amelyet befagyasztott orosz vagyon fedezne, hogy stabilizálják Ukrajna pénzügyi helyzetét az orosz invázió közepette.

Belgium azonban – ahol a befagyasztott vagyon jelentős részét kezelő pénzügyi vállalat található – blokkolja ezt a hitelt, ami a hírek szerint az IMF-program keretében Ukrajna támogatását is veszélyeztetheti.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)