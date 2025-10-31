UkrajnatámogatásBrüsszelorosz-ukrán háború

Brüsszel megint a zsebünkben turkálna Ukrajna miatt

Ukrajna rendkívül nehéz pénzügyi helyzetben van, mivel a háború elhúzódása hatalmasra növeli a védelmi és újjáépítési kiadásokat, és komoly nyomást helyez az állami költségvetésre. Az ország gazdasági stabilitásának megőrzéséhez sürgősen szükség van egy új IMF-programra, valamint az EU és a G7-ek által javasolt, 140 milliárd eurós jóvátételi hitelre. A konstrukció kamatmentes lenne, és csak akkor kellene törleszteni, ha megérkeznek az orosz jóvátételi kifizetések — ugyanakkor továbbra is nyitott kérdés marad, végső soron ki állja majd a számlát. A rossz állapotban lévő európai gazdaságot terhelnék Ukrajna támogatásával.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 11:25
Volodimir Zelenszkij és európai vezetők Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna sürgősen új nemzetközi forrásokra szorul, mivel a háború miatt meredeken emelkednek a védelmi és újjáépítési kiadások, ami veszélybe sodorja az állami költségvetést, a fizetési mérleget és a gazdasági növekedést. A 2025–2028 közötti költségvetési hiányt 53 milliárd dollárra becsülik, ezért Kijevnek új IMF-programra, valamint az EU és a G7-ek által tervezett, 140 milliárd eurós, kamatmentes jóvátételi hitelre van szüksége. A gazdasági bővülés lelassult: 2024 első felében a GDP mindössze 0,8 százalékkal nőtt, és az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen tovább rontják a kilátásokat – számolt be az Origo.

Ukrajna bajban, de Brüsszel majd gondoskodik róla, kérdés, hogy hogyan? (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)
Ukrajna bajban, de Brüsszel majd gondoskodik róla, kérdés, hogy hogyan? (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

A Kyiv Post szerint a kereskedelmi hiány gyorsan nő, elsősorban a fegyverbeszerzések miatt. 

A deficit 2025-ben elérheti a 42 milliárd dollárt, és tartósan magas maradhat, ami jelentősen apaszthatja az ország devizatartalékait, amelyek 2028 végére várhatóan 12,4 milliárd dollárra csökkenhetnek. 

Ukrajna költségvetése a következő években is rendkívüli nyomás alatt lesz a háború miatt megugró védelmi kiadások következtében. A 2025–2028-as finanszírozási rés elérheti az 53,3 milliárd dollárt, miközben a teljes költségvetési deficit 142,5 milliárd dollárra rúghat.

A jelenlegi források ennél jóval alacsonyabbak, így jelentős pénzügyi rés keletkezik, amelyet Ukrajnának és nemzetközi partnereinek kell feltölteniük.

A védelmi kiadások 2025-ben akár 83 milliárd dollárra is nőhetnek, és a háború után is magas szinten maradnak, mivel Ukrajna továbbra is készül a lehetséges orosz fenyegetésre.

A hrivnya árfolyama egyelőre stabil, ám 2026 végére gyengülhet a finanszírozási bizonytalanságok miatt.

Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, az Európai Bizottság a következő hetekben három lehetséges forgatókönyvet terjeszt a tagállamok elé Ukrajna finanszírozására.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és európai vezetők (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrajnából diktálják az Európai Bizottság új védelmi stratégiáját

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKarácsony Gelgely

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

Megyeri Dávid avatarja

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu