Brüsszel megint a zsebünkben turkálna Ukrajna miatt

A Kyiv Post szerint a kereskedelmi hiány gyorsan nő, elsősorban a fegyverbeszerzések miatt.

A deficit 2025-ben elérheti a 42 milliárd dollárt, és tartósan magas maradhat, ami jelentősen apaszthatja az ország devizatartalékait, amelyek 2028 végére várhatóan 12,4 milliárd dollárra csökkenhetnek.

Ukrajna költségvetése a következő években is rendkívüli nyomás alatt lesz a háború miatt megugró védelmi kiadások következtében. A 2025–2028-as finanszírozási rés elérheti az 53,3 milliárd dollárt, miközben a teljes költségvetési deficit 142,5 milliárd dollárra rúghat.

A jelenlegi források ennél jóval alacsonyabbak, így jelentős pénzügyi rés keletkezik, amelyet Ukrajnának és nemzetközi partnereinek kell feltölteniük.

A védelmi kiadások 2025-ben akár 83 milliárd dollárra is nőhetnek, és a háború után is magas szinten maradnak, mivel Ukrajna továbbra is készül a lehetséges orosz fenyegetésre.