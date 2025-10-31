Ukrajna sürgősen új nemzetközi forrásokra szorul, mivel a háború miatt meredeken emelkednek a védelmi és újjáépítési kiadások, ami veszélybe sodorja az állami költségvetést, a fizetési mérleget és a gazdasági növekedést. A 2025–2028 közötti költségvetési hiányt 53 milliárd dollárra becsülik, ezért Kijevnek új IMF-programra, valamint az EU és a G7-ek által tervezett, 140 milliárd eurós, kamatmentes jóvátételi hitelre van szüksége. A gazdasági bővülés lelassult: 2024 első felében a GDP mindössze 0,8 százalékkal nőtt, és az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen tovább rontják a kilátásokat – számolt be az Origo.
Brüsszel megint a zsebünkben turkálna Ukrajna miatt
Ukrajna rendkívül nehéz pénzügyi helyzetben van, mivel a háború elhúzódása hatalmasra növeli a védelmi és újjáépítési kiadásokat, és komoly nyomást helyez az állami költségvetésre. Az ország gazdasági stabilitásának megőrzéséhez sürgősen szükség van egy új IMF-programra, valamint az EU és a G7-ek által javasolt, 140 milliárd eurós jóvátételi hitelre. A konstrukció kamatmentes lenne, és csak akkor kellene törleszteni, ha megérkeznek az orosz jóvátételi kifizetések — ugyanakkor továbbra is nyitott kérdés marad, végső soron ki állja majd a számlát. A rossz állapotban lévő európai gazdaságot terhelnék Ukrajna támogatásával.
A Kyiv Post szerint a kereskedelmi hiány gyorsan nő, elsősorban a fegyverbeszerzések miatt.
A deficit 2025-ben elérheti a 42 milliárd dollárt, és tartósan magas maradhat, ami jelentősen apaszthatja az ország devizatartalékait, amelyek 2028 végére várhatóan 12,4 milliárd dollárra csökkenhetnek.
Ukrajna költségvetése a következő években is rendkívüli nyomás alatt lesz a háború miatt megugró védelmi kiadások következtében. A 2025–2028-as finanszírozási rés elérheti az 53,3 milliárd dollárt, miközben a teljes költségvetési deficit 142,5 milliárd dollárra rúghat.
A jelenlegi források ennél jóval alacsonyabbak, így jelentős pénzügyi rés keletkezik, amelyet Ukrajnának és nemzetközi partnereinek kell feltölteniük.
A védelmi kiadások 2025-ben akár 83 milliárd dollárra is nőhetnek, és a háború után is magas szinten maradnak, mivel Ukrajna továbbra is készül a lehetséges orosz fenyegetésre.
A hrivnya árfolyama egyelőre stabil, ám 2026 végére gyengülhet a finanszírozási bizonytalanságok miatt.
Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, az Európai Bizottság a következő hetekben három lehetséges forgatókönyvet terjeszt a tagállamok elé Ukrajna finanszírozására.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és európai vezetők (Fotó: AFP)
