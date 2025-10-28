BrüsszelUkrajnapénzügyi támogatásorosz-ukrán háború

Brüsszel tanácstalan, Ukrajna kifogyóban, senki sem akarja fizetni a háborút

Az uniós csúcs után továbbra sem született megállapodás Ukrajna finanszírozásáról. Belgium megakadályozta az orosz befagyasztott vagyon felhasználását, ezért Brüsszel új megoldásokon dolgozik. A tagállamok között nincs egyetértés, miközben Ukrajna tartalékai kimerülőben vannak, és Európa maradt az egyetlen komoly támogató.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 18:41
Zelenszkij és von der Leyen Fotó: YVES HERMAN Forrás: POOL
Az Európai Tanács legutóbbi csúcstalálkozója után továbbra sem világos, hogyan fogja az Európai Unió biztosítani Ukrajna pénzügyi támogatását. A tagállamok között komoly nézetkülönbségek alakultak ki arról, hogy milyen forrásból fedezzék Kijev következő évekre szóló finanszírozási igényeit – írja az Origo.

Az EU-csúcs után továbbra is kérdéses, honnan kap pénzt Ukrajna (Fotó: MAGALI COHEN / Hans Lucas)
Az uniós diplomaták szerint a bizottság a következő hetekben három lehetséges megoldást terjeszt a tagállamok elé:

  • közös uniós hitelfelvétel (újabb közös adósság),
  • jóvátételi hitel, amely az orosz befagyasztott vagyonhoz kapcsolódna,
  • Ukrajna pénzügyi támogatásának részleges vagy teljes megszüntetése.

Utóbbi lehetőséget – a források szerint – kizárólag Magyarország támogatta.

Belgium blokkolja az orosz vagyon felhasználását

A múlt heti EU-csúcson Belgium megakadályozta, hogy az unió az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt befagyasztott pénzeszközökből finanszírozza Ukrajnát. A befagyasztott orosz vagyon nagy része a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi elszámolóházban található, ezért Belgiumnak kulcsszerepe van az ügyben – írja a Politico.

A belga kormány álláspontja szerint a vagyon felhasználása jogi és pénzügyi kockázatot jelentene az ország számára.

Bart De Wever miniszterelnök csak az uniós csúcs reggelén kapta meg a bizottság jogi javaslatát, így nem vállalhatott felelősséget egy ilyen horderejű döntésért.

Közös uniós adósság – B terv Ukrajna megsegítésére

Mivel Belgium elutasította a befagyasztott orosz vagyon bevonását, több tagállam a közös hitelfelvétel lehetőségét vetette fel – ez lenne a „B terv” Ukrajna támogatására.

Az elképzelés lényege, hogy az EU országai közösen vennének fel több tízmilliárd eurónyi hitelt, amelyből fedeznék Kijev működési és háborús költségeit.

A megoldás azonban megosztja a tagállamokat, mivel sok ország már most is erősen eladósodott, és újabb közös hitel politikailag nehezen vállalható.

Ukrajna jelenlegi költségvetési tartalékai 2026 első negyedévének végére kimerülhetnek, ha addig nem érkezik új támogatás. Az Egyesült Államokban elakadt az ukrajnai segélycsomag, így Európa maradt Kijev egyetlen jelentős pénzügyi támogatója. Az Európai Bizottságnak december közepéig kell előterjesztenie a végleges javaslatokat, hogy az uniós vezetők a december 18-i csúcson döntést hozhassanak a további finanszírozásról.

Az orosz vagyon továbbra is a legvalószínűbb megoldás.

Bár több opció is napirenden van, a legtöbb tagállam továbbra is Oroszország befagyasztott vagyonának felhasználását tartja a legkézenfekvőbb megoldásnak. Az újabb közös hitel felvetését sokan nyomásgyakorlásként értékelik, hogy Belgium engedjen a blokkolásból.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

