Brüsszel tanácstalan, Ukrajna kifogyóban, senki sem akarja fizetni a háborút

Az uniós diplomaták szerint a bizottság a következő hetekben három lehetséges megoldást terjeszt a tagállamok elé:

közös uniós hitelfelvétel (újabb közös adósság),

jóvátételi hitel, amely az orosz befagyasztott vagyonhoz kapcsolódna,

Ukrajna pénzügyi támogatásának részleges vagy teljes megszüntetése.

Utóbbi lehetőséget – a források szerint – kizárólag Magyarország támogatta.

Belgium blokkolja az orosz vagyon felhasználását

A múlt heti EU-csúcson Belgium megakadályozta, hogy az unió az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt befagyasztott pénzeszközökből finanszírozza Ukrajnát. A befagyasztott orosz vagyon nagy része a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi elszámolóházban található, ezért Belgiumnak kulcsszerepe van az ügyben – írja a Politico.

A belga kormány álláspontja szerint a vagyon felhasználása jogi és pénzügyi kockázatot jelentene az ország számára.

Bart De Wever miniszterelnök csak az uniós csúcs reggelén kapta meg a bizottság jogi javaslatát, így nem vállalhatott felelősséget egy ilyen horderejű döntésért.