Von der Leyen nem áll le, Brüsszel és Zelenszkij háború felé vezeti Európát

Az Európai Tanács egyértelmű elkötelezettséget mutat Ukrajna támogatása mellett, ami magában foglalja a védelmi és biztonsági szükségletek kielégítését is. Ezt hangsúlyozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön Brüsszelben.

Forrás: MTI2025. 10. 24. 6:44
Ukrajna pénzügyi- és katonai támogatásának folytatása volt a központi téma a brüsszeli csúcson. Fotó: DIEGO RAVIER Forrás: Hans Lucas
Von der Leyen az uniós tagállami vezetők tanácskozását követő sajtótájékoztatóján elmondta: a tanácsi következtetések erőteljesen fogalmaznak az Ukrajna szükségleteinek kezelésére irányuló közös uniós szándékról. „Az Európai Tanács nagyon világos elköteleződést vállalt ebben a kérdésben" – fogalmazott. Hozzátette: A tagállamok felkérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki lehetséges megoldásokat a támogatás további formáira. „Ez a téma egyáltalán nem egyszerű, nagyon összetett, ezért megvitattuk. De az is világos, hogy több pontot még tisztázni kell, mélyebben meg kell vizsgálni, és tovább kell dolgozni rajtuk" – mondta.

Ursula Von der Leyen bizottsági elnök kitart Ukrajna feltétlen támogatása mellett.
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU 
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Ismertette: „egyetértés volt abban, mit kell tenni – ez az orosz befagyasztott vagyonból finanszírozandó jóvátételi hitel –, és most azon kell dolgozni, hogyan válhat ez lehetővé, és mi a legjobb módja a továbblépésnek ezen a téren. Hozzátette: A csütörtöki tanácskozás lehetőséget adott arra is, hogy azonosítsák azokat a pontokat, amelyeket még tisztázni kell. Ezzel összefüggésben Von der Leyen elmondta továbbá, hogy elsősorban a befagyasztott vagyonra összpontosítanak, és különböző lehetőségeket kell megvizsgálni. „Megerősíthetem, hogy az Európai Központi Bank elnöke és az Eurocsoport elnöke is nagyon világosan fogalmazott: ezek olyan kérdések, amelyeket kezelni kell – és kezelhetők is" – jelentette ki.

 

Bart De Wever belga miniszterelnök pénzügyi garanciavállalást kért az uniós csúcson az orosz befagyasztott vagyon felszabadításának feltételeként.
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto 
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Bart De Wever csütörtökön tanácskozást követően kijelentette, hogy országa konkrét és szilárd garanciákat vár, mielőtt jóváhagyná azt a tervet, amely a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával jelentős összegű hitelt biztosítana Ukrajnának. 

Belgium álláspontja kulcsfontosságú, mivel egy belga pénzügyi intézmény, az Euroclear kezeli azokat az eszközöket, amelyeket a tervben felhasználnának. De Wever szerint a jogi egyértelműség segíthetne meggyőzni őt, ugyanakkor hozzátette, úgy tűnik, sok uniós vezető is megosztott a tervet illetően.

Szavai szerint Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke arra figyelmeztette az uniós vezetőket, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásához pénzügyi garanciákra van szükség, mivel a piacok bizalma forog kockán.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke (jobbra) Evika Silina lett miniszterelnökkel beszélget az euróövezeti csúcstalálkozón tartott munkavacsora során, amely az Európai Tanács ülésének részeként az Ukrajna helyzetéről tárgyalt, és amelyen a 27 uniós vezető vett részt.
Fotó: FRANCOIS WALSCHAERTS / POOL
Fotó: FRANCOIS WALSCHAERTS / POOL

A belga kormányfő elmondása szerint Lagarde hangsúlyozta, hogy 

a lefoglalt eszközök mögött biztos fedezetnek kell állnia arra az esetre, ha Oroszország valamilyen okból igényt tartana a pénzre. 

A belga kormányfő szerint az uniós vezetők között

egyelőre nem született egyértelmű megállapodás arról, ki vállalná ezt a garanciát.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a zárolt orosz vagyonból származó adóbevételnek semmi köze a belga állásponthoz, és felháborítónak nevezte azt a feltételezést, hogy Belgium azért ellenzi az eszközök lefoglalását, mert meg akarja tartani az ezekből származó bevételeket. Elismerte hogy az orosz eszközök adóbevételeket termelnek országa számára, ugyanakkor hozzátette, „boldog lesz az a nap amikor ez a pénz elhagyja Belgiumot."

Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy az orosz befagyasztott vagyonból tervezett hitel ötletét nem tették félre, jóllehet a vezetők enyhítettek az erre vonatkozó tanácsi következtetések megfogalmazásán. 

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke (balra) Emmanuel Macron francia elnökkel beszélget az euróövezeti csúcstalálkozón tartott munkavacsora során.
Fotó: FRANCOIS WALSCHAERTS / POOL
Fotó: FRANCOIS WALSCHAERTS / POOL

Nem temettük el a javaslatot, lehetőségünk volt megvitatni a technikai részleteket. Lépésről lépésre kell haladnunk, mert nem tehetünk semmit, ami sértené a nemzetközi jogot – nyilatkozta.

Borítókép: Ukrajna pénzügyi- és katonai támogatásának folytatása volt a központi téma a brüsszeli csúcson. (Fotó: AFP)

