Zelenszkij pénzt, paripát, fegyvert követelt

A brüsszeli EU-csúcs után az ukrán elnök újságírók előtt beszélt Ukrajna nagy hatótávolságú fegyverekkel kapcsolatos képességeiről és válaszolt a felmerülő kérdésekre. Zelenszkij dicsérte az EU 19. szankciós csomagját és az orosz olajipari vállalatokat sújtó amerikai szankciókat is. Hangsúlyozta, hogy a háború költségeit Oroszországnak kell állnia, és Ukrajna legkésőbb jövőre pénzhiánnyal fog küzdeni.

András János
2025. 10. 23. 19:15
A brüsszeli EU-csúcs után az ukrán elnök válaszolt a riporterek kérdéseire
A brüsszeli EU-csúcs után az ukrán elnök válaszolt a riporterek kérdéseire Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a brüsszeli EU-csúcs után tartott sajtótájékoztatón újságírók kérdezték. A Wall Street Journal értesüléseire – miszerint az Egyesült Államok minden korlátozást feloldott a nagy hatótávolságú fegyverek Oroszország elleni bevetésére – az ukrán elnök azt mondta, hogy országa „egyértelműen rendelkezik ukrán gyártmányú nagy hatótávolságú képességekkel”, amelyek 150 kilométertől 3000 kilométerig képesek csapást mérni – írja a Sky News.

Zelenszkij tagadta, hogy az amerikaiaktól engedélyt kaptak volna a nagy hatótávolságú fegyverek bevetésére
Zelenszkij tagadta, hogy az amerikaiaktól engedélyt kaptak volna a nagy hatótávolságú fegyverek bevetésére
Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Zelenszkij pénzt követelt

A kérdés most az, hogyan lehet további forrásokat szerezni ahhoz, hogy tömegesen tudjuk gyártani ezeket a nagy hatótávolságú fegyvereket

 – mondta Zelenszkij. A WSJ jelentésre közvetve reagálva hozzátette: 

Nem használunk amerikai, nagy hatótávolságú fegyvereket orosz célpontok ellen. [...] Különféle fegyvereket alkalmaztunk, amelyeknek megvan ez a képességük, de kizárólag a harctéren

Az ukrán elnök ismét vádaskodott

Zelenszkij elmondta, hogy Oroszország „nagyon fél” attól, hogy Ukrajna felhasználhatja majd a befagyasztott orosz vagyont. Arra a kérdésre, hogy Ukrajnának vissza kell-e majd fizetnie a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott hitelt, Zelenszkij így válaszol: 

Oroszország háborút hozott a földünkre, és nekik kell fizetniük ezért a háborúért. Nagyon félnek ettől a döntéstől.

Az ukrán elnök dicsérte az EU 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, és háláját fejezi ki Donald Trumpnak is az amerikai szankciókért

Ezután hozzátette, hogy már közel állnak ahhoz a döntéshez, hogy a befagyasztott orosz pénzeszközöket valamilyen formában felhasználhassák, de még korai beszélni ennek mikéntjéről. Az ukrán elnök ezután tiszteletét fejezte ki azon újságíróknak, akik ma meghaltak a kramatorszki orosz támadásban.

Az igazság mindig nyomást gyakorol Oroszországra.

Zelenszkijt kérdezték a múlt pénteki washingtoni találkozójáról Donald Trumppal, és arról, hogy számított-e arra, hogy a helyzet ilyen drámaian megváltozik az azóta eltelt egy hét alatt.

A találkozó eredménye, hogy szankciókat vezettek be az orosz olajipari vállalatok ellen […] és még nem kaptunk Tomahawk rakétákat. Ennyi. Ez az eredmény, szerintem nem rossz

– mondta. Az ukrán elnök azt is hangsúlyozta, hogy szerinte nem lesz találkozó Magyarországon Ukrajna nélkül.
 Ezután viccelődve hozzátette, hogy „talán holnap már lesznek Tomahawk rakétáink is.”

Ukrajnának jövőre újabb hitelre lesz szüksége

Zelenszkij arról is beszélt, hogy 2026-ban már szükségük lenne a kártérítési hitelre, és bízik abban, hogy már az év elején megkapják, de nem tudja, hogy ez lehetséges lesz-e. Egy riporter megkérdezte az ukrán elnököt arról, hogy Kína biztosít-e műholdas adatokat az orosz rakétatámadásokhoz Ukrajnában.

Egy dolgot tudok: Kína segít Oroszországnak és nem segít Ukrajnának, véleményem szerint nem érdekli a mi győzelmünk, se Oroszország veresége.

Az elnök nem válaszolt a kínai műholdakkal kapcsolatos kérdésre.

Amint arról korábban beszámoltunk, az Európai Tanács elnöke a brüsszeli Eu-csúcson bejelentette Ukrajna támogatását a 2026–2027-es időszakra. Ebben katonai felszerelések beszerzése is szerepel. Emellett Costa azt is közölte, hogy a jóváhagyott 19. szankciócsomag célba vette Oroszország bank- és energiaszektorát is. A tanács elnöke üdvözölte Zelenszkijt, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatása bármi áron folytatódik, ameddig szükséges.

Borítókép: A brüsszeli EU-csúcs után az ukrán elnök válaszolt a riporterek kérdéseire (Fotó: AFP)

