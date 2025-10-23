Zelenszkij pénzt, paripát, fegyvert követelt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a brüsszeli EU-csúcs után tartott sajtótájékoztatón újságírók kérdezték. A Wall Street Journal értesüléseire – miszerint az Egyesült Államok minden korlátozást feloldott a nagy hatótávolságú fegyverek Oroszország elleni bevetésére – az ukrán elnök azt mondta, hogy országa „egyértelműen rendelkezik ukrán gyártmányú nagy hatótávolságú képességekkel”, amelyek 150 kilométertől 3000 kilométerig képesek csapást mérni – írja a Sky News.

Zelenszkij tagadta, hogy az amerikaiaktól engedélyt kaptak volna a nagy hatótávolságú fegyverek bevetésére

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Zelenszkij pénzt követelt

A kérdés most az, hogyan lehet további forrásokat szerezni ahhoz, hogy tömegesen tudjuk gyártani ezeket a nagy hatótávolságú fegyvereket

– mondta Zelenszkij. A WSJ jelentésre közvetve reagálva hozzátette:

Nem használunk amerikai, nagy hatótávolságú fegyvereket orosz célpontok ellen. [...] Különféle fegyvereket alkalmaztunk, amelyeknek megvan ez a képességük, de kizárólag a harctéren

Az ukrán elnök ismét vádaskodott

Zelenszkij elmondta, hogy Oroszország „nagyon fél” attól, hogy Ukrajna felhasználhatja majd a befagyasztott orosz vagyont. Arra a kérdésre, hogy Ukrajnának vissza kell-e majd fizetnie a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott hitelt, Zelenszkij így válaszol:

Oroszország háborút hozott a földünkre, és nekik kell fizetniük ezért a háborúért. Nagyon félnek ettől a döntéstől.

Az ukrán elnök dicsérte az EU 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, és háláját fejezi ki Donald Trumpnak is az amerikai szankciókért.