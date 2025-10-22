A háború folytatásának drukkolnak: nyugati vezetők támadják a budapesti békecsúcsot

Brüsszel és több nyugati vezető szerint a találkozó nem hozna valódi békét, inkább aláásná a szerintük egységes európai álláspontot Ukrajna támogatásában.

A budapesti találkozó esetleges elhalasztása kapcsán Trump azt mondta: „Nem akarok egy elpocsékolt találkozót Putyinnal”, amely kijelentés a nyugati média szerint arra utal, hogy a nyugati vezetés nem bízik abban, hogy a budapesti megbeszélés valódi eredménnyel járhat.

CNN: Nincs itt semmi látnivaló

Brüsszel mellett a liberális CNN sem örül a békecsúcsnak. Az amerikai hírcsatorna azt írta, Donald Trump amerikai elnök terve, hogy Budapesten találkozik egy békecsúcson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, meghiúsulni látszik, miután a lapnak nyilatkozó források szerint a világ két vezetőjének külügyminiszterei közötti egyeztetést egyelőre elhalasztották.

Next Trump-Putin meeting may not happen because "[US] officials felt after the Rubio-Lavrov call that the Russian position has not evolved enough beyond its maximalist stance."



Well, no surprises there. https://t.co/gjIZVWhyEr — Chamberlain's Ghost (@RSA_Observer) October 21, 2025

Magyarország továbbra is készen áll az amerikai–orosz békecsúcs megrendezésére, ugyanis egyedül ez adna reményt az ukrajnai háború rendezésére, harctéri megoldás ugyanis nem lehetséges

– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban.

A tárcavezető a CNN-nek adott interjújában üdvözölte, hogy az amerikai és az orosz elnök előző héten ismét beszélt egymással, s így remény van a személyes találkozóra Budapesten, még ha most kérdések is merültek fel ennek időzítésével összefüggésben.

Attól a pillanattól kezdve, hogy bejelentették a csúcstalálkozót, biztos voltam benne, hogy naponta lesznek kiszivárogtatások, hamis hírek tucatjával, amelyek azt állítják, hogy nem fog megtörténni, mert tudom, hogy sokan ellenzik ezt a találkozót

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Orbán Viktor: Folytatódnak az előkészületek

A békecsúcs előkészületei folytatódnak – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük.

– jelentette ki a miniszterelnök.