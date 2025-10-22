Nyugat EurópabékeBrüsszeltámadBudapesti békecsúcsTrump

A háború folytatásának drukkolnak: nyugati vezetők támadják a budapesti békecsúcsot

Miközben emberek ezrei halnak meg, amíg folytatódik az orosz–ukrán háború, addig több nyugati politikus inkább kárörvend a budapesti békecsúcs esetleges későbbi megtartása miatt. Brüsszel kritizálja a tervezett Trump–Putyin-találkozót ahelyett, hogy a béke felé vezető utat segítenék, most hangosan szurkolnak a háború elhúzódásának. A budapesti békecsúcsot támadják a háborúpárti erők.

Szabó István
2025. 10. 22. 20:03
A brüsszeli elitnek szúrja a szemét a budapesti békecsúcs Fotó: Frederick Florin Forrás: AFP
Nyugati vezetők és diplomaták egyre élesebben kritizálják a tervezett budapesti TrumpPutyin-békecsúcsot. Több uniós ország – köztük Lengyelország – jogi és politikai aggályokat fogalmazott meg Putyin esetleges részvételével kapcsolatban, mivel ellene továbbra is érvényben van a hágai elfogatóparancs. 

Nyugat
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázisra 2025. augusztus 15-én (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Brüsszel és több nyugati vezető szerint a találkozó nem hozna valódi békét, inkább aláásná a szerintük egységes európai álláspontot Ukrajna támogatásában.

A budapesti találkozó esetleges elhalasztása kapcsán Trump azt mondta: „Nem akarok egy elpocsékolt találkozót Putyinnal”, amely kijelentés a nyugati média szerint arra utal, hogy a nyugati vezetés nem bízik abban, hogy a budapesti megbeszélés valódi eredménnyel járhat.

CNN: Nincs itt semmi látnivaló

Brüsszel mellett a liberális CNN sem örül a békecsúcsnak. Az amerikai hírcsatorna azt írta, Donald Trump amerikai elnök terve, hogy Budapesten találkozik egy békecsúcson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, meghiúsulni látszik, miután a lapnak nyilatkozó források szerint a világ két vezetőjének külügyminiszterei közötti egyeztetést egyelőre elhalasztották. 

Magyarország továbbra is készen áll az amerikai–orosz békecsúcs megrendezésére, ugyanis egyedül ez adna reményt az ukrajnai háború rendezésére, harctéri megoldás ugyanis nem lehetséges

– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban.

A tárcavezető a CNN-nek adott interjújában üdvözölte, hogy az amerikai és az orosz elnök előző héten ismét beszélt egymással, s így remény van a személyes találkozóra Budapesten, még ha most kérdések is merültek fel ennek időzítésével összefüggésben.

Attól a pillanattól kezdve, hogy bejelentették a csúcstalálkozót, biztos voltam benne, hogy naponta lesznek kiszivárogtatások, hamis hírek tucatjával, amelyek azt állítják, hogy nem fog megtörténni, mert tudom, hogy sokan ellenzik ezt a találkozót

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Orbán Viktor: Folytatódnak az előkészületek

A békecsúcs előkészületei folytatódnak – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük.

– jelentette ki a miniszterelnök.

A Nyugat a békecsúcsot támadja

A budapesti békecsúcs ellen szurkoló nyugati háborúpárti politikusok és a liberális média azonban azt nem veszik figyelembe, hogy minden egyes nap, amivel később születik meg a megállapodás, emberek százainak, ezreinek életébe kerül, és hatalmas gazdasági kárt okoz Európának. A budapesti békecsúcsot támadók most ennek drukkolnak.

Többek között Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) háborúpárti elnöke is gúnyolódva nyilatkozott a budapesti békecsúcsról, mondván, hogy az alaszkai találkozó sem hozott eredményt. Magyar Péter főnöke a béke helyett a háborús felkészülésről beszélt az Európai Parlamentben.

Az Ukrajna támogatása mellett a végsőkig kitartó háborúpárti politikus hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak egyértelműen a fegyverek finanszírozására és Ukrajna további támogatására kell összpontosítania, és ehhez a befagyasztott orosz vagyonokat kellene felhasználni. 

Úgy fogalmazott, hogy 

Európának egységes hangon kell megszólalnia, különben vagy egy hangunk van, vagy semmilyen.

Weber szerint ez a háború hangja, a Trump–Putyin-találkozó budapesti megrendezéséről pedig elmondta, hogy 

a tárgyalások elhalasztása helyes döntés. 

Úgy vélte, a budapesti békecsúcs körüli „lelkesedés” felesleges, hiszen szerinte Putyin célja nem más, mint Európa életformájának elpusztítása. 

Ezzel egyértelműen jelezte: nem támogatja a Budapesten tervezett amerikai–orosz béketárgyalásokat, vagyis Manfred Weber, Magyar Péter brüsszeli főnöke is a budapesti békecsúcs ellen szurkol.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) shakes hands with leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke kezet fog Magyar Péterrel, a Tisza-párt vezetőjével Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Moszkva cáfolta a békecsúcs elmaradását

Több nyugati sajtóorgánum tudatosan torzított információkat közöl az előkészületben lévő orosz–amerikai csúcstalálkozóról, hogy az álhírekkel gyengítse annak politikai súlyát és meghiúsítsa a párbeszédet – hívta fel a figyelmet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges megbízottja.

A média félreértelmezi az azonnali jövőre vonatkozó megjegyzéseket, hogy aláássa a közelgő csúcstalálkozót. Az előkészületek azonban folytatódnak

írta közösségi oldalán.

Ezt támasztják alá a Kreml szóvivőjének szavai is. A RIA Novosztyi beszámolója szerint Dmitrij Peszkov újságíróknak elmondta, hogy a budapesti békecsúcs megszervezése komoly diplomáciai erőfeszítéseket követel.

A pontos időpont még nincs kitűzve, előtte számos előkészítő egyeztetésre lesz szükség, ami időigényes folyamat

fogalmazott Peszkov.

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak úgy fogalmazott, hogy óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Siklósi Péter szerint a magyar fővárosban akár olyan megállapodás is születhet, amely közelebb viheti a világot az orosz–ukrán háború lezárásához.

Borítókép: A brüsszeli elitnek szúrja a szemét a budapesti békecsúcs (Fotó: AFP/Frederick Florin)

