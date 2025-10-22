Magyar Péter főnöke támadja a budapesti békecsúcsot + videó

Az EP-ben is a békecsúcsot támadta Magyar Péter főnöke
Manfred Weber elutasította az ukrajnai háború békés megoldását. Felszólalásában úgy fogalmazott:
Hazámban az AFD hevesen támad minket, hogy több erőfeszítést kell tennünk, hogy megközelítsük Putyint, beszéljünk vele és megtaláljuk a módját, hogy tárgyaljunk vele. Több, az alaszkaihoz hasonló vörös szőnyeg nem lehetséges. Még Trump is megpróbált kedvezni Putyinnak, és meghívta őt a tárgyalóasztalhoz. Tehát még az európai szélsőjobboldalnak is meg kell értenie, hogy Putyinnak csak egy érdeke van, és az az, hogy tönkretegye az európai életmódot.
Az Európai Unió inkább a háborúra fókuszál
Weber a drónvédelmi kezdeményezésről, a keleti szárny őrzéséről, az európai légi- és űrpajzsról is beszélt.
Mindnyájan jól tudjuk, hogy Európának nincs szilárd alapja a védelemre, és ez egy valós probléma a szerződésben.
Kitért rá, hogy a héten Brüsszelben meghozandó döntések nagy figyelmet indokolnak, majd hangsúlyozta, hogy számukra ez csak az első lépés. Ezután üdvözölte az energiaügyi miniszterek döntését az orosz gáz importjának a leállításáról. Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy Magyar Péterék a rezsicsökkentés ellen szavaztak, drágulhat a gáz.
Magyar Péter főnöke az Euronews Romániának adott egy korábbi interjúban kijelentette:
Ha valaki, mint Putyin, agresszívvá és brutálissá válik, és megkérdőjelezi az életvitelünket, akkor fel kell állnunk, és meg kell védenünk magunkat.
Hozzátette: szerinte nyilvánvaló, hogy Putyin folytatja a támadásokat mindannyiunk ellen. Weber rámutatott, hogy az Európai Bizottság, a tanács és más intézmények is az orosz támadások célpontjai, ezért európai szinten kell megerősíteni az intézmények védelmét.
Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)