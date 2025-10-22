Magyar Péter főnöke támadja a budapesti békecsúcsot + videó

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke és egyben Magyar Péter brüsszeli főnöke sajtótájékoztatót tartott az orosz–ukrán háborúval összefüggésben. A budapesti békecsúcs kapcsán is kérdezték Webert, vagyis hogy egyáltalán támogatja-e a budapesti csúcstalálkozót – amire gúnyos válasza volt.

Magyar Péter főnöke támadja a budapesti békecsúcsot. Fotó: DPA

Trump kapcsán már elmondtam, hogy teljes mértékben támogatunk minden kezdeményezést, amely Ukrajnában békét teremt […], és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az utolsó találkozó Alaszkában nem hozott eredményt

– válaszolta az EPP elnöke az újságírói kérdésre. Azzal folytatta, hogy a bombázások és a támadások a az alaszkai találkozó után csak fokozódtak.