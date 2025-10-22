Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Magyar Péter főnöke támadja a budapesti békecsúcsot + videó

Manfred Weber, az EPP elnöke gúnyolódva nyilatkozott a budapesti békecsúcsról, hangsúlyozva, hogy az alaszkai találkozó sem hozott eredményt. Magyar Péter főnöke a béke helyett a háborús felkészülésről beszélt: a drónok elleni védekezésről, az európai légi- és űrpajzs szükségességéről, valamint üdvözölte az orosz gázimport leállításáról szóló döntést.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 11:53
Manfred Weber és Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke és egyben Magyar Péter brüsszeli főnöke sajtótájékoztatót tartott az orosz–ukrán háborúval összefüggésben. A budapesti békecsúcs kapcsán is kérdezték Webert, vagyis hogy egyáltalán támogatja-e a budapesti csúcstalálkozót – amire gúnyos válasza volt.

Magyar Péter főnöke támadja a budapesti békecsúcsot
Magyar Péter főnöke támadja a budapesti békecsúcsot. Fotó: DPA

 

Trump kapcsán már elmondtam, hogy teljes mértékben támogatunk minden kezdeményezést, amely Ukrajnában békét teremt […], és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az utolsó találkozó Alaszkában nem hozott eredményt

– válaszolta az EPP elnöke az újságírói kérdésre. Azzal folytatta, hogy a bombázások és a támadások a az alaszkai találkozó után csak fokozódtak.

Úgy gondolom, a kérdés valójában az, hogy Putyin hajlandó-e engedni vagy sem

– mondta Weber. Az EPP elnöke nem lát más alternatívát, mint hogy Európa a lehető legerősebb legyen, a lehető legegységesebb, és bízik benne, hogy Orbán Viktor is hozzájárul majd ehhez.

Remélem, segít nekünk egységesíteni az európai álláspontot. Ezt szeretném látni

– hangsúlyozta.

Az EP-ben is a békecsúcsot támadta Magyar Péter főnöke

Manfred Weber elutasította az ukrajnai háború békés megoldását. Felszólalásában úgy fogalmazott:

Hazámban az AFD hevesen támad minket, hogy több erőfeszítést kell tennünk, hogy megközelítsük Putyint, beszéljünk vele és megtaláljuk a módját, hogy tárgyaljunk vele. Több, az alaszkaihoz hasonló vörös szőnyeg nem lehetséges. Még Trump is megpróbált kedvezni Putyinnak, és meghívta őt a tárgyalóasztalhoz. Tehát még az európai szélsőjobboldalnak is meg kell értenie, hogy Putyinnak csak egy érdeke van, és az az, hogy tönkretegye az európai életmódot.

Az Európai Unió inkább a háborúra fókuszál

Weber a drónvédelmi kezdeményezésről, a keleti szárny őrzéséről, az európai légi- és űrpajzsról is beszélt.

Mindnyájan jól tudjuk, hogy Európának nincs szilárd alapja a védelemre, és ez egy valós probléma a szerződésben.

Kitért rá, hogy a héten Brüsszelben meghozandó döntések nagy figyelmet indokolnak, majd hangsúlyozta, hogy számukra ez csak az első lépés. Ezután üdvözölte az energiaügyi miniszterek döntését az orosz gáz importjának a leállításáról. Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy Magyar Péterék a rezsicsökkentés ellen szavaztak, drágulhat a gáz.

Magyar Péter főnöke az Euronews Romániának adott egy korábbi interjúban kijelentette: 

Ha valaki, mint Putyin, agresszívvá és brutálissá válik, és megkérdőjelezi az életvitelünket, akkor fel kell állnunk, és meg kell védenünk magunkat.

Hozzátette: szerinte nyilvánvaló, hogy Putyin folytatja a támadásokat mindannyiunk ellen. Weber rámutatott, hogy az Európai Bizottság, a tanács és más intézmények is az orosz támadások célpontjai, ezért európai szinten kell megerősíteni az intézmények védelmét.

 

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

